पैर पोछने वाले पायदान पर 'भगवान जगन्नाथ', चाइनीज कंपनी की नीच हरकत... मचा बवाल!

Jagannath Doormat: चीन की ईकॉमर्स वेबसाइट अलीएक्सप्रेस की एक बहुत ही नीच हरकत सामने आई है. हुआ यह कि सोशल मीडिया पर तब हलचल मच गई जब पता चला कि इस प्लेटफॉर्म पर 'भगवान जगन्नाथ मंडला आर्ट डोरमैट' नाम से पैर पोछने वाला पायदान बेचा जा रहा है. इस पर भगवान जगन्नाथ की छवि छपी हुई है. यह पायदान हिन्दू आस्थाओं का अपमान कर रहा है. साथ ही ओडिशा के लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचा रहा है.

असल में इस पायदान पर भगवान जगन्नाथ का चेहरा छपा है और विज्ञापन में किसी व्यक्ति को उस पर पैर रखते हुए भी दिखाया गया है. प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में इसे 'नमी सोखने वाला' और 'फिसलन से बचाने वाला' बताया गया है. इस प्रोडक्ट ने भक्तों के गुस्से को और बढ़ा दिया है. लोगों का कहना है कि यह धार्मिक असंवेदनशीलता की हद है और अंतरराष्ट्रीय मंचों को ऐसी चीजों की अनुमति नहीं देनी चाहिए.

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भगवान जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के पूर्व सदस्य मधव पुजापंडा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने मंदिर प्रशासन से अपील की है कि इस मामले की सूचना तुरंत राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दी जाए. साथ ही चीनी अधिकारियों से बात कर इस उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाई जाए. उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है. बल्कि अब पवित्र धार्मिक शब्दों और प्रतीकों का गलत फायदा उठाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है.

साथ ही सोशल मीडिया पर यह भी मांग तेज हो गई है कि भगवान जगन्नाथ से जुड़े प्रतीकों, शब्दों और छवियों की बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के तहत रक्षा की जाए. लोगों का मानना है कि अगर समय रहते इन पर पेटेंट और ट्रेडमार्क मिल जाते हैं. तो भविष्य में इस तरह के अपमानजनक उत्पाद बाजार में आने से रोके जा सकते हैं.

What’s wrong with you, @AliExpress_EN?⁰Are you playing with the emotions of millions of devotees? Making Lord Jagannath a doormat? This is blasphemy!@SJTA_Puri, @arvindpadhee, @CMO_Odisha — please take necessary action. pic.twitter.com/IMOX6S9Wb8

— Ipsitaa Mahapatra (@ipsitamahapatr3) July 28, 2025