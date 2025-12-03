रूस का रुतबा बना रहे और अमेरिका भी रुसवा ना हो... पुतिन का दिल्ली दौरा कितना बदलेगी जियो पॉलिटिक्स?

Putin India visit: रूस और भारत के बीच भरोसे का रिश्ता दशकों पुराना है. शीत युद्ध के दौर से दोनों करीबी हैं. बोली और भाषा अलग होने के बावजूद दोनों पारंपरिक मित्र हैं. मेड इन इंडिया सामान हो या 'सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' धुन दोनों रूस में पसंद की जाती है. भारत के बीच की दोस्ती काफी गहरी और पुरानी है. अब उस दोस्ती के साथ एक नए आयाम को मजबूती देने की तैयारी चल रही है. भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार अभी 63 अरब डॉलर का है और रूसी अफसरों को उम्मीद करते हैं कि पुतिन के हालिया दिल्ली दौरे के बाद ये जल्द ही 100 अरब डॉलर पहुंच जाएगा.

भारत के पाले में गेंद!

जियोपॉलिटिक्स के जानकारों का कहना है कि पुतिन का प्लेन दिल्ली में लैंड होने के पहले रूस ने भारत के लिए win win सिचुएशन वाले तमाम ऑफर्स देकर गेंद भारत के पाले में डाल दी है. रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा की तरफ से 3 दिसंबर को दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मंजूरी मिली है. रूस ने कहा है कि भारत के विकास के अहम चरणों में रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है. रूसी अफसर एक दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हम बीजिंग की तरह भारत के साथ अनलिमिटेड सहयोग करना चाहते हैं अब नई दिल्ली को तय करना है कि उसे मास्को के साथ किस लेवल तक साथ जाना है.

रूस का रुतबा बना रहे और अमेरिका भी रुसवा ना हो...

यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और पश्चिम ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं. ट्रंप को इस बात से भी दिक्कत है कि भारत, रूस से सस्ता तेल क्यों खरीद रहा है. अंदरखाने ऐसी कई वैश्विक उलझनों के बीच दुनियाभर की तरह अमेरिका भी पुतिन के दिल्ली दौरे की बड़े ध्यान से मॉनिटरिंग करवा रहा है. क्या इससे जियोपॉलिटिक्स पर कोई प्रभाव पड़ेगा और अगर हां तो कितना? इस सवाल का फौरी जवाब किसी के पास नहीं. हालांकि पुतिन के भारत दौरे को बिजनेस के आंकड़ों से समझें तो जियोपॉलिटिक्स की क्या तस्वीर बन सकती है, आइए जानते हैं.

रूसी संसद ने आज भारत-रूस रेसिप्रोकल एक्‍सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट (RELOS) समझौते को मंजूरी दी है. इसके तहत दोनों देश अपने सैन्य अड्डे, बंदरगाह, सप्लाई प्वाइंट, एयरफील्ड, सुविधाएं और संसाधनों को एक-दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे. इस अभियान में होने वाला खर्च दोनों देश मिलकर उठाएंगे. शांतिकालीन सैन्य सहयोग और लॉजिस्टिक सहयोग के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा. यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस डील के तहत सैन्य अड्डों का इस्तेमाल किसी सैन्य संघर्ष के लिए नहीं किया जाएगा.

हांलाकि रूस से पहले अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और अन्य देशों के साथ भारत ने यह समझौता कर रखा है.

अमेरिका की लाख घुड़कियों के बीच भारत-रूस लंबे समय के बाद व्यापार के नए दरवाजे खोल रहे हैं. भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार अभी 63 अरब डॉलर का है और मास्को को उम्मीद करते हैं कि 2030 तक यह 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा. भारत अगर रूस के और करीब जाता है तो अमेरिका इससे खफा हो सकता है, इसकी परवाह किए बगैर भारत अपने हितों का ध्यान रखकर रूस के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है.

