MCD ने जारी किया आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई से किया इनकार

Supreme Court Decision on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट से डॉग लवर्स को झटका लगा है और कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के मुद्दे को लेकर दायर एक नई अर्जी पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. दरअसल, दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया था और शहर से आवारा कुत्तों को उठाने की कार्रवाई का आदेश दिया था. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें एमसीडी के एक्शन पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.

याचिकाकर्ता ने क्या दी थी दलील?

आवारा कुत्तों को उठाने को लेकर एमसीडी की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के खिलाफ दाखिल की गई याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने इस मामले में कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की. वकील का कहना था कि एमसीडी ने बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किए आवारा कुत्तों को उठाने और शेल्टर होम में रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. कोर्ट में दायर नई अर्जी में यह तर्क दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच को अभी यह तय करना है कि दो जजों की बेंच द्वारा दिए गए आदेश 'जिसमें आवारा कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया था' को बरकरार रखा जाए या नहीं. ऐसे में एमसीडी का नोटिफिकेशन न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग ठुकरा दी.

सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या दिया था आदेश?

बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाए और उन्हें सड़कों पर वापस न छोड़ा जाए। कोर्ट ने नगर निगमों को वैक्सीनेशन और शेल्टर बनाने के भी निर्देश दिए.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के हर इलाके से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू किया जाए और उन्हें किसी अन्य सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए. इस प्रक्रिया में किसी भी संगठन या व्यक्ति की ओर से बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में रुकावट डालता है तो उसे कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं.

