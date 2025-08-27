DNA: नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार... क्या ट्रंप को 'चापलूसों की फौज' ने वश में कर लिया?

DNA Analysis: DNA में आज हम उस दूसरे विघ्न का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसका सामना इस वक्त हमारा देश कर रहा है. ये विघ्न है वो 50 प्रतिशत का टैरिफ, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया था और आज यानी 27 अगस्त से ये टैरिफ लागू भी हो गया है. डोनाल्ड ट्रंप की जिस कैबिनेट से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्लान निकला था. आज हम आपको ट्रंप की उसी कैबिनेट या यूं कहें कि ट्रंप के दरबार का एक महत्वपूर्ण खबर बताने जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ ट्रंप की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं. बल्कि ट्रंप के नाम पर नोबेल पुरस्कार के वजूद पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं. ट्रंप के दरबार में नोबेल प्राइज़ को लेकर क्या हलचल हुई. ये समझने के लिए आपको व्हाइट हाउस की कैबिनेट मीटिंग में जो बातें हुईं उनके बारे में जानना चाहिए.

मींटिंग में ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ थे. वो, ट्रंप से कह रहे थे कि जब से नोबेल पुरस्कार शुरु हुआ है तब से लेकर अब तक आपसे ज्यादा कोई इस पुरस्कार का अधिकारी नहीं है. आप ही उचित व्यक्ति हैं. और ये नोबेल आपको ही मिलना चाहिए. ट्रंप के दरबार में मौजूद दरबारियों की ये बातें सुनकर लगता है मानों ट्रंप की उपलब्धियों के जिक्र से ज्यादा उनकी चापलूसी की जा रही है. वैसे इस चापलूसी की वजह क्या है? ये जानने के लिए आपको ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ का PERFORMANCE CHART जानना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके आखिर क्यों विटकॉफ नोबेल का नाम लेकर ट्रंप की चरण वंदना कर रहे थे.

ट्रंप की स्टीव विटकॉफ को जिम्मेदारी

स्टीव विटकॉफ को नवंबर 2024 में ट्रंप का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था. उनको जो पहली जिम्मेदारी मिली थी वो थी इजरायल और हमास के बीच युद्ध रुकवाने की. 9 महीने गुजर चुके हैं विटकॉफ युद्ध तो नहीं रुकवा पाए उल्टा इजरायल ने गाजा पर अंतिम और बड़े हमले की घोषणा जरूर कर दी है. विटकॉफ की दूसरी जिम्मेदारी थी रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम कराना. इस कोशिश में तो खुद ट्रंप भी जुट गए. पुतिन ट्रंप की मुलाकात भी हो गई. लेकिन युद्धविराम से जुड़ा कोई ठोस समाचार आज तक सामने नहीं आया है. विटकॉफ की तीसरी जिम्मेदारी थी ईरान और अमेरिका के बीच यूरेनियम संवर्धन पर बातचीत कराना, लेकिन ट्रंप के चहेते विटकॉफ ये काम भी पूरा नहीं कर पाए.

ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि विटकॉफ की खासियत

ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि के रूप में स्टीव विटकॉफ ने क्या किया. क्या नहीं कर पाए ये आपने जान लिया. अब हम आपको स्टीव विटकॉफ की वो काबलियत या यूं कहें कि खासियत बताने जा रहे हैं, जिनकी वजह से उन्हें ट्रंप ने विशेष प्रतिनिधि का दर्जा दिया है. विटकॉफ का असली पेशा है रियल एस्टेट डेवेलपर यानी ट्रंप की तरह वो भी रियल एस्टेट के बिजनेस में बड़ा नाम हैं. विटकॉफ और ट्रंप कई प्रोजेक्ट्स में पार्टनर रह चुके हैं और जिस कूटनीतिक भूमिका के लिए उन्हें चुना गया है, उसका विटकॉफ को रत्ती भर तजुर्बा नहीं है.

व्हाइट हाउस से आए 'वो' फैसले

काबलियत की कमी और नाकामियों से भरा इतिहास यही वो कारण हैं, जिसकी वजह से ट्रंप के दरबार में विटकॉफ ने नोबेल पुरस्कार वाला वो राग अलापा, जिसे अब दुनिया ट्रंप का राग दरबारी भी कहने लगी है. अब इसे डोनाल्ड ट्रंप की दिली ख्वाहिश कहिए या दुखती हुई नब्ज़ कि लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला. लेकिन जिस किसी ने भी ट्रंप के लिए नोबेल की मांग की. उसके वारे न्यारे जरूर हो गए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है. ये समझने के लिए आपको पिछले दो महीनों के अंदर, व्हाइट हाउस से आए कुछ फैसले समझने चाहिए.

