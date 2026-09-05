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कार से निकले और नक्सलियों की बंदूक के आगे खड़े होकर बोले- मैं हूं महेंद्र कर्मा... फिर सीने में दाग दी गईं 100 गोलियां!

Who was Mahendra Karma? नक्सलियों ने आज से करीब 13 साल पहले छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में घात लगाकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को मार दिया था. उन्हीं में से एक नेता थे महेंद्र कर्मा, जिनसे नक्सली बहुत खार खाते थे. आखिर वे उनसे इतना चिढ़ते क्यों थे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 05, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:51 PM IST
कार से निकले और नक्सलियों की बंदूक के आगे खड़े होकर बोले- मैं हूं महेंद्र कर्मा... फिर सीने में दाग दी गईं 100 गोलियां!
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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