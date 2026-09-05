/कार से निकले और नक्सलियों की बंदूक के आगे खड़े होकर बोले- मैं हूं महेंद्र कर्मा... फिर सीने में दाग दी गईं 100 गोलियां!

Why Naxalites Resented Mahendra Karma? छत्तीसगढ़ के बस्तर की वादियों में 25 मई 2013 का दिन भारतीय राजनीति और नक्सलवाद के इतिहास में सबसे खौफनाक दिन के रूप में दर्ज है. उस दिन नक्सलियों ने झीरम घाटी में कांग्रेस की 'परिवर्तन यात्रा' के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था. नक्सलियों का मुख्य निशाना एक ही व्यक्ति था, महेंद्र कर्मा. जिन्हें बस्तर में "बस्तर का टाइगर" कहा जाता था. अपनी मौत सामने देखकर भी महेंद्र कर्मा बिल्कुल नहीं डरे और साथियों की जान बचाने के लिए खुद उनके सामने आ गए. इसके बावजूद नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल समेत कई दिग्गजों को बेरहमी से मार दिया.
वह 25 मई 2013 का दिन था. सुकमा में एक सफल रैली के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला जगदलपुर की ओर लौट रहा था. शाम के लगभग 4:00 बजे काफिला झीरम घाटी के घने जंगलों वाले मोड़ पर पहुंचा. उसी दौरान पहले से घात लगाए नक्सलियों ने सड़क पर शक्तिशाली आईईडी ब्लास्ट कर दिया.
विस्फोट के तुरंत बाद पहाड़ियों और पेड़ों के पीछे छिपे लगभग 200 से अधिक सशस्त्र नक्सलियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. काफिले की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल जल्द ही गोलियां खत्म होने के कारण लाचार हो गए. इसके बाद नक्सली आसपास की पहाड़ियों से नीचे उतरकर गाड़ियों के पास पहुंचे और नाम पूछ-पूछकर नेताओं को निशाना बनाने लगे.
जब नक्सलियों ने आम कार्यकर्ताओं समेत नेताओं को मारना शुरू किया, तो महेंद्र कर्मा अपनी गाड़ी से बाहर निकले. उन्होंने निर्दोषों की जान बचाने के लिए खुद आगे आकर अपनी पहचान उजागर की. उन्होंने कहा, "दूसरों को मत मारो, मैं ही महेंद्र कर्मा हूं. यह सुनते ही नक्सलियों की आंखों में कुटिल चमक आ गई. ऐसा लगा कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी, वह पूरी हो गई है.
नक्सलियों ने कर्मा को बाकी लोगों से अलग किया और पास के जंगल में ले गए. वहां उनके साथ बेहद बर्बरता की गई. रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्मा को 70 से 100 के बीच गोलियां मारी गईं. इतनी बेरहमी से मारने के बाद भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने धारदार हथियारों और संगीनों से उनके शरीर पर कई वार किए. हत्या के बाद नक्सलियों ने उनके शव के चारों ओर नृत्य कर अपनी दुश्मनी का जश्न मनाया.
वारदात के बाद शवों का अंबार छोड़कर नक्सली जंगलों में भाग गए. सवाल है कि नक्सलियों को महेंद्र कर्मा से आखिर ऐसी क्या खुंदक थी कि उन्होंने उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा. असल में इसका जवाब कर्मा की कार्यशैली में छिपा था. वे छत्तीसगढ़ में ऐसे बड़े आदिवासी नेता थे, जिनकी एक आवाज पर हजारों आदिवासी इकट्ठे हो जाते थे. उनकी यही अपील नक्सलियों के खूनी आंदोलन को कमजोर कर रही थी. जिससे वे बुरी तरह चिढ़े हुए थे. हम आपको नक्सलियों की नफरत की वजह के बारे में विस्तार से बताएंगे, इससे पहले जान लेते हैं कि महेंद्र कर्मा आखिर कौन थे, जिन्हें बस्तर की जनता बेइंतहा लगाव करती थी.
महेंद्र कर्मा का जन्म दंतेवाड़ा जिले के फरसपाल गांव में एक प्रभावशाली आदिवासी परिवार में हुआ था. वे बस्तर की पारंपरिक आदिवासी व्यवस्था मांझी-चालकी परंपरा से जुड़े परिवार से ताल्लुक रखते थे. उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के छात्र संगठन से की थी. वे 1980 में पहली बार भाकपा के टिकट पर विधायक बने. इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए.
वे कांग्रेस की ओर से लोकसभा सांसद, छत्तीसगढ़ सरकार में उद्योग व गृह मंत्री और 2004 से 2008 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे. वे एक निडर नेता माने जाते थे जिनकी आदिवासियों के बीच मजबूत पकड़ थी. उनका बस्तर के लोगों में गहरा प्रभाव था.
