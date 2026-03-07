US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्या होंगी नई कीमतें

LPG Price Hike: गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ने के बाद अब राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 863 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है, वहीं कमर्शियल सिलेंडर अब दिल्ली में 1883 रुपये में मिलेगा.
LPG Price Hike: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के माहौल के बीच भारत में भी असर दिखाई देने लगा है. भारत में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है. घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर महंगे हो गए हैं. 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये का इजाफा किया गया है. वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 115 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक नई कीमतें 7 मार्च यानी आज से लागू हो गई हैं.
सिलेंडरों की कीमत में हुई इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 863 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है, वहीं कमर्शियल सिलेंडर अब दिल्ली में 1883 रुपये में मिलेगा. मुंबई की बात करें तो वहां 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1835 रुपये हो गई है. गैस के दाम बढ़ने से आम लोगों के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर भी असर पड़ने की संभावना है.
अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है. ऐसे में भारत में भी यह आशंका जताई जाने लगी कि पेट्रोल और एलपीजी के दाम बढ़ सकते हैं. हालांकि सरकार लगातार यह कहती रही है कि फिलहाल घरेलू कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना नहीं है.
सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है. पिछले वित्त वर्ष में देश में एलपीजी की कुल खपत लगभग 3.13 करोड़ टन रही. लेकिन इसमें से सिर्फ 1.28 करोड़ टन एलपीजी का ही उत्पादन देश के भीतर हो सका. बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को खाड़ी देशों समेत कई अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों से गैस आयात करनी पड़ी.
यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह के तनाव या युद्ध की स्थिति का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ता है और भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों की चिंता बढ़ जाती है. हालांकि फिलहाल सरकार का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
युद्ध के बाद हालात और भी संवेदनशील हो गए हैं. बताया जा रहा है कि ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी है. यह समुद्री रास्ता वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी मार्ग से होकर गुजरता है. ऐसे में जहाजों की आवाजाही रुकने से कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है. अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है.