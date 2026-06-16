Donald Trump Avenue: हैदराबाद की वैश्विक पहचान को और भी मजबूत बनाने के लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शहर की साख बढ़ाने के लिए तेलंगाना सरकार की ओर एक गजब का फैसला लिया गया है. रेवंत रेड्डी सरकार ने यहां के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के कांसुलेट के पास एक सड़क का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा है.
इस सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा, जिसका उद्घाटन जल्द ही होगा. दरअसल, हैदराबाद स्थित अमेरिकी कांसुलेट के ठीक बगल में स्थित इस सड़क का औपचारिक उद्घाटन संभवतः 23 जून को किया जा सकता है.
बता दें कि तेलंगाना सरकार की यह योजना केवल एक सड़क तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार व्यापक पहल के तहत शहर की मुख्य सड़कों समेत अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर का नाम दुनिया भर के मशहूर हस्तियों और संस्थानों के नाम पर रखने की तैयारी में है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तेलंगाना सरकार की इस योजना के तहक विशेष रूप से उन नामों को चुना जाना है, जो तकनीकी, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हैं. इस प्रस्ताव की जानकारी जल्द ही केंद्र सरकार को भेजी जा सकती है. माना जा रहा है कि यह योजना हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में लागू करने की तैयारी है.
चूंकि, यह इलाका इस समय हैदराबाद का एक तेजी से उभरता हुआ हब बन रहा है और यहां पर बड़ी-बड़ी कंपनियों और राजनयिक प्रतिष्ठानों के कार्यालय भी हैं.
गौरतलब है कि हाल के समय में ही इस जगह पर अमेरिकी कांसुलेट शुरू हुआ है, जिससे भारत और अमेरिका के संबंधों में हैदराबाद के रणनीतिक महत्व को काफी बढ़ा दिया है. माना जा रहा है कि अब इस सड़क के नाम बदलने के बाद इसकी पहचान वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी. वहीं, इस जगह को एक नया आयाम भी मिलेगा.
बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के अलावा, तेलंगाना सरकार कथित तौर पर अन्य सड़कों और जंक्शन के नाम बदलने की योजना पर काम कर रही है. इनमें से कुछ सड़कों और जंक्शनों के नाम प्रमुख वैश्विक निगमों और उन प्रमुख दिग्गजों के नाम पर रखने की योजना बनाई गई है, जिन्होंने आर्थिक तौर पर तकनीकी विकास में खास योगदान दिया है.
इस प्रस्ताव में गूगल स्ट्रीट और माइक्रोसॉफ्ट रोड बनाने का भी प्रस्ताव शामिल है. इसके अलावा एक प्रमुख चौराहे का नाम विप्रो जंक्शन रखने की तैयारी है.