भारत-रूस-चीन-अमेरिका की जरूरतें और पारस्परिक संबंध

भारत, रूस, चीन और अमेरिका चारों संप्रभु राष्ट्र हैं. अमेरिका इकॉनमी में नंबर वन है. चीन नंबर टू है. भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. रूस टॉप 10 में न होने के बावजूद इतना ताकतवर है कि सालों पहले कई टुकड़ों में बंटने के बावजूद आज भी अमेरिका उससे सीधे लोहा नहीं लेता. यानी चारों में कोई भी एक दूसरे से सीधे टकराव नहीं चाहता. इसलिए यहां ये मिसाल भी लागू नहीं होती कि 'दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है.'

रूस दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन वाला देश है, उसके पास खनिज संपदा का भंडार है, अमेरिका से ज्यादा परमाणु बम हैं और चीन उसका जिगरी है. समंदर पर राज करने वाली पनडुब्बियां हों या सिक्स्थ जेन फाइटर जेट रूस, अमेरिका से किसी भी मामले में रत्तीभर भी कम नहीं है.

चीन लॉजिस्टिक्स के दम पर दुनिया में दूसरे पायदान पर मजबूती से खड़ा है. वो भारत के पारंपरिक दुश्मन पाकिस्तान का सगा है. चीन, भारत के प्रति अच्छे भाव भी नहीं रखता, इसके बावजूद वर्तमान में भारत की उपलब्धियों और बड़े बाजार के चलते वो भी भारत से सीधे टकराव नहीं चाहता क्योंकि उसे अपना माल भारत के बाजारों में बेचना जरूरी है.

अमेरिका और रूस पारंपरिक शत्रु होने की वजह से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जैसी विपरीत मिसालें हैं. 2021 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले रूस और भारत का द्विपक्षीय व्यापार मात्र 13 अरब डॉलर का था, जो तेल की भारी खरीद के चलते 2024-25 आते-आते 68 अरब डॉलर हो गया.

रूस और चीन का 'सीमाओं से परे' संबंध उनकी जरूरतों के हिसाब से है. अमेरिका बहुत सयाना है, हर मैटर में अपना फायदा सोचता है इसलिए दुश्मनी भी सोच समझकर करता है. चीनी उत्पाद अगर भारत के घर-घर में हैं, तो अमेरिकी चर्चों में मौजूद बाइबल और वहां लगे झंडे सब चीन में बनते हैं. इसलिए ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50 फीसदी और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया तो चीन के खिलाफ भारत से कम टैरिफ लगाया.

भारत-रूस की जिगरी दोस्ती होने के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले भारत की जरूरतें रूस, चीन और अमेरिका को मिलाकर तीनों से पूरी होती हैं. ये ऐसी सिचुएशन है जिससे भारत का काम किसी कुशल ग्रहणी की तरह तीनों देशों से अलग-अलग डील करके आसानी से चल जाता है. रूस से भारत का संबंध एनर्जी सेक्टर (तेल-गैस) खरीद और डिफेंस सेक्टर तक सीमित है जबकि अमेरिका से मल्टी लेयर वाला यानी बहुआयामी है.

भारत को अपनी जीडीपी मजबूत बनाए रखने के लिए तीनों की जरूरत है. 2025 के आखिरी आंकड़े नहीं आए हैं. लेकिन 2024 में अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय व्यापार 129 अरब डॉलर का था. ऐसे में भारत का खुलकर अमेरिका विरोधी कैंप में शामिल होना कूटनीतिक रूप से सही कदम नहीं माना जा सकता. भारत को सामर्थ्य के साथ-साथ अपनी भावी जरूरतों का भी अहसास है. भारत को अभी अमेरिकी तकनीक की जरूरत है. क्योंकि हम चीन से बना सब सामान ले सकते हैं लेकिन उसकी तकनीक खुलकर नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि उसमें जासूसी होने का खतरा है.

अब सभी की निगाहें भारत-रूस शिखर वार्ता के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगी हैं. भारत के वैश्विक जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के बीच ऐसे समझौते हो सकते हैं जिससे किसी तीसरे का दिल न दुखे यानी सांप भी मर जाए लेकिन लाठी न टूटे. यानी रूस का रुतबा बना रहे और अमेरिका भी रुसवा ना हो...