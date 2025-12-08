Advertisement
देश

भारत में 'ट्रंप रोड'! डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए CM ने किया बड़ा ऐलान; अब गरमाई राजनीति...

Donald Trump Road Hyderabad: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने दुनियाभर के निवेशकों को आकर्षित करने और सुर्खियां बटोरने के लिए हैदराबाद की एक प्रमुख सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 01:34 PM IST
Donald Trump Road Hyderabad: दुनिया भर के निवेशकों और सुर्खियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में एक प्रमुख सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है. इस कदम को आज से शुरू हो रहे दो दिवसीय दावोस-शैली के तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट से पहले ध्यान खींचने की उनकी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय उद्योग जगत के नेता और ग्लोबल इंस्टीट्यूट हिस्सा ले रहे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू की योजना
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि शहर के अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के साथ सटी मुख्य सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा. राज्य के अधिकारियों का कहना है कि यह अमेरिका के बाहर किसी पदस्थ अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया जाने वाला पहला ऐसा सम्मान होगा. 

मुख्यमंत्री रेड्डी ने पहले भी सड़कों के नामकरण के जरिए वैश्विक पहचान हासिल करने की पहल की है. उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट रोड, गूगल स्ट्रीट और विप्रो जंक्शन जैसे नाम रखे हैं. मुख्यमंत्री का तर्क है कि वैश्विक हस्तियों और निगमों के नाम पर सड़कों का नामकरण उन्हें सही श्रद्धांजलि है और यह यात्रियों के लिए प्रेरणा का काम करता है, साथ ही हैदराबाद को दुनियाभर में पहचान दिलाने का काम करता है. उन्होंने बताया कि इस योजना के संबंध में वे जल्द ही केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय और अमेरिकी दूतावास को पत्र लिखेंगे.

रतन टाटा को भी सम्मान
ट्रंप के अलावा, रेड्डी सरकार ने पद्म भूषण रतन टाटा को भी सम्मानित करने का प्रस्ताव रखा है. नेहरू आउटर रिंग रोड को प्रस्तावित फ्यूचर सिटी से जोड़ने वाली 100 मीटर की ग्रीनफील्ड रेडियल रोड का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा. इस क्षेत्र में रविर्याला इंटरचेंज को पहले ही टाटा इंटरचेंज नाम दिया जा चुका है.

राजनीतिक विवाद और बीजेपी का पलटवार
हालांकि, इस प्रस्ताव पर तुरंत ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने रेड्डी के प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि अगर कांग्रेस सरकार नाम बदलने के लिए इतनी उत्सुक है, तो उन्हें हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देना चाहिए, जिसका वास्तविक इतिहास और अर्थ है. उन्होंने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी केवल जो भी ट्रेंड में है उसके नाम पर जगहों का नाम बदल रहे हैं और केवल बीजेपी ही असली जनहित के मुद्दों को उठा रही है.

