Advertisement
trendingNow13109274
Hindi Newsदेशहैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल, आखिर किसकी ओर था इशारा?

'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल, आखिर किसकी ओर था इशारा?

Kharges viral statement: मल्लिकार्जुन खरगे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि हदराबादी परेशानी को उत्तर प्रदेश में मत घूसने देना. जिसको लोग ओवैसी से जोड़ रहे हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 14, 2026, 01:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल, आखिर किसकी ओर था इशारा?

Kharges viral statement: कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का एक वीडियो इन दिनों तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है. वीडियो में वह पार्टी सांसद इमरान मसूद से बातचीत करते नजर आते हैं. इस दौरान वह कहते सुनाई देते हैं कि हैदराबादी परेशानी को उत्तर प्रदेश में घुसने मत देना. साथ ही वह यह भी कहते हैं कि वो खुद भी डूबेगी और हमें भी डुबो देगी. इस बयान के बाद राजनीति में हलचल बढ़ गई है.

हैदराबाद तीन चीजों के लिए है फेमस- शेरवानी, बिरयानी, और परेशानी
वीडियो में खरगे कहते हैं कि हैदराबादी समस्या को उत्तर प्रदेश में मत आने दो. वह खुद बर्बाद हो जाएगा और हमें भी नुकसान पहुंचाएगा. वह आगे कहते हैं कि हैदराबाद शहर तीन चीजों के लिए मशहूर है. एक शेरवानी, दूसरी बिरयानी, और तीसरी परेशानी, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया. लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग इसे ओवैसी से जोड़कर देख रहे हैं. ओवैसी AIMIM के प्रमुख हैं और हैदराबाद से आते हैं.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

कई लोगों ने इस वीडियो को अलग-अलग मंचों पर साझा किया और सवाल उठाए. लोगों ने पूछा कि आखिर कांग्रेस किस हैदराबादी परेशानी की बात कर रही है. कुछ लोगों का कहना है कि यह बयान कांग्रेस और एआईएमआईएम के रिश्तों को लेकर असहजता दिखाता है. इमरान मसूद उत्तर प्रदेश से सांसद हैं. माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है. ऐसे में खरगे की बात को कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.

दिलचस्प बात यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस अक्सर एआईएमआईएम को दोस्ताना पार्टी बताती रही है. यहां तक कि जुबिली हिल्स उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ए रेवन्त रेड्डी ने एआईएमआईएम के साथ तालमेल का खुलकर समर्थन किया था. इसलिए उत्तर प्रदेश को लेकर आई यह चेतावनी कई नए सवाल खड़े कर रही है. राजनीतिक विश्लेषक इसे अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं.

fallback

कांग्रेस की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से यह नहीं बताया गया है कि हैदराबादी परेशानी से उनका इशारा किसकी ओर था. लेकिन वीडियो सामने आने के बाद यह मुद्दा चर्चा में आ गया है. राजनीतिक गलियारों में इसे चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए कांग्रेस किसी भी ऐसे कारण से बचना चाहती है, जिससे विपक्षी मतों का बंटवारा हो सकता है.

ये भी पढ़ें: 4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की तैयारी थी!

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

KhargesViral Statement

Trending news

'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
pulwama attack
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
Mumbai Metro Pillar Collapse
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
Kharges
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
Odisha news
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
Kolkata Airport
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
PM Modi
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
पुलवामा के बाद गूगल पर पाकिस्तान से चला 'खेल', सिंह कनेक्शन पर चुना गया बालाकोट
14 Feb Pulwama attack
पुलवामा के बाद गूगल पर पाकिस्तान से चला 'खेल', सिंह कनेक्शन पर चुना गया बालाकोट
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
Aam Aadmi Party
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
Bangladesh bnp
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
Kerala News
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान