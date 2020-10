अफगान वार्ताकर डॉ अब्दुल्ला ने PM मोदी से की मुलाकात, इस मुद्दे पर हुई बात

नई दिल्ली: अफगानिस्तान की शांति परिषद के प्रमुख डॉ अब्दुल्ला अब्दुल्ला (HCNR Chairman Dr Abdullah Abdullah) ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकाती की. इस दौरान डॉ अब्दुल्ला ने दोहा (Doha Peace process) में चल रही अफगान सरकार और तालिबान (Taliban) के बीच शांति वार्ता के बारे में जानकारी दी. डॉ अब्दुल्ला ने अफगान शांति प्रक्रिया पर भारत की सैद्धांतिक सहमति को लेकर आभार प्रकट किया.

Pleased to meet HE Narendra Modi @narendramodi, the Prime Minister of Republic of #India. In our friendly discussion we took stock of the latest developments on the #AfghanPeaceProcess, the talks in Doha, & India’s support for the peace efforts. 1/2 pic.twitter.com/D8qwqEfGAp

— Dr. Abdullah Abdullah (@DrabdullahCE) October 8, 2020