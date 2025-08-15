मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या-क्या किया?

Trump Putin Alaska Meeting: अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन मिलने वाले हैं. इस बड़ी मुलाकात पर सारी दुनिया की नजर है. मीटिंग से पहले हम अभी तक क्या-क्या जानते हैं.
Donald Trump and Vladimir Putin Meeting: यूक्रेन और यूरोपीय देश क्यों डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की इस बड़ी मुलाकात से डरे हुए हैं लेकिन अब पूरी दुनिया में चर्चा ये चल रही है कि इस मुलाकात का परिणाम कुछ भी निकले लेकिन पुतिन ने मुलाकात से पहले ही अपनी जीत पक्की कर ली है. आज आपको भी जानना चाहिए कि आखिरकार दुनिया में ये चर्चा क्यों चल रही है? पुतिन क्यों इस मुलाकात से पहले ट्रंप पर भारी नजर आ रहे हैं.
इसकी पहली वजह पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट से जुड़ती है. यूक्रेन वॉर के दौरान वर्ष 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन पर युद्ध के दौरान यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन पर यूक्रेन में हजारों बच्चों का अपहरण करवाने का भी आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया. इस वजह से पुतिन ने यूक्रेन वॉर के बाद विदेशों के दौरे भी काफी कम कर दिए हैं.
क्योंकि अब ICC के सदस्य देशों में पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है.
फिलहाल ICC के सदस्य देशों की संख्या 123 है
यानि 123 देश ICC के समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और उसके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं.
इसमें यूरोपीय देश, अफ्रीकी देश, कुछ एशियाई देश और लैटिन अमेरिकी देश भी शामिल हैं.
यानि पुतिन अमेरिका, यूरोपीय देशों, और अन्य देशों में यात्रा करने के दौरान गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि ये देश ICC के आदेशों का पालन करते हैं.
लेकिन इस वारंट के बावजूद पुतिन अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं.
यह मुलाकात विश्व कूटनीति के लिए बड़ा सिग्नल है, क्योंकि इस मुलाकात के जरिए ट्रंप ने पुतिन को वैधता दे दी है.
पुतिन का अमेरिका आकर ट्रंप से मुलाकात करना ICC के आदेशों को नकारने की तरह देखा जा रहा है.
पुतिन ने ये भी साबित कर दिया है. वो आईसीसी को कुछ भी नहीं समझते.
यानि इस मुलाकात को वर्ल्ड डिप्लोमेसी में पुतिन की बड़ी जीत और दुनिया में उनकी स्वीकार्यता साबित करने वाला कहा जा सकता है.
लेकिन पुतिन की जीत की सिर्फ एक वजह नहीं है, आज आपको इस मुलाकात से ठीक पहले दिए गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो बड़े बयानों के बारे में भी जानना चाहिए जिसमें उन्होंने यूक्रेन और NATO का जिक्र किया है.
जमीन की अदला-बदली का फैसला नहीं करेंगे
ट्रंप ने कहा वो यूक्रेन के लिए रूस के साथ जमीन की अदला-बदली का फैसला नहीं करेंगे और ये फैसला जेलेंस्की को ही करने दिया जाएगा. ट्रंप से यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने को लेकर भी सवाल हुआ. इसके जवाब में ट्रंप ने साफ कर दिया. यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी NATO सदस्यता के रूप में नहीं दी जाएगी, यानि ट्रंप ने यूक्रेन को NATO में शामिल करने से इनकार कर दिया है और ये अलास्का में होने वाली मुलाकात से पहले पुतिन की दूसरी जीत है. क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले की बड़ी वजह यूक्रेन की वो मांग भी थी जिसमें वो NATO का सदस्य बनने के लिए दावेदारी कर रहा था. अब जब ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को NATO की सदस्यता नहीं मिलेगी तो इससे पुतिन काफी खुश हो सकते हैं.
