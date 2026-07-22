'हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए', प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

वकील नरेंद्र मिश्रा ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और तत्काल सुनवाई की मांग की.वकील ने कहा कि छात्र नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे है. वो परीक्षा को आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की मांग कर रहे है. उन पर पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की है. वकील ने कहा कि उसके पास वीडियो भी है वो चाहे तो कोर्ट में रख सकता है. चीफ जस्टिस ने इससे इनकार करते हुए वकील से कहा कि हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए. हमारी कोई दिलचस्पी उन वीडियो में नहीं है.। कोर्ट के पास वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है.