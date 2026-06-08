'अपने बच्चों को यूएस न भेजें', भाई की हत्या के बाद अंशुल की बहन की भावुक अपील, पिज्जा के नाम पर बुलाकर सिर में मारी थी गोली

Why Anshul Kuncha Murder Happened: अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पिज्जा डिलीवरी करते हुए तेलंगाना के 28 वर्षीय भारतीय युवक अंशुल कुंचा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना 6 जून 2026 की आधी रात को हुई. परिवार का आरोप है कि यह हत्या एक फर्जी पिज्जा ऑर्डर के जरिए सोची-समझा ट्रैप बनाकर की गई.
रिपोर्ट के मुताबिक, अंशुल कुंचा तेलंगाना के मेडचल-मल्काजगिरी जिले के गुंडलापोचंपल्ली गांव के रहने वाले थे. वे करीब चार साल से अमेरिका में रह रहे थे. वहां की एक यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद वे एक मल्टीनेशनल कंपनी में फुल-टाइम नौकरी कर रहे थे. एक्सट्रा आमदनी के लिए वे वीकेंड पर DoorDash या पिज्जा डिलीवरी का पार्ट-टाइम काम करते थे.
इस वारदात के बाद से अमेरिकी में बसे भारतीय समुदाय और तेलंगाना में जबरदस्त आक्रोश है. कई लोग अंतरराष्ट्रीय छात्रों और वहां गिग वर्कर के रूप में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं. इस घटना से परिवार के लोग भी टूट गए हैं. वे इस मामले की गहराई से जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
मृतक अंशुल की बहन तन्वी ने मीडिया से बातचीत में कहा, यह एक ट्रैप था. अंशुल मारने के मकसद से फर्जी ऑर्डर देकर बुलाया गया. वहां कोई नहीं था. हम नहीं जानते कि उन्हें क्या मिला या उनका इरादा क्या था.”
उन्होंने कहा कि परिवार का कहना है कि अंशुल पहले भी एक बार लूट का शिकार हो चुके थे, लेकिन इस बार हमला घातक और प्री-प्लान्ड था. बहन तन्वी ने भावुक अपील की, अपने बच्चों को अमेरिका न भेजें. वहां पर जान की कोई कीमत नहीं है. यहीं रहकर उन्हें पढ़ाएं-लिखाएं वरना ऐसे ही उनकी जान जाती रहेगी.
उधर फिलाडेल्फिया पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है. उसने ऑर्डर देने वाले फोन नंबर का पता लगा लिया है. वहीं, भारतीय वाणिज्य दूतावास ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए शव को भारत लाने में मदद करने का आश्वासन दिया है.
पुलिस के अनुसार, 6 जून को रात करीब 12:30 बजे अंशुल को न पिज्जा डिलीवर करने का ऑर्डर आया. वे यह ऑर्डर लेकर नॉर्थ फिलाडेल्फिया के रेमंड रोजेन होम्स इलाके के एक खाली अपार्टमेंट में पहुंचे. यह इलाका सुनसान और अपराध-प्रभावित माना जाता है. अंशुल डिलीवरी पहुंचाकर बाहर निकले तो अज्ञात हमलावरों ने उनके सिर के पिछले हिस्से में निकट से गोली मार दी. घटनास्थल पर तीन खाली कारतूस बरामद हुए.
अंदर पिज्जा के अनछुए बॉक्स मिले यानी हमलावरों ने पिज्जा खाया नहीं था. उन्होंने अंशुल की फोन, पैसे या अन्य सामान जैसी कोई भी संपत्ति नहीं लूटी. वे सब शव के पास सही-सलामत पड़ी मिली. सुबह होने पर जब पुलिस को घटना के बारे में पता चला तो तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो फुटेज में अंधेरे में दो लोग अंशुल के पीछे जाते दिखे.
इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई. पुलिस फिलहाल हत्या का मकसद जानने की कोशिश कर रही है. वह रेसिज्म, टारगेटेड क्राइम या अचानक किसी बात पर हुई हिंसा के एंगल पर मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने मामले में सुराग देने वालों को 20 हजार डॉलर यानी कि 17 लाख रुपये इनाम देने का एलान किया है.
बताते चलें कि अमेरिका में हालिया दिनों में भारतीयों पर कई हमले हुए हैं. इस वारदात के बाद भारत में भी यह बहस तेज हो गई है कि विदेश जाकर अतिरिक्त कमाई के चक्कर में युवा कितने खतरे मोल ले रहे हैं.