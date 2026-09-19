दुश्मनी भूल जिनपिंग की खातिरदारी में 'बिछेंगे' ट्रंप... स्वागत के लिए मेलानिया संग जाएंगे एयरपोर्ट, दुनिया हैरान कि आखिर दांव क्या है?

आज दुनिया की राजनीति में चीन और अमेरिका एक-दूसरे के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं. दोनों देशों के बीच चल रही तनातनी के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है. खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सारे कड़े तेवर और पुराने नियम भूलकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत में बिछने को तैयार हैं. जिनपिंग 3 दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका पहुंच रहे हैं. 23 सितंबर को जिनपिंग जब अमेरिका की जमीन पर कदम रखेंगे, तो ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर उनका इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ खुद रनवे पर जाकर उनकी अगवानी करेंगे.
अमेरिका के इतिहास में ऐसा नजारा कभी-कभार ही देखने को मिलता है, जब कोई राष्ट्रपति सारे कायदे-कानून ताक पर रखकर किसी विदेशी मेहमान को लेने खुद हवाई अड्डे पहुंच जाए. अब पूरी दुनिया में यही चर्चा है कि जो ट्रंप बात-बात पर चीन पर बरसते थे, वो अचानक जिनपिंग पर इतने मेहरबान क्यों हो गए? आखिर उनका असली दांव क्या है? इसे जानने से पहले यह समझ लीजिए कि अमेरिका में स्वागत का प्रोटोकॉल क्या है.
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रोटोकॉल के मुताबिक जब भी कोई विदेशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अमेरिका आता है, तो एयरबेस पर उसकी अगवानी विदेश विभाग के प्रोटोकॉल चीफ, सेना के बड़े जनरल, राजदूत या बहुत हुआ तो उपराष्ट्रपति करते हैं. देश के राष्ट्रपति का काम तो व्हाइट हाउस के लॉन में खड़े होकर 21 तोपों की सलामी और रेड कार्पेट पर मेहमान से हाथ मिलाना होता है.
मगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में इन सारे पुराने दस्तूरों को किनारे फेंक दिया है. 23 सितंबर की शाम 4 बजे जैसे ही शी जिनपिंग का विमान रनवे को छुएगा, ट्रंप और मेलानिया पहले से ही वहां उनका इस्तकबाल करने के लिए डटे मिलेंगे, लेकिन ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में सारे नियम किनारे कर दिए हैं.
अमेरिका में ऐसा खास सम्मान अब तक सिर्फ वेटिकन के धर्मगुरु पोप को ही नसीब हुआ है. साल 2008 में जॉर्ज बुश पोप बेनेडिक्ट के लिए और 2015 में बराक ओबामा पोप फ्रांसिस का हाथ थामने खुद रनवे तक चले गए थे, लेकिन चीन, जो अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक दुश्मन माना जाता है, उसके राष्ट्रपति को लेने अमेरिकी प्रेसिडेंट का खुद हवाई अड्डे पहुंच जाना इतिहास में कभी नहीं सुना गया.
जिनपिंग की यह तीन दिन की यात्रा वाकई कई मायनों में बेहद खास है. उनकी खातिरदारी का सिलसिला सिर्फ एयरपोर्ट के रनवे तक ही नहीं रुकेगा. अगले ही दिन, यानी 24 सितंबर की रात को व्हाइट हाउस के स्टेट डाइनिंग रूम में उनके लिए एक बेहद आलीशान 'स्टेट डिनर' रखा गया है. इस शाही दावत में आने वाले मेहमानों के नामों ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं.
ट्रंप ने जिनपिंग के साथ खाना खाने के लिए दुनिया भर की टेक कंपनियों के सबसे बड़े सुल्तानों को एक ही टेबल पर बैठाने का बंदोबस्त किया है. इस डिनर की गेस्ट लिस्ट में ट्रंप ने दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के प्रमुखों को बिठाने का फैसला किया है.
इस डिनर में एलन मस्क (Tesla), सुंदर पिचाई (Alphabet/Google), टिम कुक (Apple), जेफ बेजोस (Amazon), सैम ऑल्टमैन (OpenAI), जेन्सेन हुआंग (Nvidia), माइकल डेल (Dell) जैसे दिग्गज एक छत के नीचे मौजूद रहेंगे. मतलब साफ है कि ट्रंप चीन के साथ केवल बातचीत नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई चेन को लेकर बड़े सौदों की बिसात बिछा रहे हैं.
