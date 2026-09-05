/कार से निकले और नक्सलियों की बंदूक के आगे खड़े होकर बोले- मैं हूं महेंद्र कर्मा... फिर सीने में दाग दी गईं 100 गोलियां!

Why Naxalites Resented Mahendra Karma? छत्तीसगढ़ के बस्तर की वादियों में 25 मई 2013 का दिन भारतीय राजनीति और नक्सलवाद के इतिहास में सबसे खौफनाक दिन के रूप में दर्ज है. उस दिन नक्सलियों ने झीरम घाटी में कांग्रेस की 'परिवर्तन यात्रा' के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था. नक्सलियों का मुख्य निशाना एक ही व्यक्ति था, महेंद्र कर्मा. जिन्हें बस्तर में "बस्तर का टाइगर" कहा जाता था. अपनी मौत सामने देखकर भी महेंद्र कर्मा बिल्कुल नहीं डरे और साथियों की जान बचाने के लिए खुद उनके सामने आ गए. इसके बावजूद नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल समेत कई दिग्गजों को बेरहमी से मार दिया.