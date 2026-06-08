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'अपने बच्चों को यूएस न भेजें', भाई की हत्या के बाद अंशुल की बहन की भावुक अपील, पिज्जा के नाम पर बुलाकर सिर में मारी थी गोली

Anshul Kuncha Murder Update: US में अपने भाई अंशुल कुंचा की बर्बर हत्या के बाद से हैदराबाद में उनका परिवार दुख में डूबा हुआ है. उनकी बहन ने भावुक होकर देश के सभी लोगों से अपील की है कि वे 'अपने बच्चों को यूएस न भेजें'. अंशुल को पिज्जा डिलीवरी के लिए बुलाकर सिर में गोली मारी गई थी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 08, 2026, 03:55 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:55 AM IST
'अपने बच्चों को यूएस न भेजें', भाई की हत्या के बाद अंशुल की बहन की भावुक अपील, पिज्जा के नाम पर बुलाकर सिर में मारी थी गोली

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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