इस आलीशान डिनर और ग्रैंड वेलकम के पीछे असली वजह क्या है? दरअसल, पर्दे के पीछे एजेंडा बेहद गंभीर है. डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की प्रस्तावित मुलाकात ऐसे नाजुक मोड़ पर हो रही है, जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार से लेकर तकनीक तक कई मुद्दों पर गहरा तनाव बना हुआ है. अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए ट्रंप को चीन से मिलने वाले दुर्लभ खनिजों की बेहद जरूरत है. साथ ही वे दोनों देशों के बीच व्यापार का संतुलन भी चाहते हैं. ताइवान और ट्रेड वॉर की कड़वाहट के बावजूद ट्रंप दोस्ती और अपनापन दिखाकर जिनपिंग को एक बड़े आर्थिक समझौते के लिए मनाना चाहते हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बैठक में टैक्स (टैरिफ), व्यापार समझौते, चीन के दुर्लभ खनिजों और अमेरिकी तकनीक जैसे बड़े मसलों पर सीधी बात हो सकती है. इसके अलावा ताइवान और मिडिल ईस्ट के हालात पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. हालांकि, इस बातचीत से सारे विवाद तुरंत सुलझेंगे या नहीं, यह तो बैठक के बाद ही साफ होगा. फिलहाल इसे दोनों देशों के बीच बातचीत बढ़ाने और कड़वाहट कम करने की कोशिश माना जा रहा है.
अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, दोनों नेताओं के एजेंडे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मौजूदा व्यापार समझौता सबसे अहम मुद्दे होंगे. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस बैठक में क्या-क्या फैसले हो सकते हैं.
व्यापार को लेकर बातचीत में कुछ ऐसे सामान्य सामानों पर टैक्स घटाने पर विचार हो सकता है, जो देश की सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील नहीं हैं. अधिकारी ने बताया कि कुछ चुनिंदा चीजों पर टैक्स घटाने को लेकर बात हुई है, लेकिन उन्होंने उन चीजों के नाम नहीं बताए.
दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ) की सप्लाई और तकनीक पर लगी पाबंदियों को लेकर भी दोनों देशों में तनातनी है. अमेरिकी अधिकारी ने दो टूक कहा कि अमेरिका खनिजों के लालच में अपनी तकनीक पर लगी पाबंदियों में कोई ढील नहीं देगा. उनका कहना है कि चीन इन खनिजों को देने का वादा पहले ही कर चुका है, लेकिन अब तक उम्मीद के मुताबिक सप्लाई नहीं मिली है, इसलिए इस पर भी बात होगी.
जिनपिंग के ग्रैंड वेलकम की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि ट्रंप अपने स्वागत का कर्ज उतारना चाहते हैं. मई 2026 में जब ट्रंप बीजिंग गए थे, तब चीन ने सारे नियम किनारे रखकर उनका बहुत जोरदार स्वागत किया था. उस वक्त रनवे पर चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग खुद मौजूद थे. साथ ही फौजी बैंड, गार्ड ऑफ ऑनर और झंडे लहराते बच्चों के साथ ट्रंप की अगवानी की गई थी. अब ट्रंप भी उसी शानदार स्वागत का एहसान अपने अंदाज में उतारना चाहते हैं.
चीन और अमेरिका के बीच कोई पुरानी खानदानी दुश्मनी नहीं है. यह पूरी जंग दुनिया का 'बॉस' बनने की है. दोनों एक-दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं. पेच यह है कि नफरत के बावजूद दोनों का एक-दूसरे के बिना काम भी नहीं चलता. अमेरिका के आधे से ज्यादा लोग और वहां की सरकार चीन को अपना सबसे बड़ा खतरा मानती है. इसीलिए ट्रंप ने चीनी सामान पर भारी टैक्स ठोक दिया. उधर चीन अपने सस्ते माल और फैक्ट्रियों के दम पर अमेरिकी बाजार में घुसने की पूरी जुगत में रहता है.
शी जिनपिंग के 3 दिन के दौरे का पूरा प्लान
23 सितंबर: जिनपिंग का विमान अमेरिका के एयरबेस पर उतरेगा. ट्रंप और मेलानिया खुद रनवे पर जाकर उनका स्वागत करेंगे.
24 सितंबर: व्हाइट हाउस में तोपों की सलामी और दोनों नेताओं की अहम बैठक होगी. रात को दुनिया के बड़े टेक दिग्गजों के साथ शानदार डिनर होगा.
25 सितंबर: व्यापार और दुनिया से जुड़े बड़े मुद्दों पर आखिरी दौर की बात होगी, जिसके बाद जिनपिंग को विदाई दी जाएगी.