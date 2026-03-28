घबराएं नहीं, आवाज उठाइए, तेल-गैस की कालाबाजारी के खिलाफ Zee News की मुहिम के साथ जुड़िए

Zee News campaign against gas black marketing: अगर आपके आसपास भी कहीं तेल-गैस की कालाबाजारी हो रही है तो चुप न रहें और उसके खिलाफ आवाज उठाएं. Zee News ऐसे जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ मुहिम चला रहा है, जिसमें आप भी जुड़ सकते हैं.
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Zee News campaign against oil gas black marketing: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से पूरी दुनिया परेशान है. गैस, तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रहे हैं. इस संकट से दुनिया में कैसी आर्थिक तबाही हो रही है. भारत में गैस-तेल की कीमतों को कंट्रोल कर के रखा गया है. गैस और तेल की सप्लाई सामान्य है. सरकार साफ कह रही है कि गैस और तेल का पर्याप्त रिजर्व है. लेकिन देश में एक्टिव अफवाह गैंग ने एक काल्पनिक किल्लत को जन्म दे दिया है.
इस अफवाह गैंग का असर है कि लोग पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के बाहर कतार में खड़े हैं. अफवाह से भयभीत आम आदमी किसी भी कीमत पर गैस और तेल जमा करना चाहता है. अफवाह, कालाबाजारी और जमाखोरी के बारे में ज़ी न्यूज आपको तीन दिनों से लगातार बतारहा है.
ज़ी न्यूज़ इस लालची नेटवर्क के खिलाफ अभियान चला रहा है. जहां जहां जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही है, हमारी टीम वहां पहुंच रही हैं और कालाबाजारी को रोक रही है.
आज इस अभियान के तहत हम गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं. आपने गौर किया होगा कि होटल, रेस्तरां, ढाबे में आजकल घरेलू सिलेंडर से खाना बन रहा है. आप अगर समोसा, जलेबी, कचौड़ी की दुकानों पर जाते होंगे तो आपको लाल रंग के सिलेंडर लगे दिखेंगे.
पहली बात तो ये कि कमर्शियल कामों के लिए घरेलू सिलेंडर के इस्तेमाल पर पाबंदी है. लेकिन दुकानदारों की दलील है कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोक दी गई है. ऐसे में रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा. यहां आता है दूसरा सवाल. जब आम लोगों को गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है तो ये दुकानदार सिलेंडर कहां से ला रहे हैं. इन्हें सिलेंडर कौन दे रहा है.
जिन दुकानों में एक दिन में एक गैस सिलेंडर की खपत होती है. वो दुकान आखिर चल कैसे रहे हैं. इन्हीं कुछ सवालों के साथ हमने अपनी पड़ताल शुरू की. हमने गैस सिलेंडर के अवैध सप्लाई चेन का पता लगाया और सुनिश्चित किया कि जिस बैक डोर से आम आदमी के हक के सिलेंडर को निकाला जा रहा है. उसे औने पौने दामों पर बेचा जा रहा है, उस पर ताला लगे.
जमाखोरी के खिलाफ जी न्यूज के इस अभियान की शुरुआत हुई भोपाल में समोसा, जलेबी, कचौड़ी की एक दुकान पर. जहां हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं. 10 रुपये का समोसा 15 रुपये का हो गया है.. कचौड़ी भी पांच रुपये महंगी हो गई. पोहा भी महंगा हो गया है.. जब पूछा गया कि अचानक से महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई तो उसने बताया कि सिलेंडर ब्लैक में लाना पड़ रहा है.
दुकानदार ने बताया कि बाहर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है. लेकिन ब्लैक मार्केट में ये आसानी से उपलब्ध है. एक फोन कॉल और सिलेंडर की डिलिवरी. दुकानदार से बातचीत में पता चला कि सालिक नाम का एक व्यक्ति इस ब्लैक मार्केट के सप्लाई चेन का किंग पिन है.
बातों बातों में जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने दुकानदार से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले शख्स, सालिक का फोन नंबर लिया और कस्टमर बनकर उसे फोन किया. देशभक्ति वाली कॉलर ट्यून बजी, लेकिन फोन पर सालिक ने जो कहा, वो देश के खिलाफ गद्दारी से कम नहीं था.
आम आदमी जहां एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइनों में लगा है. वहीं, सालिक मिनटों में डिलीवरी की बात कर रहा था.
सालिक ने 100 रुपये का डिस्काउंट देते हुए 2500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर की डील कर ली. गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेने से पहले हमारी टीम ने एक और जरूरी फोन मिलाया. जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने भोपाल के फ़ूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह को फ़ोन पर कालाबाजारी के खेल से अवगत कराया. इसी के साथ साथ उन्हें भी मौके पर बुलाया, ताकि कालाबाजारी के इस खेल का कैमरे पर पर्दाफाश किया जाए.
LIVE RAID से पहले सालिक को फिर से फोन मिलाया गया. लोकेशन कनफर्म की गई और हमारी टीम हिडेन कैमरे के साथ गैस की डिलिवरी लेने पहुंची. कालाबाजारी गैंग के इस एजेंट ने पैसे गिनकर जेब में रख लिए और अपना मिशन पूरा कर के लौटने लगा. लेकिन हमारा मिशन अभी अधूरा था. हमारे साथ पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने इसे रंगे हाथो दबोच लिया.
#DNAमित्रों | काला बाजार ऑन कैमरा...जमाखोरी को करंट लगेगा,तेल-गैस के नकली संकट पर असली ग्राउंड रिपोर्ट
-ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ ज़ी न्यूज़ की मुहिम!#DNA #DNAWithRahulSinha #ZeeStrikeOnBlackMarket.... #LPG #Petrol @RahulSinhaTV pic.twitter.com/1YuIsOmYZ1
— Zee News (@ZeeNews) March 28, 2026
कालाबाजारी के खिलाफ हमारा ये अभियान यहीं खत्म नहीं होता है. ब्लैक में सिलेंडर की डिलिवरी करने वाले इस एजेंट को तो पकड़ लिया. लेकिन इसका किंगपिन सालिक का पकड़ा जाना बाकी थी. खाद्य विभाग की टीम ने सालिक को भी दबोचा और इसके बाद हमारे कैमरे पर जो खुलासा किया, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे.
ब्लैक में गेस सिलेंडर बेचने वाला सालिक कोई और नहीं, बल्कि गैस एजेंसी का ही एक कर्मचारी निकला. सवाल उठता है कि क्या सालिक जिस गैस एजेंसी में काम करता है. वहीं से सिलेंडर की हेरफेर कर के बाहर कैसे बेच रहा है. क्या सालिक जैसे लोग ही, गैस सिलेंडर की फर्जी डिलीवरी दिखाकर उसे इस तरह ब्लैक में बेच रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सालिक जैसे और कितने लोग मौजूद हैं. जो आम लोगों के गैस सिलेंडर की जमाखोरी और मुनाफाखोरी कर रहे हैं.
भोपाल में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का जो रैकेट हमने एक्सपोज किया. ऐसे ही रैकेट अभी देशभर में चल रहे हैं. ना जाने कितने लोग इसका शिकार भी हो चुके होंगे. ये अभियान हमने आपके लिए चलाया है. आप भी इसका हिस्सा बनिए. जहां भी इस तरह की जमाखोरी और मुनाफाखोरी हो, ब्लैक में सिलेंडर मिले. आप दिए गए हमारे नंबर पर कॉल कर हमें इसकी जानकारी दें. हम कालाबाजारी के रैकेट पर इसी तरह LIVE RAID करेंगे.ये अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक इनकी दुकान पर परमानेंट ताला न लग जाए.
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