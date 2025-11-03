महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग

Maharashtra doctors strike: महाराष्ट्र की करीब 14 करोड़ आबादी का एक बड़ा हिस्सा सुबह से परेशान है. उनकी परेशानी की वजह डॉक्टरों की हड़ताल है. रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल के चलते पूरे राज्य के सरकारी अस्पतालों में गैर-आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं बाधित हो गई हैं.
Doctors strike: कलियुग के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर आज महाराष्ट्र में हड़ताल पर हैं. महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (MARD) के आह्वान पर बुलाई गई हड़ताल से राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में गैर-आपातकालीन सेवाएं बाधित हो गई हैं. हड़ताली डॉक्टरों का मानना है कि फलटन में उनके एक साथी डॉक्टर की आत्महत्या की निष्पक्ष जांच की उनकी मांग पूरी नहीं हुई है, जिसमे मृतका ने यह आरोप लगाया था कि एक पुलिस अधिकारी ने उसके साथ बलात्कार किया था. प्रदेशभर के डॉक्टर सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग पर एकजुट हुए हैं. डॉक्टरों को लगता है कि अब तक उनकी निष्पक्ष जांच की मांग अधूरी है.
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक हड़ताल से मुंबई के चारों सरकारी अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. BMC MARD ने भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया था. BMC MARD के महासचिव डॉ. अमर अगामे ने कहा, 'पूरे महाराष्ट्र में डॉक्टरों के लिए बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता है. हम पीड़ित परिवार के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपये के मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं. रविवार शाम को डॉक्टर एसोसिएशन ने केईएम अस्पताल में कैंडल मार्च निकाला था. नागपुर समेत कई शहरों में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई है.
गौरतलब है कि फलटन उप-जिला अस्पताल में तैनात 29 साल की डॉक्टर संपदा मुंधे ने कई पुलिसवालों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराईं थीं. जिसके बाद उनका स्थानीय पुलिस के साथ संवाद का अनुभव अच्छा नहीं रहा. एक नोट में उन्होंने फलटन के पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदाने पर बलात्कार का आरोप लगाया था. वहीं मकान मालिक के बेटे प्रशांत बनकर पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था.
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने भी डॉक्टरों की मांगें पूरी न होने पर आंदोलन में शामिल होने की बात कही है. राज्य आईएमए अध्यक्ष डॉ. संतोष कदम के मुताबिक अगर हालात नहीं सुधरे तो 14 नवंबर को पूरे राज्य में एक दिन के लिए स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी जाएंगी.
आपको बताते चलें कि पूरे देश में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि किसी न किसी प्रदेश में आए दिन डॉक्टरों की पिटाई के मामले सामने आते हैं. खासकर इलाज के दौरान मरीज की मौत होने के बाद आक्रोशित परिजन उग्र होकर नर्सिंग स्टाफ को भी नहीं बख्शते. जबकि अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर किसी भी तरह का हमला या तोड़फोड़ गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.
