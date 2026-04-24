बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला विधायक होना है? आखिर क्या कहते हैं आंकड़े

West Bengal Women Voter Statistics: बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला विधायक होना है? आखिर राज्य में इस मुद्दे से जुड़े आंकड़े क्या कहते हैं? इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए थे, जिस पर सीएम ममता ने पलटवार कर आंकड़ों के साथ जवाब दिया था.
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Number of Women Voters in West Bengal: पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान गुरुवार को हिंसक घटनाओं के बीच संपन्न हो गया. इससे पहले सभी दलों ने चुनाव प्रचार में एक-दूसरे पर जमकर जुबानी तीर चलाए. पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उनके राज में महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि इन चुनावों में महिलाएं टीएमसी को करारा सबक सिखाएंगी. वहीं ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए अपनी पार्टी का रिकॉर्ड गिनवा दिया. उन्होंने राज्यसभा में उनकी पार्टी के सांसदों में महिलाओं की संख्या 46 प्रतिशत और लोकसभा में 37.9 प्रतिशत है.
दिलचस्प बात ये है कि राज्य में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है. ऐसे में सवाल है कि क्या महिला मतदाता ज्यादा हैं तो महिला विधायक भी पुरुषों से ज्यादा चुनकर आएंगी. आखिर इस बारे में आंकड़े क्या कहते हैं. आइए, बंगाल चुनाव पर आज आपको कुछ दिलचस्प जानकारी देते हैं. जिससे आप 4 मई को आने वाले चुनावी नतीजों का अंदाजा लगा सकते हैं.
सबसे पहले जान लीजिए कि राज्य में मतदाता कितने हैं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ 82 लाख है. इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 60 लाख और महिला वोटर्स की संख्या 3 करोड़ 44 लाख है. जबकि थर्ड जेंडर की संख्या 1382 हैं.
अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कितनी रहती हैं. अगर आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2001 के बाद से हर चुनाव में वोटिंग पर्सेंटेज हमेशा ज्यादा रहा है. वर्ष 2006 तक वोट डालने में पुरुष मतदाताओं की संख्या ज्यादा रही. हालांकि 2011 तक यह प्रतिशत महिला-पुरुषों के बीच बराबर होना शुरू होता है.
वर्ष 2016 के बाद इसमें बड़ा बदलाव तब आया, जब महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा हो गया है. 2021 में भी कुल वोटिंग पर्सेंटेज ज्यादा रहा, जिसमें महिला वोटर्स आगे रहीं. महिलाओं का मतदान प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिला. जबकि शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में इसका प्रतिशत कुछ कम रहा.
लेकिन क्या इसका मतलब ये माना जाए कि महिला मतदाताओं की ज्यादा वोटिंग का अर्थ असेंबली में उनका ज्यादा प्रतिनिधित्व होना है? तो इसका जवाब है, ना. राज्य में असेंबली की कुल 294 सीटें हैं. वर्ष 2021 में हुए चुनाव में महिला मतदाताओं का वोटिंग पर्सेंटेज पुरुषों से ज्यादा रहा था. इसके बावजूद राज्य में केवल 40 सीटों पर ही महिलाएं जीत पाईं.
मजे की बात ये है कि इनमें 17 सीटें महिला उम्मीदवारों वहां से जीतीं, जहां पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत महिलाओं से ज्यादा था. जबकि 23 सीटों पर महिला मतदाताओं का पर्सेंटेज ज्यादा रहा था.
पश्चिम बंगाल असेंबली में महिला विधायकों की संख्या की बात करें तो यह अभी काफी कम है. वह 15 प्रतिशत से भी नीचे है. ऐसे में उसे बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है. हालांकि धीरे-धीरे इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है. वर्ष 2001 में महिला विधायकों की संख्या 28 थी, जो विधायकों का 9.5 प्रतिशत था. वर्ष 2011 में यह प्रतिशत बढ़कर 11.6 हो गया. जबकि 2016 और 2021 में इसमें और बढोतरी हुई, जिससे यह 13.6 प्रतिशत पर पहुंच गया.
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