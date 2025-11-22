दिल्ली ब्लास्ट के बाद रडार पर डॉक्टरों के सोशल मीडिया अकाउंट्स, पुलवामा से टेरर हैंडलर की प्रॉपर्टी अटैच

Delhi Blast Update: कई डॉक्टरों के सोशल मीडिया हैंडल्स को खंगाला जा रहा है. जिसमें कुछ नामचीन डॉक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं. पुलिस की तरफ से भी आतंकी हैंडलर की प्रोपर्टी सीज को लेकर बयान सामने आया है.
Trending Photos
Doctors social media accounts: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन पर ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर टेरर सामने आया था, जिसके बाद जांच एजेंसी ने कई डॉक्टरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी. सूत्रों के अनुसार जम्मू-कश्मीर के कई डॉक्टरों के सोशल मीडिया हैंडल्स को खंगाला जा रहा है. जिसमें कुछ नामचीन डॉक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे आतंकी हैंडलर की त्राल इलाके में प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है.
अस्पतालों में समिति गठित
लाल किला के पास ब्लास्ट में आतंकी डॉक्टरों के पकड़े जाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहां के अस्पतालों में कार्रवाई को तेज किया था. इन कार्रवाई के दौरान पुलिस को डॉक्टर के लॉकर की जांच की, जिसमें संदिग्ध सामान बरामद किया गया था. अब जम्मू-कश्मीर में डॉक्टर और अस्पताल के सफाई कर्मियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नजर रखी जा रही है. जिसके चलते सभी अस्पताल प्रबंधन से अपने स्तर पर समितियां गठित कर जांच शुरू कर दी है.
सफाई कर्मियों पर भी नजर
सूत्रों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में पुलिस कार्रवाई के दौरान लगातार कई आतंकी डॉक्टर्स के नाम सामने आए थे. जिसके बाद पुलिस और जांच एजेंसियां कई अस्पताल के स्टाफ से जुड़े लोगों की निगरानी कर रही हैं. इस दौरान डॉक्टर्स और सफाई कर्मियों के इंटरनेट प्रोफाइल और उस पर पोस्ट की जाने वाली जानकारी पर नजर बनाए हुए हैं.
पीओके में बैठा हैंडलर
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकी हैंडलर की प्रॉपर्टी को सीज किया है. इस प्रॉपर्टी सीज को लेकर पुलिस ने बयान भी दिया है. जम्मू-कश्मीर पुलिस का कहना है कि उन्होंने PoK से काम कर रहे आतंकी हैंडलर की प्रॉपर्टी अटैच की है. अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को पुलिस ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से काम कर रहे एक आतंकी हैंडलर की प्रॉपर्टी अटैच कर ली.
यह भी पढ़ें: पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.