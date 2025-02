भारतीय चुनाव में विदेशी दखल... ट्रंप के आरोपों पर BJP ने कांग्रेस को घेरा, शेयर किया PM मोदी का 1 साल पुराना Video

BJP Targets Rahul Gandhi: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद ग्लोबल नेटवर्क के साथ मिलकर भारत के हितों को कमजोर कर रहे हैं. भाजपा की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन सरकार पर भारत में मतदाता जागरुकता के लिए 21 मिलियन डॉलर देने के फैसले की आलोचना की थी. इतना ही नहीं, ट्रंप ने बाइडेन सरकार द्वारा भारत के चुनावों में वोटर्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर डॉलर के आवंटन के मकसद पर सवाल भी उठाया था.

डोनाल्ड ट्रंप का बयान

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ने मियामी में FII PRIORITY समिट में कहा, 'भारत में मतदाता मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर क्यों? मुझे लगता है कि वे किसी और को जिताने की कोशिश कर रहे थे.' उन्होंने आगे कहा, 'जब हम सुनते हैं कि रूस ने हमारे देश में सिर्फ 2000 डॉलर खर्च किए थे, तो यह एक बड़ा मुद्दा बना था. लेकिन यहां तो 21 मिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं, यह एक चौंकाने वाली बात है.'

ट्रंप के इस बयान के बाद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी रैलियों के पुराने वीडियो साझा किए, जिनमें उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप का जिक्र किया था. लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कई मौकों पर कांग्रेस पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उनकी सरकार को कमजोर करने का आरोप लगाया था. कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में अप्रैल 2024 में एक रैली में उन्होंने कहा था, 'आजकल दुनिया के प्रभावशाली लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन नारी शक्ति और मातृ शक्ति का आशीर्वाद मोदी के लिए सुरक्षा कवच बना हुआ है.'

Prime Minister Modi had warned of foreign influence, not once, but on multiple occasions, during the 2024 election campaigns.

बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना

बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के 2023 में लंदन दौरे का एक वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया कि वह 'विदेशी शक्तियों को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कह रहे थे.' उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत के रणनीतिक और भू-राजनीतिक हितों को कमजोर करने की साजिश करने वाले ग्लोबल नेटवर्क के साथ खुद को जोड़ लिया है.

It is not just an Indian battle…

In March 2023, ahead of the 2024 Lok Sabha election, Rahul Gandhi was in London, urging foreign powers—from the US to Europe—to intervene in India’s internal affairs.

He has aligned himself with global networks seeking to undermine India’s… pic.twitter.com/ojuoGJP8UP

— Amit Malviya (@amitmalviya) February 20, 2025