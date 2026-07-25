अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन (WHCA) के दोबारा तय किए गए डिनर को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति के तौर पर तीसरे कार्यकाल की संभावना का जिक्र किया, लेकिन साथ ही यह भी साफ किया कि वह सिर्फ मजाक कर रहे थे. इस सालाना कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए ट्रंप ने दोबारा तय किए गए डिनर की तुलना अपने कार्यकाल से की और कहा कि दोनों ही बार दूसरी बार में चीजें बेहतर हुईं.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'मुझे व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में आकर बहुत खुशी हो रही है...ठीक मेरे राष्ट्रपति कार्यकाल की तरह, दूसरी बार हमेशा बेहतर होता है. यह हमेशा बेहतर होता है. और तीसरी बार तो और भी बेहतर होगा.' बाद में ट्रंप ने साफ किया कि वह इस विचार के बारे में सिर्फ़ मजाक कर रहे थे.
अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जा सकता. ट्रंप अभी व्हाइट हाउस में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. अमेरिका में राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा तय होने के बावजूद ट्रंप ने हाल के समय में कई बार इस सीमा से आगे भी पद पर बने रहने का विचार ज़ाहिर किया है. 1951 में मंजूर किए गए 22वें संशोधन में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जा सकता.
यह सीमा राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूज़वेल्ट के लगातार चार बार राष्ट्रपति रहने के अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद तय की गई थी. ट्रंप की इन बातों ने सबका ध्यान खींचा क्योंकि उन्होंने तीसरे कार्यकाल के बारे में मजाकिया अंदाज में बात की. दरअसल ये एक ऐसा विचार है जिसके लिए अमेरिकी संविधान में बदलाव की जरूरत होगी. हालांकि उन्होंने तुरंत यह भी बता दिया कि यह टिप्पणी मजाक में की गई थी.
अपने भाषण में आगे ट्रंप ने मजाक करते हुए कहा कि अगले साल के व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर का नाम उनके नाम पर रखा जा सकता है; उन्होंने दावा किया कि पैरामाउंट स्काईडांस के मुख्य कार्यकारी डेविड एलिसन ने यह सुझाव दिया था. ट्रंप ने कहा, अगले साल वे इसे ट्रंप व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर कहेंगे. एलिसन ने मुझे यह बताया था और मुझे यह बहुत पसंद आया. हम इसका नाम बदलने जा रहे हैं, ठीक है?
सिक्योरिटी की घटना के कारण बदला गया शेड्यूल
गौरतलब है कि वॉशिंगटन हिल्टन में सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी घटना के बाद अप्रैल में होने वाले मूल कार्यक्रम को अचानक रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर को दोबारा तय किया गया. कोल एलन नाम के एक व्यक्ति पर आरोप है कि वह लोडेड हथियार और चाकू लेकर सिक्योरिटी चेकपॉइंट से भागा, जिसके बाद बॉलरूम के बाहर US सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने उसे काबू में किया.
अधिकारियों ने बताया कि काबू में किए जाने से पहले एलन ने कथित तौर पर एक अधिकारी पर हमला किया था. वहीं वेन्यू के बाहर गोली चलने की आवाज सुनने के बाद ट्रंप और प्रशासन के सीनियर अधिकारियों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया. बाद में एलन ने राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश और कानून लागू करने वाले अधिकारी पर हमले समेत चार फेडरल आरोपों में खुद को बेगुनाह बताया. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, वह अभी भी हिरासत में है और उसके ट्रायल की तारीख अभी तय नहीं हुई है.