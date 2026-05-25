Advertisement
trendingNow13228019
Hindi Newsदेशमैं PM मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं...! दिल्ली में चल रहा था कार्यक्रम, तभी आया ट्रंप का सरप्राइज कॉल; फिर जो हुआ...Video

'मैं PM मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं...! दिल्ली में चल रहा था कार्यक्रम, तभी आया ट्रंप का 'सरप्राइज कॉल'; फिर जो हुआ...Video

Donald Trump Surprise Call: दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की. ट्रंप ने खुद को पीएम मोदी का बड़ा फैन बताते हुए कहा कि भारत उन पर हमेशा भरोसा कर सकता है. इस दौरान भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे, जिन्होंने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस का न्योता दिया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 06:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Donald Trump Surprise Call
Donald Trump Surprise Call

Trump PM Modi Big Fan Statement: भारत और अमेरिका के रिश्तों में कूटनीति का एक ऐसा नजारा देखने को मिला है, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी. राजधानी दिल्ली में अमेरिकी दूतावास (US Embassy) के भीतर चल रहे एक वीआईपी कार्यक्रम के दौरान अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 'सरप्राइज फोन कॉल' आया. ट्रंप ने न सिर्फ वाशिंगटन से सीधे दिल्ली फोन मिलाया, बल्कि लाउडस्पीकर पर पूरी महफिल के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना गहरा प्यार और सम्मान जाहिर कर दिया.

यह दिलचस्प वाकया उस समय हुआ जब अमेरिकी दूतावास में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह चल रहा था. इस कार्यक्रम में भारत के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर समेत कई दिग्गज हस्तियां मौजूद थीं.

PM मोदी मेरे दोस्त हैं: ट्रंप 

कार्यक्रम के दौरान जैसे ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बिना देर किए फोन को स्पीकर पर डाल दिया. पूरा हॉल अचानक शांत हो गया और वाशिंगटन से आ रही ट्रंप की चिर-परिचित आवाज गूंज उठी. ट्रंप ने बेहद गर्मजोशी के साथ कहा कि मुझे भारत बहुत पसंद है... मैं बस दिल्ली में मौजूद सभी लोगों को 'हैलो' कहना चाहता हूं. मुझे भारत के प्रधानमंत्री बहुत पसंद हैं. पीएम मोदी वाकई बहुत महान नेता हैं और वह मेरे बेहद करीबी दोस्त हैं. ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने भारत को एक बड़ा भरोसा देते हुए आगे कहा कि भारत मुझ पर पूरा भरोसा कर सकता है. अगर भारत को कभी भी मेरी या अमेरिका की जरूरत पड़ी, तो मैं हमेशा नई दिल्ली का साथ देने के लिए खड़ा रहूंगा.

बातचीत में इकोनॉमी का भी जिक्र

अपनी इस अनौपचारिक बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार की तारीफ करने के साथ-साथ मंच पर मौजूद अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भी जमकर पीठ थपथपाई. ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिका में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. हमारी अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर हैं. भारत भी जो कुछ भी हासिल करना चाहता है, वह कर सकता है. मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं. मंच पर मौजूद मार्को रूबियो सबसे महान हैं और अमेरिकी इतिहास में उन्हें सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री के रूप में याद किया जाएगा. ट्रंप ने कॉल काटने से पहले राजदूत से दोबारा कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तक मेरा यह संदेश जरूर पहुंचा देना कि मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं. बाद में राजदूत सर्जियो गोर ने मंच से साझा किया कि ट्रंप जब भी उनसे बात करते हैं, तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि उनके दोस्त पीएम मोदी कैसे हैं. यह दिखाता है कि दोनों नेताओं के बीच का यह याराना कितना पुराना और मजबूत है.

पीएम मोदी को मिला व्हाइट हाउस का न्योता

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस समय चार दिवसीय भारत दौरे पर हैं. इससे ठीक एक दिन पहले शनिवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से उन्हें आधिकारिक तौर पर 'व्हाइट हाउस' आने का न्योता भी सौंपा. दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में हुई इस हाई-लेवल बैठक में मिडिल ईस्ट के संकट, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और दोनों देशों के बीच व्यापार तथा रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर सहमति बनी.

ये भी पढ़ें: 'मैं ही हूं असली ओसामा बिन लादेन...' व्हाइट हाउस को निशाना बनाने वाले 21 साल के शूटर की डरावनी कहानी

अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, दोनों महाशक्तियां आने वाले दिनों में 'क्वाड' (Quad) ढांचे के तहत अपने रणनीतिक सहयोग का दायरा और ज्यादा बढ़ाने जा रही हैं. ट्रंप के इस सरप्राइज कॉल ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका की यह जुगलबंदी वैश्विक राजनीति की नई दिशा तय करने वाली है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpUSAPM Modi

Trending news

दिल्ली में चल रहा था जश्न, तभी आया ट्रंप का कॉल; बोले- मैं मोदी का फैन हूं- VIDEO
Donald Trump
दिल्ली में चल रहा था जश्न, तभी आया ट्रंप का कॉल; बोले- मैं मोदी का फैन हूं- VIDEO
PM मोदी की सुरक्षा में चूक पर एक्शन, बेंगलुरु में सस्पेंड किए गए 6 पुलिसकर्मी
Karnataka News
PM मोदी की सुरक्षा में चूक पर एक्शन, बेंगलुरु में सस्पेंड किए गए 6 पुलिसकर्मी
पीते तो रोज हैं,लेकिन क्या कभी खाई है चाय पत्ती? इस राज्य में बनते हैं चाय के पकौड़े
chai capital
पीते तो रोज हैं,लेकिन क्या कभी खाई है चाय पत्ती? इस राज्य में बनते हैं चाय के पकौड़े
कर्नाटक के भटकल में धार्मिक ढांचे को लेकर तनाव, पुलिसकर्मियों पर लोगों ने किया हमला
karnataka
कर्नाटक के भटकल में धार्मिक ढांचे को लेकर तनाव, पुलिसकर्मियों पर लोगों ने किया हमला
दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास तो पढ़ लिया,दुनिया के कई शहरों में है इससे जुड़े Clubs
Delhi Gymkhana
दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास तो पढ़ लिया,दुनिया के कई शहरों में है इससे जुड़े Clubs
'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला
Tamil Nadu
'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', राहुल गांधी के सरकार गिरने वाले दावे पर फडणवीस का तंज
Rahul Gandhi
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', राहुल गांधी के सरकार गिरने वाले दावे पर फडणवीस का तंज
सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत और 6 लापता; मचा कोहराम
Bhatkal
सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत और 6 लापता; मचा कोहराम
गर्मी से राहत पाने गए पहाड़, जाम में खत्म हुआ वीकेंड; मनाली में पर्यटकों का बुरा हाल
Heat wave
गर्मी से राहत पाने गए पहाड़, जाम में खत्म हुआ वीकेंड; मनाली में पर्यटकों का बुरा हाल
वर्ल्ड थाइरॉइड डे 2026: कैसे होती है थायरॉइड की बीमारी? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
world thyroid day
वर्ल्ड थाइरॉइड डे 2026: कैसे होती है थायरॉइड की बीमारी? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय