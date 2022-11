West Bengal के नए राज्यपाल के नाम का ऐलान, Dr CV Anand Bose को मिली जिम्मेदारी

West Bengal New Governor: पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के नाम का ऐलान हो गया है. डॉ सीवी आनंद बोस को ये जिम्मेदारी मिली है. राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने गुरुवार को बयान जारी करके इसकी जानकारी दी. बता दें कि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति ने मणिपुर के राज्यपाल गणेशन को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा था. उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के अन्य मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी की उपस्थिति में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई थी.

कौन हैं डॉ सीवी आनंद बोस?

डॉ. सीवी आनंद बोस पूर्व IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में मेघालय सरकार के सलाहकार हैं. वह सरकार के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. स्वर्गीय पीके वासुदेवन नायर और सीपद्मावती अम्मा के पुत्र, भारत सरकार के पूर्व अधिकारी डॉ. बोस का जन्म मन्नानम, कोट्टायम केरल में 2 जनवरी 1951 को हुआ था. डॉ. बोस ने बिट्स पिलानी से पीएचडी और केरल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा और साहित्य में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की है.

Dr CV Ananda Bose appointed as the Governor of West Bengal. pic.twitter.com/PsGKySLgGO

— ANI (@ANI) November 17, 2022