पुतिन का स्वागत करेंगे ट्रंप
अलास्का से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है. जो पुतिन की तीसरी जीत की तरह देखी जा रही है. पुतिन से पहले ट्रंप अलास्का पहुंच जाएंगे और खबर आ रही है ट्रंप खुद पुतिन का एयरपोर्ट पर स्वागत करने वाले हैं. ये तस्वीरें सारी दुनिया को एक संदेश देंगी कि पुतिन को ग्लोबल पॉलिटिक्स में खारिज नहीं किया जा सकता है. उनका कद आज भी बहुत बड़ा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी को इस तरह एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं पहुंचते हैं लेकिन पुतिन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंच रहे हैं.
11 या फिर साढ़े 11 बजे होगी मीटिंग?
इसके अलावा पुतिन की जीत का एक और प्रमाण इस मीटिंग के शुरू होते ही मिल सकता है. अमेरिका ने मीटिंग शुरू होने का वक्त अलास्का की टाइमिंग के हिसाब से दिन के 11 बजे बताया है, जबकि रूस ने जानकारी दी है ये मीटिंग साढ़े 11 बजे शुरू होगी. अब देखना है कि ये मीटिंग किसके टाइम पर शुरू होती है. अगर ये मीटिंग साढ़े 11 बजे शुरू होती है तो इसे दुनिया के बड़े-बड़े कूटनीतिज्ञ पुतिन की जीत बता सकते हैं.
मुलाकात से पहले 24 घंटों में ट्रंप पुतिन ने क्या किया?
पुतिन और ट्रंप कहां मिलने वाले हैं, क्यों मिलने वाले हैं, मीटिंग का एजेंडा क्या है, ये तो पूरी दुनिया जानती है लेकिन इस मीटिंग से पहले अमेरिका और रूस में क्या हलचल है? अब हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं. इस मीटिंग से पहले ट्रंप और पुतिन क्या कर रहे हैं विमान में बैठने से पहले ट्रंप और पुतिन ने क्या-क्या किया, ये आपके लिए जानना जरूरी है. सबसे पहले बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन की.
पुतिन ने अधिकारियों से की मीटिंग
अलास्का पहुंचने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने अपने शीर्ष अधिकारियों और मंत्रियों के साथ मॉस्को में मीटिंग की. इस बैठक में पुतिन के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी मौजूद थे. पुतिन ने इस बैठक के दौरान ट्रंप और अमेरिका को लेकर जो बयान दिया है वो आपको सुनना चाहिए. इस बैठक के बाद सर्गेई लावरोव और पुतिन दोनों मॉस्को से रवाना हुए. लावरोव अलास्का पहुंच गए लेकिन पुतिन का प्लेन रूस के ही एक दूसरे शहर में लैंड हो गया.
दूसरे विश्वयुद्ध के एक स्मारक पर भी गए
पुतिन के विदेश मंत्री अलास्का के लिए रवाना हो गए लेकिन पुतिन मॉस्को से रूस के मागदान शहर पहुंचे. माना जा रहा है कि पुतिन ने मागदान शहर में स्टॉपेज लिया है लेकिन पुतिन ने रुकने के लिए मागदान शहर को ही क्यों चुना, ये समझने वाली बात है. पुतिन मागदान शहर में दूसरे विश्वयुद्ध के एक स्मारक पर भी गए. ये स्मारक दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के सहयोग का प्रतीक माना जाता है. यानी अलास्का पहुंचने से पहले पुतिन ने एक तरफ तो युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप की कोशिश की तारीफ की और दूसरी तरफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के साझा स्मारक पहुंचे. यानी पुतिन इतिहास के पन्नों को मिसाल बनाकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि अमेरिका और रूस एक बार फिर साथ आ सकते हैं या सहयोग बढ़ा सकते है. बशर्ते रूस के हितों को ध्यान में रखा जाए.
ट्रंप ने मुलाकात से पहले क्या-क्या किया?
