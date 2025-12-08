Advertisement
trendingNow13033919
Hindi Newsदेश

सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने किया सस्पेंड, लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप

Congress Suspended Navjot Kaur Sidhu: यह कार्रवाई पंजाब कांग्रेस के अंदर बढ़ते तनाव के बीच तब हुई है जब डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाने और टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले बयान दिए थे. उनके इन कमेंट्स के बाद पार्टी में उथल-पुथल मच गई है और एक बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है.

 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 07:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने किया सस्पेंड, लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप

Punjab Congress Politics: पूर्व पंजाब विधायक और क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया है. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने ये एक्शन पंजाब कांग्रेस के भीतर बढ़ते हुए तनाव के बीच लिया. हाल में ही नवजोत कौर ने पंजाब कांग्रेस पर टिकट बंटवारे को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. इसके बाद सूबे में नाटकीय घटनाक्रम सामने आया और नवजोत कौर सिद्धू को तुरंत प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड कर दिया. यह कार्रवाई पंजाब कांग्रेस के अंदर बढ़ते तनाव के बीच तब हुई है जब डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाने और टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले बयान दिए थे. उनके इन कमेंट्स के बाद पार्टी में उथल-पुथल मच गई है और एक बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है.

पंजाब कांग्रेस के मुखिया अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने X पर एक पोस्ट में की, जिसमें उन्होंने इस बारे में पार्टी का आधिकारिक पत्र शेयर किया. सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके पहले 6 दिसंबर को नवजोत कौर सिद्धू ने इस बात का दावा किया था कि पंजाब कांग्रेस के भीतर सीएम सीट और टिकट के बदले करोड़ों रुपये की डील होती है. नवजोत कौर के इस बयान के बाद कांग्रेस में सियासी संग्राम छिड़ गया और दो दिन बाद ही पंजाब कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लेते हुए नवजोत कौर को सस्पेंड कर दिया. 

नवजोत कौर के पास हैं डील की कॉल रिकार्डिंग
इसके पहले कांग्रेस नेता नवजोत कौर ने 6 दिसंबर को  तरनतारन उपचुनाव को लेकर ने आरोप लगाये थे कि इसमें कांग्रेस उम्मीदवार करणबीर सिंह बुर्ज को टिकट दिलाने के लिए कांग्रेस ने 11 करोड़ रुपए लिए थे. नवजोत ने इस बात का दावा भी किया था कि ये सब कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की जानकारी में हुआ था. उनके पास इस डील की कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद है. 

आरोपों पर क्या बोलीं सियासी पार्टियां?
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी इस बात का दावा किया था साल 2004 के बाद से ही कांग्रेस में हर चीज की खुले आम बिक्री हो रही है. वहीं बीजेपी के इन आरोपों पर सूबे की सत्ताधारी पार्टी के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया कि जब दोनों पार्टियों को ये बात मालूम थी तो अब तक दोनों दलों ने चुप्पी क्यों साध रखी थी. वहीं कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने इन आरोपों को गलत बताया है. कांग्रेस नेता परगट सिंह ने कहा उन्हें कभी ऐसी मांग का सामना नहीं करना पड़ा. ये नवजोत कौर की निजी राय हो सकती है. हालांकि बाद में नवजोत कौर ने सोशल मीडिया पर सफाई दी थी कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. 

यह भी पढ़ेंः वंदे मातरम् पर प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, ममता मंदिर में करने लगीं आरती

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

PunjabcongressNavjot Singh Sidhu

Trending news

SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
Election Commission
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
Karnataka News
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
Punjab
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?
Bankim Chandra Chatterjee
बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?
वंदे मातरम् पर प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, ममता मंदिर में करने लगीं आरती
Vande Mataram row
वंदे मातरम् पर प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, ममता मंदिर में करने लगीं आरती
चंदा, कुरान ख्वानी और मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं का फुल प्लान
Humayun Kabir
चंदा, कुरान ख्वानी और मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं का फुल प्लान
सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग
IndiGo crisis
सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग
सरकार के दमन से त्रस्त गुजरात कह रहा, ‘BJP गुजरात छोड़ो’; गुजरात से गरजे केजरीवाल
aap
सरकार के दमन से त्रस्त गुजरात कह रहा, ‘BJP गुजरात छोड़ो’; गुजरात से गरजे केजरीवाल
AQI: कश्मीर में सांस लेना हुआ मुश्किल! घाटी में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर
Jammu And Kashmir AQI
AQI: कश्मीर में सांस लेना हुआ मुश्किल! घाटी में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
priyanka gandhi
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!