अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति दो बार से ज्‍यादा राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जा सकता. ट्रंप अभी व्हाइट हाउस में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. अमेरिका में राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा तय होने के बावजूद ट्रंप ने हाल के समय में कई बार इस सीमा से आगे भी पद पर बने रहने का विचार ज़ाहिर किया है. 1951 में मंजूर किए गए 22वें संशोधन में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दो बार से ज्‍यादा राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जा सकता.