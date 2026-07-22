'हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए', प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

Supreme Court CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर बर्बर कार्रवाई का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. वकील ने जब सबूत के तौर पर वीडियो पेश करने का आग्रह किया तो चीफ जस्टिस ने इससे इनकार कर दिया.चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए. अदालत के पास वीडियो को देखने के लिए टाइम नहीं है.
वकील नरेंद्र मिश्रा ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और तत्काल सुनवाई की मांग की.वकील ने कहा कि छात्र नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे है. वो परीक्षा को आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की मांग कर रहे है. उन पर पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की है. वकील ने कहा कि उसके पास वीडियो भी है वो चाहे तो कोर्ट में रख सकता है. चीफ जस्टिस ने इससे इनकार करते हुए वकील से कहा कि हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए. हमारी कोई दिलचस्पी उन वीडियो में नहीं है.। कोर्ट के पास वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है.
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अदालत को इन विवाद में मत घसीटिए. हालांकि उम्मीद है कि आज हाई कोर्ट इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है.
दूसरी ओर, संसद में जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध जारी है. विपक्षी पार्टियों की ओर से मंगलवार को पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया था. इसके देखते हुए अब बंगाल से सीआरपीएफ की 20 कंपनियों को बुलाया गया है ताकि उनको जंतर-मंतर पर तैनात किया जा सके. विपक्षी पार्टियों ने बुधवार को भी संसद में जमकर प्रदर्शन किया. विपक्षी सांसद काले कपड़ों में नजर आए और उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. लोकसभा और राज्यसभा में भी गतिरोध जारी रहा. शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा 12 बजे तक और उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.