'मैं PM मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं...! दिल्ली में चल रहा था कार्यक्रम, तभी आया ट्रंप का 'सरप्राइज कॉल'; फिर जो हुआ...Video

Trump PM Modi Big Fan Statement: भारत और अमेरिका के रिश्तों में कूटनीति का एक ऐसा नजारा देखने को मिला है, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी. राजधानी दिल्ली में अमेरिकी दूतावास (US Embassy) के भीतर चल रहे एक वीआईपी कार्यक्रम के दौरान अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 'सरप्राइज फोन कॉल' आया. ट्रंप ने न सिर्फ वाशिंगटन से सीधे दिल्ली फोन मिलाया, बल्कि लाउडस्पीकर पर पूरी महफिल के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना गहरा प्यार और सम्मान जाहिर कर दिया.

यह दिलचस्प वाकया उस समय हुआ जब अमेरिकी दूतावास में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह चल रहा था. इस कार्यक्रम में भारत के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर समेत कई दिग्गज हस्तियां मौजूद थीं.

#WATCH | Delhi | US Ambassador to India Sergio Gor connects with the US President live at the 250th Independence Day celebration. Add Zee News as a Preferred Source US President Donald Trump says, "...I love India...I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. PM Modi is great, he is my… pic.twitter.com/MxPrFWKdWO — ANI (@ANI) May 24, 2026

PM मोदी मेरे दोस्त हैं: ट्रंप

कार्यक्रम के दौरान जैसे ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बिना देर किए फोन को स्पीकर पर डाल दिया. पूरा हॉल अचानक शांत हो गया और वाशिंगटन से आ रही ट्रंप की चिर-परिचित आवाज गूंज उठी. ट्रंप ने बेहद गर्मजोशी के साथ कहा कि मुझे भारत बहुत पसंद है... मैं बस दिल्ली में मौजूद सभी लोगों को 'हैलो' कहना चाहता हूं. मुझे भारत के प्रधानमंत्री बहुत पसंद हैं. पीएम मोदी वाकई बहुत महान नेता हैं और वह मेरे बेहद करीबी दोस्त हैं. ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने भारत को एक बड़ा भरोसा देते हुए आगे कहा कि भारत मुझ पर पूरा भरोसा कर सकता है. अगर भारत को कभी भी मेरी या अमेरिका की जरूरत पड़ी, तो मैं हमेशा नई दिल्ली का साथ देने के लिए खड़ा रहूंगा.

#WATCH | Delhi | US President Donald Trump says, "...India can count on me 100%. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market and anything India wants to get. I am a… pic.twitter.com/EhbgguUiTm — ANI (@ANI) May 24, 2026

बातचीत में इकोनॉमी का भी जिक्र

अपनी इस अनौपचारिक बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार की तारीफ करने के साथ-साथ मंच पर मौजूद अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भी जमकर पीठ थपथपाई. ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिका में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. हमारी अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर हैं. भारत भी जो कुछ भी हासिल करना चाहता है, वह कर सकता है. मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं. मंच पर मौजूद मार्को रूबियो सबसे महान हैं और अमेरिकी इतिहास में उन्हें सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री के रूप में याद किया जाएगा. ट्रंप ने कॉल काटने से पहले राजदूत से दोबारा कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तक मेरा यह संदेश जरूर पहुंचा देना कि मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं. बाद में राजदूत सर्जियो गोर ने मंच से साझा किया कि ट्रंप जब भी उनसे बात करते हैं, तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि उनके दोस्त पीएम मोदी कैसे हैं. यह दिखाता है कि दोनों नेताओं के बीच का यह याराना कितना पुराना और मजबूत है.

#WATCH | Delhi: US Ambassador to India Sergio Gor says, "Every time the President (Trump) and I speak, one of the first questions the President will ask is, how is my friend, the Prime Minister (Modi), doing? And that is something that is important to convey because this… pic.twitter.com/vO6KzTtgmw — ANI (@ANI) May 24, 2026

पीएम मोदी को मिला व्हाइट हाउस का न्योता

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस समय चार दिवसीय भारत दौरे पर हैं. इससे ठीक एक दिन पहले शनिवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से उन्हें आधिकारिक तौर पर 'व्हाइट हाउस' आने का न्योता भी सौंपा. दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में हुई इस हाई-लेवल बैठक में मिडिल ईस्ट के संकट, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और दोनों देशों के बीच व्यापार तथा रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर सहमति बनी.

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अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, दोनों महाशक्तियां आने वाले दिनों में 'क्वाड' (Quad) ढांचे के तहत अपने रणनीतिक सहयोग का दायरा और ज्यादा बढ़ाने जा रही हैं. ट्रंप के इस सरप्राइज कॉल ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका की यह जुगलबंदी वैश्विक राजनीति की नई दिशा तय करने वाली है.