सबसे पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा था कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, जबकि भारत ने कभी ये नहीं कहा कि ट्रंप को नोबल मिलना चाहिए. भारत ने दुनिया के सामने युद्धविराम में ट्रंप की कथित भूमिका का सिर्फ सच सामने रखा. नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान पर ट्रंप ने सिर्फ 19 प्रतिशत टैरिफ लगाया और भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, जो आज से लागू है. इसी तरह अजरबैजान और आर्मेनिया ने ट्रंप की मध्यस्थता में युद्धविराम पर सहमति जताई, तो दोनों देशों पर सिर्फ 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया, जबकि इस युद्धविराम में बाधा बने हुए तुर्किए पर ट्रंप ने 25 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया.

ट्रंप के दरबार में कम टैरिफ का तोहफा

मतलब साफ है नोबेल पुरस्कार मिले ना मिले, लेकिन जो भी दरबार में आकर ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार कि हिमायत करेगा, उसे ट्रंप के दरबार में कम टैरिफ का तोहफा जरूर मिलेगा. और जो ट्रंप के कथित दावों पर सवाल उठाएगा. उसपर ट्रंप के जुबानी प्रहार होते रहेंगे,जैसे कि भारत. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप के कथित सीजफायर को नकारा था. उसकी खीज आज तक ट्रंप की जुबान से निकल रही है. जिसका हालिया सबूत है भारत को लेकर ट्रंप का नया बयान. ये बयान आपको भी जानना चाहिए.

ट्रंप की कथित ईगो पर चोट!

ट्रंप इतनी बार युद्धविराम कराने का दावा कर चुके हैं, कि भारत अब अधिकारिक तौर पर ऐसे बेबुनियाद दावों का जवाब भी नहीं देता, लेकिन जर्मनी के एक अखबार ने ऐसा दावा किया है, जिसने एक बार फिर ट्रंप की कथित ईगो को चोट जरूर पहुंचाई होगी. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं. ये समझने के लिए आपको जर्मनी के अखबार की रिपोर्ट जाननी चाहिए.

अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के दौरान ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को चार बार फोन किया था, लेकिन ट्रंप का ये फोन रिसीव नहीं किया गया. अखबार ने इस जानकारी का आधार वॉशिंगटन में अपने सूत्रों को बताया है. कुछ ऐसा ही दावा जापान की एक मैगजीन ने भी किया था. इस मैगजीन के 24 अगस्त के एडिशन में लिखा गया था. टैरिफ पर समझौता करने के लिए ट्रंप बार बार भारत सरकार से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन ट्रंप को भारत से उनके मन मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिली.

हम आपको बता दें कि ट्रंप के फोन और उसपर जवाब देने के इन दावों पर भारत सरकार के कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप का 50 प्रतिशत वाला टैरिफ ज्वेलरी से लेकर मशीनरी और कपड़ों जैसे भारतीय उद्योगों के निर्यात को 50 से लेकर 66 प्रतिशत तक का नुकसान दे सकता है. अब हम आपको आसान भाषा में इस नुकसान का दायरा समझाने जा रहे हैं.

मान लेते हैं कि टैरिफ से पहले भारत में बनी एक शर्ट अमेरिका में 10 डॉलर की बिकती थी और बांग्लादेश में बनी एक शर्ट 12 डॉलर की बिकती थी. भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ है. यानी भारत से निर्यात की गई शर्ट की कीमत 50 प्रतिशत बढ़कर 15 डॉलर हो जाएगी. जबकि बांग्लादेश पर 20 प्रतिशत का टैरिफ है, तो बांग्लादेश से निर्यात की गई एक शर्ट की कीमत तकरीबन 14 डॉलर हो जाएगी. जिसका सीधा मतलब है कि पहले से महंगी शर्ट बेचने वाले बांग्लादेश को ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारतीय उत्पादों पर बढ़त हासिल हो जाएगी.

इसी भेदभाव से भरी टैरिफ नीति की वजह से भारत ने इस टैरिफ का तोड़ ढूंढने की तरफ कदम बढ़ाने शुरु कर दिए हैं. किस तरह भारत टैरिफ के इस विघ्न से निपटने की तैयारी कर रहा है. ये आपको भी जानना चाहिए. भारत ने अमेरिकी बाजार के विकल्प के तौर पर 40 देशों में निर्यात को बढ़ाने का फैसला किया है. इस प्लान में जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं. अगर सिर्फ कपड़ों की बात करें तो ये 40 देश हर साल 590 बिलियन डॉलर के कपड़ों का आयात करते हैं. जिसमें भारत की वर्तमान हिस्सेदारी सिर्फ 5 प्रतिशत है. अगर भारत ने मुक्त व्यापार समझौतों और निर्यात पर टैक्स को कम किया तो भारतीय उद्योग ट्रंप के टैरिफ से हुए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं.

भारत का प्लान: स्वदेशी फाइटर जेट तेजस

अगर भारत का ये प्लान कामयाब हुआ तो निश्चित है कि ट्रंप एक बार फिर झुंझलाएंगे या खिसिया जाएंगे, क्योंकि भारत पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया टैरिफ भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं रह जाएगा. टैरिफ को लेकर भारत और ट्रंप आमने-सामने हैं, लेकिन एक डील है, जिसपर अमेरिका और भारत के बीच सहमति पूरी तरह PERFECT नजर आ रही है. ये डील जुड़ी है भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस से.

इस डील के तहत अमेरिका से भारत तेजस विमान के लिए 113 इंजन खरीदने जा रहा है. बताया जा रहा है कि इस डील की कुल लागत 87 अरब रुपए होगी और सितंबर के पहले महीने में तेजस के लिए इंजन खरीदने की डील के दस्तावेजों पर मुहर लग जाएगी. ये इंजन 97 तेजस मार्क 1 A फाइटस जेट्स में इस्तेमाल किए जाएंगे. ये इंजन वही अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रोनिक्स सप्लाई करेगी, जो पहले भी तेजस के इंजन सप्लाई करने की डील कर चुकी है.

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

भारत में तेजस बनाने वाली कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स का प्लान है कि वर्ष 2029-30 तक 83 फाइटर जेट वायुसेना और नेवी को सप्लाई कर दिए जाएं और वर्ष 2033-34 तक 97 अतिरिक्त जेट्स की डिलीवरी का लक्ष्य रखा गया है. अगर तय समय में ये 180 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को मिल गए तो विमानों की कमी से जूझ रही वायुसेना की शक्ति में इजाफा होने की उम्मीद है. इस अमेरिकी कंपनी से हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एक और बातचीत में जुटी है. मेक इन इंडिया से जुड़े इस प्लान को भी आपको समझना चाहिए.

अमेरिकी कंपनी GE और भारत की HAL इंजन की तकनीक ट्रांसफर करने पर बातचीत कर रही हैं. HAL चाहती है कि उन्हें फाइटर जेट इंजन की 80 प्रतिशत तकनीक ट्रांसफर कर दी जाए और इसके लिए तकरीबन 125 अरब की डील का प्रस्ताव पेश किया गया है. अगर ये डील हो गई तो भारतीय फाइटर जेट्स के इंजन बनाने की लागत काफी कम हो जाएगी.

भारतीय उद्योग क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रंप ने 50 प्रतिशत का भारी भरकम टैरिफ लगाने में रत्ती भर देर नहीं की. लेकिन जब बात अपने फायदे यानी अमेरिका से हथियारों की डील की आई तो ट्रंप ने कोई टैरिफ कोई बड़ी शर्त नहीं रखी. इससे ट्रंप को दो फायदे हुए. पहला अमेरिकी हथियारों को भारत ने खरीदना जारी रखा और दूसरा ये कि भारत के साथ F-35 की डील ना कर पाने से जो किरकिरी ट्रंप की हुई थी. कुछ हद तक उसकी भऱपाई हो गई. यानी डीलर ट्रंप की तिजोरी और ईगो दोनों को कुछ ना कुछ हासिल हो गया.

संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान

भारत पर ट्रंप ने जो 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है उसको लेकर आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक बड़ा बयान दिया है. संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम से जुड़े एक आयोजन में भागवत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार दबाव में नहीं बल्कि स्वेच्छा से होना चाहिए. इसके साथ ही साथ स्वदेशी निर्माण को भी बढ़ावा देना चाहिए. ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके, सिर्फ जो आवश्यक उत्पाद हों वही आयात नीति का हिस्सा होने चाहिए.

मोहन भागवत की ये नसीहत संकेत देती है कि ट्रंप के टैरिफ को लेकर अब भारतीय जनमानस से भी प्रतिक्रिया आने लगी हैं, लेकिन ट्रंप ऐसी शख्सियत हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किसी मजबूरी के चलते ही टैरिफ पर अपना स्टैंड बदल सकते हैं. वर्ना मुक्त व्यापार और दूसरे देशों की आत्मनिर्भरता जैसे धारणा से डीलर ट्रंप को कोई लेना देना नहीं है.