नक्सलियों की हिट-लिस्ट में महेंद्र कर्मा सबसे ऊपर थे. वे उनके नाम से ही नफरत करते थे और किसी भी तरह उन्हें मार देना चाहते थे. उन्हें महेंद्र कर्मा अपने अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा नजर आते थे. यह नफरत यूं हीं नहीं पनपी थी. इसके पीछे कई वजहें थीं.
इसकी पहली वजह महेंद्र कर्मा की ओर से नक्सलियों के खिलाफ जनजागरण अभियान शुरू करना रहा. यह 1990 के दशक की शुरुआत का वह समय था, जब नक्सलियों का प्रभाव बस्तर के ग्रामीण इलाकों में फैल रहा था. महेंद्र कर्मा ने स्थानीय आदिवासियों को संगठित कर नक्सलियों के खिलाफ विरोध शुरू किया, जिसे 'जन जागरण अभियान' कहा गया. यह नक्सलियों के वर्चस्व को पहली बार किसी स्थानीय आदिवासी नेता की ओर से दी गई खुली चुनौती थी, जिससे वे बौखला गए.
चूंकि नक्सली बंदूकों और बमों के बल पर अपना खूनी खेल खेल रहे थे. इसलिए महेंद्र कर्मा ने भी हथियारों के बल पर उनका मुकाबला करने का फैसला किया. उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष समर्थन से वर्ष 2005 में बस्तर के युवाओं और आदिवासियों को नक्सलियों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया. इस अभियान को उन्होंने सलवा जुडूम कहा. गोंडी भाषा में इसका अर्थ 'शांति का कारवां' होता है.
इस अभियान के तहत स्थानीय आदिवासियों को 'विशेष पुलिस अधिकारी' (SPO) बनाकर बंदूकें दी गईं. जिससे छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों और आदिवासियों में जोरदार भिड़ंत शुरू हो गई. इस अभियान ने नक्सलियों के उस दावे को ध्वस्त कर दिया कि वे आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. कर्मा ने नक्सलियों की ओर से समानांतर चलाई जा रही जनताना सरकार के अस्तित्व को भी सीधी चुनौती दी, जिससे बस्तर में माओवादियों का आधार हिल गया.
माओवादी बस्तर को अपना सुरक्षित गढ़ मानते थे. उनका दावा था कि वे आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं. लेकिन कर्मा एक आदिवासी नेता होकर भी माओवादी विचारधारा का पुरजोर विरोध करते थे. वे खुलकर नक्सलियों को 'विकास का दुश्मन' कहते थे और उनसे हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होने को कहते थे. इससे बस्तर में नक्सलियों का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा था, जिससे उन्हें अपना गढ़ और नैरेटिव ढह जाने का अंदेशा हो रहा था.
वे इस अभियान के लिए महेंद्र कर्मा को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते थे. जिन्होंने छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता को नक्सलियों की सच्चाई बताकर उनके सामने खड़ा कर दिया था. वे किसी भी तरह उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते थे लेकिन ऐसी मौत भी नहीं देना चाहते थे कि वे आसानी से दुनिया से चले जाएं. वे उन्हें ऐसी मौत मारना चाहते थे कि भविष्य में कोई भी आदिवासी नक्सलियों के मुकाबले में खड़ा न हो सके. यही वजह है कि झीरम घाटी में उन्हें पकड़कर इतनी बेरहमी के साथ उन्हें मारा गया.
झीरम घाटी का हमला भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक नक्सली हमला माना जाता है. महेंद्र कर्मा की हत्या के पीछे नक्सलियों का मुख्य मकसद सलवा जुडूम का बदला लेना और बस्तर में अपने खिलाफ उठने वाली हर राजनीतिक आवाज को दबाना था. लेकिन वे इस भयावह हत्याकांड के बाद भी नक्सलियों के खिलाफ उठती आवाजों को नहीं दबा सके. वर्ष 2014 में केंद्र में सरकार बदली और मोदी सरकार के आते ही उनके बुरे दिन शुरू हो गए. इस हत्याकांड के करीब 13 साल बाद नक्सलवाद अब छत्तीसगढ़ से लगभग खत्म हो गया है.
छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा के परिवार में उनकी पत्नी, बेटे और बेटियां शामिल हैं. उनकी पत्नी का नाम देवती कर्मा है. महेंद्र की हत्या के बाद उन्होंने कर्मा परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाला. वे कांग्रेस की ओर से दंतेवाड़ा सीट से विधायक चुनी गईं. उनके 4 पुत्र और 5 पुत्रियां हैं. यह परिवार दंतेवाड़ा के ग्राम फरसपाल का रहने वाला है. महेंद्र कर्मा के समय से ही उनके परिवार की पहचान नक्सल विरोधी रही और आखिरकार उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन शहादत के कुछ सालों बाद सफल हो गया.