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'हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए', प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर छात्र विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हमारा वक्त बर्बाद मत करिए.

Written ByArvind SinghEdited By:Rachit Kumar
Published: Jul 22, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:31 PM IST
'हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए', प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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