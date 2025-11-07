'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के दिए ये 5 बड़े आदेश

Supreme Court over Stray Dogs: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने देश भर में सभी स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस डिपो, रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि वैक्सीनेशन औरस्टेरलाइजेशन के बाद भी आवारा कुत्तों को उन्हें इन जगहों पर वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए. उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाना चाहिए. चलिए जानते हैं कि कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें

कुत्तों को पकड़कर फिर से वहीं न छोड़ा जाए

कोर्ट ने कहा कि इन्हीं जगहों पर अगर आवारा कुत्तों को फिर से छोड़ा जाता है तो फिर इस आदेश का औचित्य नहीं रहेगा. यह आदेश इन जगहों पर कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर दिया गया है.

स्थानीय अथॉरिटी और संस्थानों की होगी जिम्मेदारी

कोर्ट ने इन जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने की जिम्मेदारी स्थानीय ऑथोरिटी पर डाली है. कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय ऑथोरिटी दो हफ्ते में स्कूल, कालेज, हॉस्पिटल , रेलवे स्टेशन, बस डिपो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी जगहों की पहचान करेगी. इन सभी जगहों पर चारदीवारी की जाए ताकि नए कुत्तों की एंट्री न हो सके.

नियमित अंतराल पर मुआयना

कोर्ट ने इन सभी संस्थानों से कहा है कि वो इन सभी जगहों पर सर्विलांस रखने के लिए नोडल अफसर नियुक्त करें. नोडल अफसर सुनिश्चित करें कि इन जगहों पर आवारा कुत्ते न रहें और ना ही नए कुत्तों की एंट्री हो. कोर्ट ने स्थानीय म्युनिसिपल ऑथोरिटी और पंचायत को इन सभी जगहों पर नियमित अंतराल पर मुआयना करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदेश पर अमल को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

शेल्टर होम में जरूरी सविधाएं मुहैया कराएं

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही सड़कों, स्टेट/नेशनल हाईवे से आवारा मवेशियों को हटाने ले लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सभी राज्यों के संबंधित विभाग मसलन म्युनिसिपल ऑथोरिटी, रोड और ट्रांसपोर्ट विभाग, राज्यों के पीडब्ल्यूडी विभाग, नेशनल हाइवे ऑथरिटी, ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी से कहा है कि वो सड़कों से आवारा जानवरों को हटाए. इन सभी आवारा जानवरों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए और उन्होंने नियमों के मुताबिक जरूरी खाना, पानी और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं.

हाईवेज पर हेल्पलाइन का आदेश

कोर्ट ने सभी अथॉरिटी से हाइवे पेट्रोल टीम गठित करने को कहा है जो सड़कों पर मौजूद पशुओं पर निगरानी रखेगी. यह टीम स्थानीय पुलिस, म्युनिसिपल अथॉरिटी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि सड़कों पर आवारा मवेशी ना रहें. सभी नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, एक्सप्रेस वे हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करेंगे ताकि वहां से गुजरने वाले लोग, आवारा मवेशियों के नजर आने पर उनकी शिकायत कर सके. कोर्ट ने सभी राज्यों के चीफ सेकेट्री और नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इन निर्देशों पर अमल करने को कहा है. वो इन निर्देशों पर अमल को लेकर कोर्ट में राज्य रिपोर्ट दाखिल करेंगे.