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डोनाल्‍ड ट्रंप ने अपने थर्ड टर्म को लेकर किया ऐसा मजाक, देनी पड़ी सफाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन (WHCA) के दोबारा तय किए गए डिनर को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति के तौर पर तीसरे कार्यकाल की संभावना का जिक्र किया, लेकिन साथ ही यह भी साफ किया कि वह सिर्फ मजाक कर रहे थे.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 25, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:28 PM IST
डोनाल्‍ड ट्रंप ने अपने थर्ड टर्म को लेकर किया ऐसा मजाक, देनी पड़ी सफाई

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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