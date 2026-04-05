तुम्हें फिर से जन्म लेना चाहिए... इस राज्य में है कुत्तों का कब्रिस्तान, स्मारक बनवाने के लिए खर्च करते हैं पचासों हजार

Pat Cemetery in Vizag: आपने अक्सर घर-परिवार या फिर अपनी सोसाइटी में देखा होगा कि लोगों में कुत्ते पालने का शौक होता है. कुत्तों को घर का रखवाला भी बोला जाता था. कुत्ते को एक ऐसा जानवर माना जाता है जिसने मृत्यु के बाद भी इंसानों का साथ दिया. कुत्तों का इंसानों से प्रेम हमेशा देखा गया है. सालों पहले इजरायल में पुरातत्वविदों ने 12,000 साल पुरानी कब्र की खोज की थी जहां एक महिला को दफनाया गया था जिसका हाथ एक पिल्ले पर रखा हुआ था, दोनों को एक साथ दफनाया गया था. कुछ ऐसा ही आलम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टन में भी देखने को मिला है.

लिखते हैं भावुक मैसेज

कुछ ने तो मृत्यु के बाद या किसी अन्य जीवन में अपने पालतू जानवरों से फिर से मिलने की इच्छा भी व्यक्त की है, जबकि कुछ कुत्ते के मालिकों ने पत्थरों पर मृत्यु तिथि के बजाय 'हमेशा के लिए' लिखा दिया ताकि उनका बंधन उसके भौतिक जीवन से रहे. इन स्मारक पत्थरों पर कई ऐसे शिलालेख हैं जो अंदर तक लोगों को झकझोर देते हैं, यहां लिखा है जैसे आप हमारे घर लौटें, आपने हमारे दिलों पर पंजे के निशान छोड़े हैं, चिन्नोडा मल्ली रावली (छोटे बच्चे, तुम्हें दोबारा जन्म लेना चाहिए), बहुत याद आ रही है, जब तक मैं तुमसे अगली दुनिया में नहीं मिलता, स्वर्ग में शांति से आराम करो, "मेरा सबसे मुश्किल अलविदा", और तुम हमारी जिंदगी से चले गए हो लेकिन हमारे दिलों से कभी नहीं, कुछ मार्कर पर लिखा था, "मेरी आत्मा का भाई" और चिन्नी कृष्णुडू (छोटे कृष्ण).

स्मारक पर जाता है परिवार

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक जब टीम इसे देखने गई तो वहां के रहने वाले जोन्नाडा रघुराम एक पत्थर साफ कर रहे थे. वो विशाखापत्तनम में लॉसन बे कॉलोनी के किराने के थोक व्यापारी हैं. उन्होंने कहा कि यह मेमोरियल अपने कुत्ते स्नूपी की याद में बनवाया था, जिसकी कुछ साल पहले मौत हो गई थी. उन्होंने कहा, हमने उसे अपने दो बेटों के साथ अपने बच्चे की तरह माना. आठ साल हमारे साथ रहने के बाद उसकी मौत हो गई, हमारा परिवार उसे याद करने के लिए समय-समय पर उसकी आराम की जगह पर जाता है.

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तुम्हारी याद आएगी

लगभग सभी पत्थरों पर गुजरे हुए पालतू जानवरों को प्यार से छोटी लड़की, बहादुर लड़का, बाबू, नन्ना, या कन्ना (प्यारा बच्चा) लिखा गया है, जबकि उन्हें लगाने वाले खुद को मम्मी, डैडी, या भाई-बहन बताते हैं. एक मार्कर में एक कुत्ते को प्यारी बेटी और बहन बताया गया है, जिसने परिवार को बहुत खुशी और जिंदगी भर की यादें दीं. एक और यादगार पत्थर पर लिखा था आजाद दौड़ो, मेरे बच्चे, तुम्हारी हमेशा याद आएगी.

आगे निकल जाता है रिश्ता

विशाखापत्तनम के MVP कॉलोनी इलाके में पालतू जानवरों के सामान की दुकान चलाने वाले कर्री किरण ने कहा कि पालतू जानवरों के साथ रिश्ता कभी-कभी परिवार के सदस्यों से भी आगे निकल जाता है. उन्होंने कहा, जब पेट ओनर्स हमारी दुकान पर आते हैं, तो वे जिस तरह की केयर और प्यार दिखाते हैं, उससे साफ पता चलता है कि वे उनसे कितना गहराई से जुड़े हुए हैं. वे सबसे अच्छा खाना चुनते हैं, छोटी-छोटी तकलीफ की भी चिंता करते हैं, और अपने पेट्स की जिंदगी के छोटे-छोटे पलों को भी सेलिब्रेट करते हैं.

कितना आता है खर्च

पेट्स को दफनाना दिल तोड़ने वाला होता है, लेकिन इनकी याद में बनाए गए स्मारक महंगा हो सकता है, साइज और इस्तेमाल किए गए मटीरियल के आधार पर 20,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच खर्च हो सकता है. परिवार के लोग कभी-कभी इन जगहों पर आते हैं, कई लोग रेगुलर तौर पर पत्थरों को साफ करने भी आते हैं, ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि किनारे रेत से न ढकी हो.