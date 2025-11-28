BLO को धमकी मत देना... EC ने SIR पर TMC के दावों को किया खारिज; नियुक्त किया स्पेशल ऑब्जर्वर!

सूत्रों ने बताया कि ECI ने TMC डेलीगेशन से 9 दिसंबर के बाद क्लेम और ऑब्जेक्शन देने को कहा, जब उनके साथ ड्राफ्ट लिस्ट शेयर की जाएगी.तब तक उनसे बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO), EROs और DEOs के इंडिपेंडेंट काम में दखल न देने को कहा गया है.
Trending Photos
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर हो रही उठा-पटक के बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने शुक्रवार (28 नवंबर) को तृणमूल कांग्रेस पार्टी के 10 मेंबर डेलीगेशन को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सभी आरोपों का पॉइंट-बाय-पॉइंट जवाब दिया. सूत्रों के मुताबिक ECI ने राज्य के लिए एक स्पेशल रोल ऑब्ज़र्वर भी अपॉइंट किया है. ECI ने TMC डेलीगेशन से यह भी कहा कि वे एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मरे हुए, शिफ्ट हुए और डुप्लीकेट वोटरों के बारे में BLO को धमकी न दें या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश न करें. ECI ने बंगाल के लिए एक स्पेशल रोल ऑब्ज़र्वर भी अपॉइंट किया है.
सूत्रों ने बताया कि ECI ने TMC डेलीगेशन से 9 दिसंबर के बाद क्लेम और ऑब्जेक्शन देने को कहा, जब उनके साथ ड्राफ्ट लिस्ट शेयर की जाएगी.तब तक उनसे बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO), EROs और DEOs के इंडिपेंडेंट काम में दखल न देने को कहा गया है. ये राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और जिन्हें चुनाव से जुड़े कामों के लिए डेपुट किया गया है. पिछले सप्ताह बंगाल की CM ममता बनर्जी ने राज्य में चल रहे SIR पर गंभीर चिंता जताई थी और चुनाव आयोग से दखल देने की अपील की थी. बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की मौत से जुड़े लगातार सवालों और आरोपों को देखते हुए, ECI, TMC के एक डेलीगेशन से मिलने के लिए तैयार हो गया था.
EC का जवाब: सूत्रों का क्या कहना है
ECI ने TMC डेलीगेशन से कहा कि यह बहुत अजीब है कि पोल बॉडी द्वारा मंज़ूर किया गया बढ़ा हुआ मानदेय अभी तक राज्य सरकार ने नहीं दिया है. यह बिना किसी और देरी के किया जाना चाहिए. बनर्जी ने एक लेटर लिखकर सवाल किया था कि वे बिल्डिंग के अंदर बूथ क्यों बनाना चाहते हैं. ECI ने इस सवाल को खारिज कर दिया. पोल बॉडी ने TMC डेलीगेशन से यह भी कहा कि इलेक्टोरल रोल तैयार करना और चुनाव करवाना संविधान और चुनावी कानून के मुताबिक है और TMC को इसका पालन करना चाहिए. CEO WB के ऑफिस में सिक्योरिटी में सेंध से जुड़ी हाल की घटनाओं के आधार पर, ECI ने ऑफिस को सिक्योरिटी के हिसाब से सही जगह पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. ECI ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को CEO WB के मौजूदा और नए ऑफिस की पूरी सिक्योरिटी पक्का करने का भी निर्देश दिया है.
ECI का रिमाइंडर
इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, वेस्ट बंगाल को पहले के निर्देशों की याद दिलाई, जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत 4 दिसंबर 2025 तक पोलिंग स्टेशनों को रैशनलाइज़ करने का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया था.सभी राज्यों और UTs को (22 सितंबर 2023 के लेटर के ज़रिए) निर्देश दिया गया था कि वे रैशनलाइज़ेशन एक्सरसाइज़ के दौरान एक डिटेल्ड सर्वे करें ताकि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, ऊंची इमारतों और झुग्गी-झोपड़ियों वाले शहरी इलाकों की पहचान की जा सके और पोलिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल के लिए कम्युनिटी हॉल या स्कूल के कमरों जैसे सही ग्राउंड-फ़्लोर कमरों की उपलब्धता की जांच की जा सके.
EC को सभी निर्देशों को सख्ती से पालन करने का आदेश
ईसी ने कहा कि अगर ऐसी रहने की जगहों में काफ़ी सुविधाएं हों तो वहां पोलिंग स्टेशन बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, बशर्ते वे तय नियमों को पूरा करें. यही सर्वे की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ रहे शहरी और सेमी-अर्बन इलाकों पर भी लागू होती है. एक बार सही इमारतों की पुष्टि हो जाने के बाद, इन सोसाइटी या झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों के लिए मौजूदा पोलिंग स्टेशनों को रैशनलाइज़ करने के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा 1,200 वोटरों के नियम का पालन करना होगा. पोलिंग स्टेशन को शिफ्ट करने या बनाने के लिए पोलिंग स्टेशन मैनुअल 2020 के अनुसार सही प्रक्रिया का पालन करना होगा. कमीशन की मंज़ूरी के लिए भेजने से पहले, राजनीतिक पार्टियों से सलाह करके ड्राफ़्ट लिस्ट तैयार की जानी चाहिए. जिला चुनाव अधिकारियों को सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.
अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के दावों को बताया गलत
TMC लीडर अभिषेक बनर्जी ने ECI के दावों को पूरी तरह गलत बताया. उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, 'इलेक्शन कमीशन जानबूझकर कुछ खास लीक कर रहा है ताकि यह झूठा दावा किया जा सके कि उन्होंने आज AITC डेलीगेशन द्वारा उठाए गए मुद्दों का पॉइंट-बाय-पॉइंट जवाब दिया है. ये दावे न सिर्फ गुमराह करने वाले हैं, बल्कि सरासर झूठ हैं. अगर EC के पास सच में छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वह सच में ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करता है तो उसे जानबूझकर लीक के पीछे छिपने के बजाय, तुरंत पूरा CCTV फुटेज और हर वह सबूत जारी करना चाहिए जिसके पास होने का वह दावा करता है. इससे कम कुछ भी सिर्फ उनकी बुरी नीयत को सामने लाता है और उनके इरादे पर गंभीर सवाल खड़े करता है.'
अभिषेक बनर्जी ने CEC का लेटर शेयर कर बताया बिना तैयारी का प्लान
CEC ज्ञानेश कुमार को लिखे अपने पिछले लेटर को X पर शेयर करते हुए, बनर्जी ने SIR एक्सरसाइज को बिना प्लान किया हुआ, अस्त-व्यस्त और खतरनाक बताया था, जिसमें ट्रेनिंग में कमियां, डॉक्यूमेंटेशन पर क्लैरिटी की कमी और वोटर्स के काम के शेड्यूल के बीच उनसे मिलना नामुमकिन बताया गया था. बनर्जी ने आरोप लगाया कि ट्रेनिंग में गंभीर कमियां, जरूरी डॉक्यूमेंटेशन पर क्लैरिटी की कमी और वोटर्स के काम के शेड्यूल के बीच उनसे मिलना लगभग नामुमकिन होने की वजह से यह एक्सरसाइज स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक नहीं है.'
यह भी पढ़ेंः 'उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैं आधी रात तक...', गरीबों के केस पर बोले CJI सूर्यकांत
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.