इधर ट्रंप भी पुतिन से मुलाकात के लिए अलास्का पहुंच गए हैं. अलास्का में क्या चल रहा है इसका पल पल का अपडेट तो हम दे ही रहे हैं लेकिन अलास्का पहुंचने से पहले ट्रंप के 24 घंटे कैसे रहे. ट्रंप ने क्या कहा? क्या किया? इसे भी समझने की जरूरत है. अलास्का रवाना होने से पहले ट्रंप ने यूरोपीयन यूनियन के नेताओं से फोन पर बात की लेकिन अलास्का पहुंचने से पहले डॉनल्ड ट्रंप की सबसे महत्वपूर्ण कॉल पुतिन के सबसे कट्टर सहयोगी देश बेलारूस पहुंची. ट्रंप ने बेलारूस के राष्ट्रपति और पुतिन के बड़े समर्थक लुकाशेंको से बात की. इसकी जानकारी खुद ट्रंप ने दी है. इसके अलावा ट्रंप ने 16 कैदियों की रिहाई के लिए लुकाशेंको का धन्यवाद किया. इसे मानवाधिकारों और न्यायिक सुधारों के लिए एक सकारात्मक कदम बताया. ट्रंप और लुकाशेंको के बीच बातचीत में 1300 और कैदियों की रिहाई पर चर्चा हुई, जो एक और महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम हो सकता है.
ट्रंप ने राष्ट्रपति लुकाशेंको से रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का यात्रा के बारे में भी बात की. माना जा रहा है कि पुतिन की अमेरिका यात्रा और उसकी कूटनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई हो. ट्रंप ने कहा कि वह भविष्य में राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात करने के इच्छुक हैं. अलास्का में पुतिन से मुलाकात के ठीक पहले ये एक कूटनीतिक कदम हो सकता है, ताकि पुतिन के सबसे कट्टर सहयोगी देश से अमेरिका के रिश्ते मजबूत हों.
ट्रंप ने पहले रूस और यूरोप के कुछ क्षेत्रों के अदला-बदली वाला बयान दिया था.
इसके अलावा ट्रंप ने एक बयान में यह भी कहा था कि अगर पुतिन यूक्रेन जंग खत्म नहीं करते हैं, तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अलास्का समिट के फेल होने के भी 25% चांस है.
यानी एक तरफ पुतिन ट्रंप के प्रयासों की प्रशंसा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप धमका भी रहे हैं. मीटिंग के फेल होने की आशंका जता रहे हैं. ऐसे में ये देखना होगा कि अलास्का में दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली नेताओं की मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकलता है.
इस मुलाकात से पहले Body for body, gun for gun वाला फॉर्मुला तय किया गया था. यानी ट्रंप अपने साथ जितना बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर आएंगे, पुतिन भी उतने ही लोग लाएंगे. बात 6-6 लोगों की हुई थी लेकिन लास्ट मोमेंट में ट्रंप ने यहां खेला कर दिया.
इस समय जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ट्रंप के साथ 6 नहीं बल्कि 16 लोग अलास्का के लिए रवाना हुए हैं. वहीं अभी तक रूस की तरफ से 6 लोगों का प्रतिनिधिमंडल होने की खबर है.
ट्रंप के साथ कौन-कौन होगा
विदेश मंत्री- मार्को रूबियो
वित्त मंत्री - स्कॉट बेसेंट
कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक
CIA डायरेक्टर - जॉन रेटक्लिफ
व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी - कैरोलीन लेविट
इसके अलावा उनके साथ वाशिंगटन से 10 और सीनियर अधिकारी रवाना हुए हैं
रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ कौन-कौन होगा
विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव होंगे
विदेश नीति के सलाहकार यूरी उशाकोव
रक्षा मंत्री आंद्रे बेलूसोव
वित्त मंत्री एंटन सिलुआनोव
आर्थिक वार्ताकार किरिल दमित्री
जंग के अलावा भी बहुत कुछ
दोनों देशों के सारे शीर्ष नेता आमने सामने होने वाले हैं. पुतिन और ट्रंप दोनों ही अपने बड़े अधिकारियों के साथ पहुंच रहे हैं. एक तरफ ट्रंप CIA डायरेक्टर के साथ पहुंच रहे हैं तो वहीं पुतिन रक्षा मंत्री के साथ. दोनों ही देशों के वित्त मंत्री अलास्का में आमने-सामने होंगे. ऐसे में क्या ये माना जाए कि बातचीत का मुद्दा सिर्फ जंग नहीं बल्कि इसके आगे भी कुछ है.
