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चुनाव हैं, संसद है… फिर भी क्यों अधूरा है लोकतंत्र? आंबेडकर ने कहा- वोट देकर सिस्टम खड़ा करना ही सब कुछ नहीं

BR Ambedkar Jayanti: आंबेडकर चेतावनी देते हैं कि लोकतंत्र को केवल चुनाव तक सीमित समझना बड़ी भूल है. वे बताते हैं कि सरकार समाज से अलग नहीं, बल्कि उसकी इच्छाओं का प्रतिबिंब होती है. यदि समाज में समानता और लोकतांत्रिक मूल्य नहीं होंगे, तो सरकार भी वास्तविक लोकतांत्रिक नहीं बन सकती.

Written By  Amit Singh|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:32 AM IST
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चुनाव हैं, संसद है… फिर भी क्यों अधूरा है लोकतंत्र? आंबेडकर ने कहा- वोट देकर सिस्टम खड़ा करना ही सब कुछ नहीं

Dr BR. Ambedkar: डॉ. भीमराव आंबेडकर की 137वीं जयंती एक ऐसे समय में आई है, जब बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है. आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि आंबेडकर ने बंगाल से चुनाव लड़ा था और अपने गृह राज्य महाराष्ट्र के उलट यहां जीत हासिल की थी. जिस संविधान के निर्माण के लिए हम बाबासाहब आंबेडकर को याद करते हैं, पहले उसके लिए बनी संविधान सभा के सदस्यों में भी उनका नाम नहीं था. 

दरअसल जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, तब आंबेडकर ने मुंबई से चुनाव लड़ा था और हार गए थे. इसमें कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी. इसके बाद जुलाई, 1946 में आंबेडकर बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने थे. तब बंगाल के एक महत्वपूर्ण दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल और मुस्लिम लीग के नेता हुसैन शहीद सोहरावर्दी की मदद से आंबेडकर ने जेस्सोर-खुलना से उप-चुनाव लड़ा और जीतकर संविधान सभा पहुंचे.

आंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाने के लिए मुस्लिम लीग ने अपने जीते हुए उम्मीदवार को इस्तीफा दिलवाया और फिर हुए उप-चुनाव में मुस्लिम लीग के समर्थन से उनको वहां से खड़ा करवाया. मजेदार बात यह है कि स्वतंत्रता और देश विभाजन (1947) के बाद,  वह निर्वाचन क्षेत्र (जेस्सोर-खुलना) पाकिस्तान का हिस्सा बन गया. जिसके बाद वो मुंबई से चुने गए.

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फिलहाल बंगाल में अभी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, तो ऐसे में हम लोकतंत्र को लेकर आंबेडकर के दिए गए विचारों को फिर से याद कर लेते हैं. आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम नियमित चुनाव और एक चुनी हुई सरकार का होना ही लोकतंत्र की पूर्णता मान लेते हैं. हम यह मान लेते हैं कि यदि जनता ने वोट दे दिया और एक मशीनरी खड़ी हो गई, तो लोकतंत्र जीवित है.

'शासन करने वालों को चुन लेने का अधिकार मिल जाना लोकतंत्र नहीं है'

लेकिन डॉ. आंबेडकर ने इस धारणा को बार-बार चुनौती दी. उनके अनुसार, शासन करने वालों को चुन लेने का अधिकार मिल जाना मात्र लोकतंत्र नहीं है. 20 मई 1956 को अपने एक संबोधन में उन्होंने स्पष्ट किया था. उन्होंने कहा,'लोकतंत्र का अर्थ एक राजनीतिक मशीन से लिया जाता है. माना जाता है कि जहां यह मशीन है वहां लोकतंत्र है. यह भी समझा जाता है कि जहां गणतंत्र होगा वहां लोकतंत्र होगा. जहां संसद है और वयस्क लोग नियमित तौर पर होने वाले चुनाव में उसे चुनते हैं, संसद कानून बनाती है, वहां लोकतंत्र है. यानी यह एक तरह का राजनीतिक उपकरण है और जहां वह उपकरण है वहां लोकतंत्र होगा ही.'

वे अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, 'एक तो लोकतंत्र का मतलब गणतंत्र से नहीं है. दूसरी बात यह है कि जहां संसदीय सरकार है उसका मतलब लोकतंत्र नहीं है. इसी कारण भ्रम पैदा होता है. लोकतंत्र इन दोनों से एकदम अलग चीज है. लोकतंत्र की जड़ें सरकार के स्वरूप में नहीं होतीं बल्कि उससे अलग होती हैं. लोकतंत्र प्राथमिक रूप से मिली जुली जीवन पद्धति है. लोकतंत्र की जड़ें सामाजिक संबंधों में होती हैं. जो लोग समाज बनाते हैं उनके साझा जीवन में होती हैं.'

यानी आंबेडकर के लिए लोकतंत्र में समाज की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. वो मानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए लोकतांत्रिक समाज होना अनिवार्य है. लोकतंत्र एक राजनीतिक मशीन से बड़ी चीज है. यह एक सामाजिक व्यवस्था से कुछ ज्यादा है. यह एक मानसिक रवैया है यह एक जीवन दर्शन है.

लोकतंत्र पर आंबेडकर की चेतावनी

वे उन लोगों को सचेत करते हैं जो लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव मानते हैं. वे कहते हैं कि ऐसे लोग तीन बड़ी गलतियां करते हैं:

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पहली गलती: ये मानना कि सरकार समाज से अलग कोई संस्था है. वास्तव में, सरकार समाज की इच्छाओं को पूरा करने का एक माध्यम मात्र है.

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दूसरी गलती: ये न समझना कि यदि समाज लोकतांत्रिक नहीं है, तो सरकार कभी लोकतांत्रिक नहीं हो सकती. वर्गों में बंटा समाज हमेशा शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने वाली सरकार ही पैदा करेगा.

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तीसरी गलती: सिविल सेवा या नौकरशाही की भूमिका को न समझना. सरकारी अफसर उसी सामाजिक परिवेश से आते हैं, जिसमें वे पले-बढ़े हैं. यदि उनका परिवेश अलोकतांत्रिक है, तो उनका व्यवहार भी वैसा ही होगा.

भीमराव आंबेडकर बंधुत्व को लोकतंत्र का प्राणतत्व मानते हैं. वे संविधान के तीन स्तंभो- स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व- में 'बंधुत्व' को सबसे ऊपर रखते हैं. डॉ. आंबेडकर की लोकतंत्र की परिभाषा आज के हिंसक और ध्रुवीकृत दौर में एक उम्मीद की किरण है. वे कहते हैं,'लोकतंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप और पद्धति है, जहां पर बिना खून-खराबे के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया जाता है.'

ऐसे में हमें डॉ. आंबेडकर को उनकी जयंती पर सच में याद करना है, तो हमें इस 'रक्तहीन क्रांति' के मार्ग को चुनना होगा. हमें स्वीकार करना होगा कि लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक मशीन नहीं, बल्कि एक 'मानसिक रवैया' और 'जीवन दर्शन' है. जब तक हम अपने सामाजिक संबंधों में लोकतंत्र नहीं लाएंगे, तब तक संसद और चुनावों का ढांचा केवल एक खोखला गणतंत्र ही बना रहेगा.

 

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