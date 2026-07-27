/जंतर-मंतर पर क्यों मास्क लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे छात्र? क्या प्रोटेस्ट की FIR से बर्बाद हो जाएगा करियर, जानिए क्या कहता है कानून

Can FIR Affect Career Of A Person: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में NEET-UG पेपर लीक विवाद को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले हुए व्यापक छात्र आंदोलनों के दौरान एक अनोखी तस्वीर सामने आई. भारी गर्मी के बावजूद दर्जनों छात्रों ने अपने चेहरे मास्क और चश्मों से ढक रखे थे. यह मास्क किसी अपराध को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस के AI-बेस्ड फेशियल रिकग्निशन कैमरों और सर्विलांस वैन से अपनी पहचान बचाने के लिए लगाए गए थे.
छात्रों के मन में सबसे बड़ा डर यह था कि प्रदर्शन के दौरान दर्ज होने वाली एक अकेली एफआईआर (FIR) कहीं उनके पासपोर्ट, विदेश में एडमिशन या सरकारी-कॉर्पोरेट नौकरी के सपनों को हमेशा के लिए न तोड़ दे. हालांकि केंद्र सरकार ने CJP की मांग पर छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की बात स्वीकार कर ली है, लेकिन यह सवाल आज भी हर युवा के सामने खड़ा है कि क्या सिर्फ एक FIR से करियर बर्बाद हो सकता है?
कानूनी विशेषज्ञों और अदालतों के फैसलों के अनुसार, स्थिति उतनी भयावह नहीं है जितना डर युवाओं में रहता है, लेकिन प्रक्रियात्मक देरी असली चिंता का कारण हैं:
पासपोर्ट अधिनियम (Passport Act, 1967- Section 6(2)(f)): इसके तहत केवल तभी पासपोर्ट रोका या खारिज किया जा सकता है जब किसी क्रिमिनल कोर्ट में आपराधिक मामला लंबित हो.
हाई कोर्ट्स का रुख: बॉम्बे, केरल, मद्रास, और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयों ने बार-बार स्पष्ट किया है कि केवल FIR दर्ज होना या पुलिस जांच चलना पासपोर्ट रोकने की वजह नहीं बन सकता. कानूनी तौर पर केस तभी पेंडिंग माना जाता है जब कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान ले ले.
जमीनी सच्चाई: हालांकि पासपोर्ट अथॉरिटी केवल FIR के आधार पर आवेदन खारिज नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में मामला दर्ज आने पर आवेदक को अदालत से NOC (No Objection Certificate) लेना पड़ता है, जिससे पासपोर्ट जारी होने में महीनों की देरी हो सकती है.
कानूनी मामलों के विशेषज्ञों और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का कहना है कि सजा न मिलने के बावजूद एफआईआर का रिकॉर्ड कई जगहों पर अड़चन बनता है.
वीजा और विदेशी यूनिवर्सिटीज: विदेश यात्रा या हायर एजुकेशन के वीजा फॉर्म में अक्सर एक डिक्लेरेशन कॉलम होता है- क्या आपके खिलाफ कभी कोई FIR दर्ज हुई है? मामला बंद होने या बरी होने के बाद भी इसका खुलासा करना अनिवार्य होता है, जो वीजा अप्रूवल पर असर डाल सकता है.
सरकारी व प्राइवेट जॉब्स: कई कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स और सरकारी सलाहकार पदों पर नियुक्ति से पहले कठोर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है. एफआईआर या हिरासत का रिकॉर्ड आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट (Character Verification) को प्रभावित कर सकता है.
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और बॉम्बे हाई कोर्ट के वकीलों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर दबाव बनाने के लिए कई बार जीरो FIR का इस्तेमाल किया जाता है, जो फॉर्मल केस बनने से पहले ही बैकग्राउंड चेक में दिखने लगती हैं. इसके अलावा, विरोध स्थलों पर रात के समय नोटिस भेजना, जबरन फोन नंबर लेना या छात्रों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देना पूरी तरह गैर-कानूनी है.
1. अधिकारों की जानकारी रखें: शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है. हिरासत में लिए जाने पर घबराने के बजाय कानूनी मदद लें.
2. मास्क और निजता: निगरानी प्रणाली के इस दौर में अपनी पहचान को सुरक्षित रखना गैर-कानूनी नहीं है, जब तक आप किसी हिंसक गतिविधि में शामिल न हों.
3. FIR रद्द करवाना: यदि किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान नामजद FIR दर्ज होती है, तो वकील के माध्यम से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर सीआरपीसी की धारा 482 (CrPC 482) के तहत उस एफआईआर को रद्द करवाया जा सकता है.