'अपने बच्चों को यूएस न भेजें', भाई की हत्या के बाद अंशुल की बहन की भावुक अपील, पिज्जा के नाम पर बुलाकर सिर में मारी थी गोली

अंदर पिज्जा के अनछुए बॉक्स मिले यानी हमलावरों ने पिज्जा खाया नहीं था. उन्होंने अंशुल की फोन, पैसे या अन्य सामान जैसी कोई भी संपत्ति नहीं लूटी. वे सब शव के पास सही-सलामत पड़ी मिली. सुबह होने पर जब पुलिस को घटना के बारे में पता चला तो तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो फुटेज में अंधेरे में दो लोग अंशुल के पीछे जाते दिखे.