Donald Trump ने 2 साल बाद की Instagram पर वापसी, आते ही किया ऐसा पोस्ट लोग हो गए लोटपोट!

US former president Donald trump On Social Media: डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से एक्टिवेट कर दिया है. साल 2021 में हुए कैपिटल हिल हमले के बाद से ट्रंप ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था लेकिन अब वापस आते ही ट्रंप ने अपना सुपर हीरो वाला पोस्टर पोस्ट किया, जिसे देखकर लोग लोटपोट हो गए. आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड को बेचने के लिए सोशल मीडिया का रास्ता अपनाया है और इससे जुड़े कई पोस्ट किए हैं.

पोस्ट में क्या है खास इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट ट्रंप द्वारा किया गया, उसमें ट्रंप ने खुद को एक सुपर हीरो की तरह प्रस्तुत किया है जिसमें वह अमेरिका के झंडे के साथ दिखाई दे रहे हैं. ट्रंप ने पोस्ट कर लिखा कि मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरे पहले लॉन्च किए गए डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड्स की बड़ी सफलता के कारण हम इसे फिर से ला रहे हैं, कार्ड्स की दूसरी श्रृंखला अभी लोगों के लिए उपलब्ध है.

मुश्किलों में हैं ट्रंप मीडिया रिपोर्ट की मानें तो डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड का पिछले साल काफी मजाक बनाया गया था लेकिन इस बार की लॉन्चिंग के बाद ही करीब 44,000 कार्ड खरीदे गए. इन कार्ड्स के बिकने से करीब 4.5 million-dollar का फायदा हुआ है. डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड्स बेचकर डोनाल्ड ट्रंप पहले भी काफी मोटा पैसा बना चुके हैं. फिलहाल अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. ट्रंप पर 34 धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा ट्रंप और पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स का रिश्ता सामने आने के बाद से अमेरिका में राजनीति में हलचल बढ़ गई है. स्टॉर्मी डेनियल्स ने ट्रंप पर कथित आरोप लगाया था कि ट्रंप ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और इस रिश्ते को लोगों से छुपाने के लिए उन्हें मोटा पैसा भी दिया है.