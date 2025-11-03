महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग

Doctors strike: कलियुग के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर आज महाराष्ट्र में हड़ताल पर हैं. महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (MARD) के आह्वान पर बुलाई गई हड़ताल से राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में गैर-आपातकालीन सेवाएं बाधित हो गई हैं. हड़ताली डॉक्टरों का मानना ​​है कि फलटन में उनके एक साथी डॉक्टर की आत्महत्या की निष्पक्ष जांच की उनकी मांग पूरी नहीं हुई है, जिसमे मृतका ने यह आरोप लगाया था कि एक पुलिस अधिकारी ने उसके साथ बलात्कार किया था. प्रदेशभर के डॉक्टर सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग पर एकजुट हुए हैं. डॉक्टरों को लगता है कि अब तक उनकी निष्पक्ष जांच की मांग अधूरी है.

प्रदेशभर में असर

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक हड़ताल से मुंबई के चारों सरकारी अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. BMC MARD ने भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया था. BMC MARD के महासचिव डॉ. अमर अगामे ने कहा, 'पूरे महाराष्ट्र में डॉक्टरों के लिए बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता है. हम पीड़ित परिवार के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपये के मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं. रविवार शाम को डॉक्टर एसोसिएशन ने केईएम अस्पताल में कैंडल मार्च निकाला था. नागपुर समेत कई शहरों में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई है.

ये भी पढ़ें- भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च

Add Zee News as a Preferred Source

फलटण केस पर इंसाफ की मांग

गौरतलब है कि फलटन उप-जिला अस्पताल में तैनात 29 साल की डॉक्टर संपदा मुंधे ने कई पुलिसवालों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराईं थीं. जिसके बाद उनका स्थानीय पुलिस के साथ संवाद का अनुभव अच्छा नहीं रहा. एक नोट में उन्होंने फलटन के पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदाने पर बलात्कार का आरोप लगाया था. वहीं मकान मालिक के बेटे प्रशांत बनकर पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था.

ये भी पढ़ें- US Vs China: डील-वील अपनी जगह अगर उसे... अब शी जिनपिंग पर क्यों बमके ट्रंप?

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने भी डॉक्टरों की मांगें पूरी न होने पर आंदोलन में शामिल होने की बात कही है. राज्य आईएमए अध्यक्ष डॉ. संतोष कदम के मुताबिक अगर हालात नहीं सुधरे तो 14 नवंबर को पूरे राज्य में एक दिन के लिए स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी जाएंगी.

देशभर में सेम पैटर्न

आपको बताते चलें कि पूरे देश में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि किसी न किसी प्रदेश में आए दिन डॉक्टरों की पिटाई के मामले सामने आते हैं. खासकर इलाज के दौरान मरीज की मौत होने के बाद आक्रोशित परिजन उग्र होकर नर्सिंग स्टाफ को भी नहीं बख्शते. जबकि अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर किसी भी तरह का हमला या तोड़फोड़ गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.