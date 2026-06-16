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हैदराबाद में बनने जा रहा 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू', क्यों US राष्ट्रपति के नाम पर रखा जाएगा सड़क का नाम? जानें वजह

हैदराबाद में आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम की एक सड़क जल्द ही दिखाई दे सकती है. तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार 23 जून को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू का उद्घाटन करने जा रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 16, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:28 PM IST
हैदराबाद में बनने जा रहा 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू', क्यों US राष्ट्रपति के नाम पर रखा जाएगा सड़क का नाम? जानें वजह

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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