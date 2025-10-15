Advertisement
trendingNow12962383
Hindi Newsदेश

ब्राह्मण टीचर की पत्नी ने नहीं परोसा खाना, डॉ. कलाम के साथ बचपन में धर्म के नाम पर हुआ भेदभाव! जानें उनके जीवन से 3 अनसुनी कहानियां

Dr Kalam Untold Childhood Stories: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम किसी पहचान के किसी पहचान के मोहताज नहीं है. अपनी सादगी, संघर्ष और प्रेरणा से वे दुनिया भर के लोगों के लिए मिसाल बने है. 15 अक्टूबर को उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनके बचपन के अनसुने किस्से बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 15, 2025, 11:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ब्राह्मण टीचर की पत्नी ने नहीं परोसा खाना, डॉ. कलाम के साथ बचपन में धर्म के नाम पर हुआ भेदभाव! जानें उनके जीवन से 3 अनसुनी कहानियां

Dr Kalam Birthday: भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का आज जन्मदिन है. उनके जन्मदिन के मौके पर 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के नाम पर मनाया जाता है. अब्दुल कलाम को "मिसाइल मैन" और "बच्चों के राष्ट्रपति" के नाम से भी जाना जाता हैं. उनका जीवन सादगी, संघर्ष और प्रेरणा की मिसाल रहा है. कलाम की व्यक्तित्व ने ना जाने कितने लोगों को प्रभावित किया है. वे बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे, तो उनके बचपन की भी कई ऐसी कहानियां, जो आपका दिल छू लेंगी. ऐसे में इस खबर में हम आपको डॉ. कलाम की बचपन की कहानियां बताएंगे...

 

कलाम के पिता ने दिखा अध्यात्म का ज्ञान  
डॉ. कलाम का जन्म रामेश्वरम के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था. उनके पिता जैनुलाबुद्दान पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन वे बहुत ज्ञानी और धार्मिक इंसान थे. उनके अच्छे दोस्त मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री थे. दोनों की घंटों धर्म और अध्यात्म पर चर्चा होती थी. ऐसे में जब एक दिन कलाम ने अपने पिता से प्रार्थना का मतलब पूछा तो उन्होंने कहा, "प्रार्थना से आत्माएं जुड़ती हैं. इससे इंसान को कोई भेदभाव महसूस नहीं होता. प्रार्थना के सभी एक जैसे हो जाते हैं." इसके बाद जब कलाम को पढ़ाई के लिए रामेश्वरम छोड़ना पड़ा, तो पिता ने कहा, "जिस तरह पंछी अकेले उड़ान भरता है, तुम्हें भी अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना होगा."

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्लाम में टोपी पहनने पर पीछे बैठाया गया 
कलाम को एक बार बचपन में टोपी पहनने के लिए क्लास के पीछे बैठाया गया था. दरअसल कलाम और उनके दोस्त रामानाधा शास्त्री, (जो कि उनके पिता के दोस्त मंदिर के पुजारी के बेटा) क्लास में पहली बेंट पर बैठते थे. कलाम टोपी पहनते थे और रामानाधा जनेऊ धारण करते थे. एक दिन एक टीचर ने दोनों को साथ बैठा देखा और कलाम को टोपी पहनने के कारण क्लास के पीछे बैठा दिया. कलाम चुपचाप पीछे चले गए, लेकिन उनका दोस्त रामानाधा फूट-फूटकर रोने लगा. ये बात जब घर तर पहुंची, तो कलाम के लिए पुजारी लक्ष्मण शास्त्री खड़े हुए और टीचर को बुलाकर कहा कि, "बच्चों के दिमाग में भेदभाव का जहर मत भरो. या तो माफी मांगो या यहां से चले जाओ." फिर टीचर ने माफी मांगी. 

 

ब्राह्मण टीचर की पत्नी से खाना परोसने से इनकार किया
बचपन में उनके साथ धर्म को लेकर कई बार भेदभाव हुआ है. एक बार उनके ब्राह्मण टीचर की पत्नी ने उन्हें खाना परोसने से इनकार कर दिया था. साइंस टीचर सिवासुब्रमणिया अय्यर ने उन्हें एस दिन घर खाने पर बुलाया था. लेकिन उनके धर्म को देखकर उनकी पत्नी ने रसोई में उन्हें खाना देने से मना कर दिया. हालांकि ये बात उनके टीचर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने बिना नाराज हुए, खुद कलाम को खाना परोसा और साथ में बैठकर खाया. हालांकि अगली बार जब कलाम उनके घर आए, तो उनकी पत्नी उनके लिए खुद खाना परोस रही थी, तब अय्यर ने कहा, "बदलाव लाना है तो रुकवटें झेलनी ही पड़ती है."

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

dr kalam untold childhood storiesdr kalam birthday

Trending news

ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
Anti Naxal Operation
ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
Gujarat
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
Sonam Wangchuk
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
Jaisalmer Fire
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
Durgapur Gang Rape Case
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
DGMO Rajiv Ghai
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
Amir Khan Muttaqi
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
Army Chief General Upendra Dwivedi
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
DNA
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
India-Mongolia Relations
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात