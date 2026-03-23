'हम वेनेजुएला या ईरान नहीं' RSS-RAW पर उंगली उठाने वाली US रिपोर्ट पर फूटा भारत का गुस्सा, बोलीं- गोरे हमें ना सिखाएं

पूर्व राजनयिक भास्वती मुखर्जी ने बताया कि आरएसएस और उनकी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सीआईए के बराबर है. जिसकी स्थापना अब से 100 साल पहले देश सेवा के लिए की गई थी. जब देश औपनिवेशिक शासन के अधीन था और तब से लेकर अब तक जिसने हमेशा सेवा भाव को सबसे ऊपर रखा है. इन पर सवाल उठाना गलत है.
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पूर्व राजनयिक भास्वती मुखर्जी ने रविवार को 'यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम' (USCIRF) की ताज़ा रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की है. इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) 'रिसर्च एंड एनालिसिस विंग' (R&AW) को निशाना बनाते हुए उनपर रोक लगाने की मांग की गई थी. इस रिपोर्ट पर देश के 275 पूर्व जस्टिस और अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं. न्यूज एजेंसी ANI को इंटरव्यू देते हुए पूर्व राजनयिक ने इस रिपोर्ट की आलोचना की और कहा कि इस रिपोर्ट पर दस्तखत करने वालों में अनुभवी सरकारी अधिकारियों की एक बड़ी संख्या शामिल थी. मुखर्जी ने कहा कि हमने उनकी सिर्फ आलोचना नहीं की है बल्कि उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है.
न्यूज एजेंसी ANI के सवाल का जवाब देते हुए मुखर्जी ने कहा, 'हमने उनकी सिर्फ आलोचना नहीं की है बल्कि हमने उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और वे ध्वस्त किए जाने के ही लायक हैं, इसकी एक सीधी सी वजह है जो कि उस पत्र में लिखी गयी है. उन्होंने कहा कि उस पत्र की भाषा उन्हें विनम्र रखनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं किया था.' इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के योगदान का भी जिक्र किया है. मुखर्जी ने बताया कि आरएसएस और उनकी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सीआईए के बराबर है. जिसकी स्थापना अब से 100 साल पहले देश सेवा के लिए की गई थी. मुखर्जी ने बताया कि जब देश औपनिवेशिक शासन के अधीन था और तब से लेकर अब तक जिसने हमेशा 'सेवा भाव' को सबसे ऊपर रखा है. इसलिए इस पर सवाल उठाना गलत है.
मुखर्जी ने इन प्रतिबंधों की सिफारिश पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आगे कहा, 'उन्हें इसमें घसीटना, यह कहना कि उनकी संपत्ति जब्त कर ली जानी चाहिए, उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए ऐसे सवालों पर वे क्या सोचते हैं? क्या उन्हें लगता है कि वे किसी कमजोर और अस्थिर देश से निपट रहे हैं? या उन्हें लगता है कि वे वेनेज़ुएला से निपट रहे हैं, जिसके राष्ट्रपति को उनकी मर्जी के खिलाफ अगवा करके न्यूयॉर्क शहर ले जाया गया था? या उन्हें लगता है कि वे हमें भी उसी तरह ठीक कर सकते हैं, जिस तरह वे 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान' को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरी नजर में पूरी तरह से नाकाम कोशिश है? यह तरीका काम नहीं करता.'
मुखर्जी ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक संस्थान किसी भी तरह की गड़बड़ी को आंतरिक रूप से ही सुलझाने में पूरी तरह सक्षम हैं. आज की दुनिया में हम UN चार्टर के सदस्य हैं और हम एक प्रमुख उभरता हुआ देश हैं. अगर कोई भी संगठन ऐसा कुछ करता है जो भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उससे भारत की न्यायपालिका या भारत के लोकतांत्रिक तंत्र द्वारा निपटा दिया जाएगा.
पूर्व राजनयिक ने आगे कहा, 'हम उस दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं, जब हमें यह बताने के लिए 'गोरों' की जरूरत पड़ती थी कि हमें क्या करना है. हमें यह बताने के लिए गोरों की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है. इसके विपरीत गोरों को हमसे कुछ सुझाव मांगने चाहिए कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए. हम उन्हें कभी भी बिना मांगे सलाह नहीं देते. उन्हें भी हमें बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए.'
इसके पहले शनिवार को कुल 275 हस्ताक्षरकर्ताओं ने 'यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम' (USCIRF) की उस रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की जिसमें वॉशिंगटन DC से यह मांग की गई थी कि वह अल्पसंख्यक समुदायों के साथ कथित भेदभाव के मामले में भारत की 'रिसर्च एंड एनालिसिस विंग' (RAW) और 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' (RSS) पर प्रतिबंध लगाए. इन दस्तखत करने वालों में 25 रिटायर्ड जज, 119 रिटायर्ड नौकरशाह और 131 सशस्त्र बलों के अधिकारी शामिल थे.
अमेरिका स्थित इस आयोग ने आरोप लगाया था कि भारत का राजनीतिक तंत्र धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति भेदभाव का माहौल बनाने में मदद करता है. भले ही वह धर्म या आस्था की स्वतंत्रता (FoRB) के लिए कुछ संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता हो. इसने RSS और RAW के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. एक बयान में, हस्ताक्षरकर्ताओं ने USCIRF की रिपोर्ट को परेशान करने वाला और तथ्यों से परे बताया और कहा कि अमेरिका स्थित इस संगठन की RSS के खिलाफ की गई सिफारिशें पूरी तरह से किसी खास मकसद से प्रेरित थीं और उनमें बौद्धिक दिवालियापन साफ झलकता था.
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