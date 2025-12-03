Advertisement
trendingNow13026914
Hindi Newsदेश

बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट मीटिंग में सोते दिखे ट्रंप, व्हाइट हाउस ने दी सफाई, वीडियो हुआ वायरल

Donald Trump Sleeping Video: अमेरिकी राजनीति में नया ड्रामा तब शुरू हुआ जब अक्सर जो बाइडेन को Sleepy Joe कहकर चुटकी लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप खुद एक वायरल वीडियो के जरिए निशाने पर आ गए! 2 दिसंबर की कैबिनेट मीटिंग का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें ट्रंप आंखें बंद करते और मानो झपकी लेते दिख रहे हैं। वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. इसको लेकर व्हाइट हाउस ने सफाई दी है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 03, 2025, 07:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट मीटिंग में सोते दिखे ट्रंप, व्हाइट हाउस ने दी सफाई, वीडियो हुआ वायरल

Donald Trump Sleeping Video: अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर नया विवाद छिड़ गया है. अक्सर जो बाइडेन को स्लीपी जो कहकर तंज कसने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प खुद एक वीडियो की वजह से चर्चा में आ गए हैं. कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजम ने ट्रम्प की कैबिनेट मीटिंग का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें राष्ट्रपति बैठक के दौरान आंखें बंद करते और मानो झपकी लेते दिखाई देखाई दे रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही बहस तेज हो गई. अब इस पर व्हाइट हाउस से लेकर मीडिया हाउस तक सभी अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो ट्रम्प की 2 दिसंबर को हुई कैबिनेट मीटिंग का बताया जा रहा है. वीडियो में ट्रम्प की आंखें बंद दिखाई दे रही हैं. वहीं उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते दिख रहे हैं. वीडियो में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वही यानी ट्रम्प एकमात्र ऐसे नेता हैं जो रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में मदद कर सकते हैं.

पिछली रात ट्रम्प ने किए थे 160 से भी ज्यादा पोस्ट
यह वीडियो इस लिए भी वायरल हो रहा है क्योंकि ट्रम्प ने पिछली रात 7 बजे से आधी रात के बीच ट्रुथ सोशल पर 160 से ज्यादा पोस्ट किए थे और सुबह 6 बजे से पहले फिर से एक्टिव हो गए थे. न्यूज पोर्टल पीपल ने भी रिपोर्ट किया कि तीन घंटे चली इस बैठक के दौरान ट्रम्प को कई बार कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए देखा गया. 
 

व्हाइट हाउस ने किया इनकार
वायरल वीडियो को व्हाइट हाउस ने खारिज कर दिया है. प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने पीपल को दिए एक बयान में बताया कि राष्ट्रपति ट्रम्प गहनता से बातें सुन रहे थे और पूरी तीन घंटे की मैराथन कैबिनेट मीटिंग का संचालन कर रहे थे. उन्होंने ट्रम्प के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका शानदार अंतिम जवाब देखो...यह ऐतिहासिक क्षण राष्ट्रपति ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की नौवीं कैबिनेट मीटिंग पर एक पूर्ण विराम लगाता है.

ट्रम्प ने पहले भी आरोपों को किया था खारिज
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते साल भी ट्रम्प ने अपने न्यूयॉर्क आपराधिक केस के दौरान सो जाने की रिपोर्टों को खारिज कर दिया था. उस समय द न्यूयॉर्क टाइम्स सहित कई अदालती रिपोर्टों में बताया गया था कि वह मुंह ढीला करके और सिर छाती पर झुकाकर बैठे थे.

ये भी पढ़ेंः ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?

ट्रम्प ने इन आरोपों को यह कहते हुए खारिज किया था कि फेक न्यूज मीडिया के विपरीत मैं क्रुक्ड डीए की विच हंट के दौरान सोता नहीं हूं... मैं बस कभी-कभी अपनी नीली आंखें बंद कर लेता हूं, गहनता से सुनता हूं, और सब कुछ अंदर ले लेता हूं!

बता दें कि ट्रम्प अक्सर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन का मजाक उड़ाते हुए उन्हें स्लीपी जो कहते हैं. पिछले महीने एक ओवल ऑफिस अनाउंसमेंट के दौरान जब ट्रम्प की बंद आंखों वाली इमेज वायरल हुई तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा था कि वह यानी बिडेन हर समय सोते हैं... मैं सोने वाला नहीं हूं.

ये भी पढ़ेंः 'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpTrump viral momentJoe Biden

Trending news

बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
Donald Trump
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
DNA
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
New reservation Policy
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
Putin
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
Aam Admi Party Goa
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
Waqf properties
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
putin india visit
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
Revanth Reddy
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
SIR issue
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
Weather
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत