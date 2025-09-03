बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी, महुआ मोइत्रा और अनंत देहाद्राई से पूछा ये सवाल
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी, महुआ मोइत्रा और अनंत देहाद्राई से पूछा ये सवाल

Dog Custody Case: तृणमूल कांग्रेस से सांसद महुआ मोइत्रा और वकील अनंत देहाद्राई का कुत्ता विवाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप दोनों अदालत के बाहर बैठकर इस मुद्दे को आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते?

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 03, 2025, 07:17 PM IST
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी, महुआ मोइत्रा और अनंत देहाद्राई से पूछा ये सवाल

Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस से सांसद महुआ मोइत्रा अक्सर चर्चाओं में रहती हैं. अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाली महुआ मोइत्रा इस बार दूसरे मामले को लेकर चर्चा में है. इस बार वो कुत्ते को लेकर चर्चाओं में है, उनके और वकील अनंत देहाद्राई के बीच एक कुत्ते की कस्टडी को लेकर सालों से विवाद चल रहा है. यह विवाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है. जिस पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप दोनों अदालत के बाहर बैठकर इस मुद्दे को आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते. जानिए क्या है पूरा मामला.

कोर्ट की टिप्पणी
देहाद्राई ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें दोनों पक्षों को इस केस में चल रही कानूनी कार्यवाही के बारे में सार्वजनिक रूप से बताने पर रोक लगाई गई है. पूरा विवाद पालतू कुत्ते हेनरी की कस्टडी को लेकर हो रहा है. वकील जय अनंत देहाद्राई से रिश्ता टूटने के बाद महुआ ने दिल्ली की साकेत जिला अदालत में एक सिविल सूट दायर कर कुत्ते की संयुक्त कस्टडी की मांग कर रखी है. यह विवाद जब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तो जस्टिस मनोज जैन ने मामले को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि 'आप दोनों आपस में बैठकर इस मुद्दे का हल क्यों नहीं कर लेते?'

जारी की अंतरिम निषेधाज्ञा
ट्रायल कोर्ट मे इस मामले की चर्चा करने पर भी दोनों पक्षों को रोक लगा रखी है. इसके बावजूद भी देहाद्राई ने इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया तो अदालत ने इसे आदेश का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा (Interim Injunction) जारी कर दी.

कब से चल रहा है विवाद?
महुआ मोइत्रा चाहती हैं कि हेनरी की कस्टडी संयुक्त रूप से मिले, जबकि देहाद्राई का कहना है कि कुत्ता उनके पास 40 दिन की उम्र से है, इसलिए वे असली मालिक हैं. बता दें कि दोनों में ये विवाद साल 2023 से चल रहा है. देहाद्राई की शिकायत पर मोइत्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उन्हें लोकसभा से निष्कासित करने की भी सिफारिश हुई थी. वहीं इसे लेकर देहाद्राई ने कहा कि मोइत्रा उन्हें डराने के लिए कुत्ते का बहाना बना रही हैं.

