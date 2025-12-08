सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने किया सस्पेंड, लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप

Punjab Congress Politics: पूर्व पंजाब विधायक और क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया है. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने ये एक्शन पंजाब कांग्रेस के भीतर बढ़ते हुए तनाव के बीच लिया. हाल में ही नवजोत कौर ने पंजाब कांग्रेस पर टिकट बंटवारे को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. इसके बाद सूबे में नाटकीय घटनाक्रम सामने आया और नवजोत कौर सिद्धू को तुरंत प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड कर दिया. यह कार्रवाई पंजाब कांग्रेस के अंदर बढ़ते तनाव के बीच तब हुई है जब डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाने और टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले बयान दिए थे. उनके इन कमेंट्स के बाद पार्टी में उथल-पुथल मच गई है और एक बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है.

पंजाब कांग्रेस के मुखिया अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने X पर एक पोस्ट में की, जिसमें उन्होंने इस बारे में पार्टी का आधिकारिक पत्र शेयर किया. सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके पहले 6 दिसंबर को नवजोत कौर सिद्धू ने इस बात का दावा किया था कि पंजाब कांग्रेस के भीतर सीएम सीट और टिकट के बदले करोड़ों रुपये की डील होती है. नवजोत कौर के इस बयान के बाद कांग्रेस में सियासी संग्राम छिड़ गया और दो दिन बाद ही पंजाब कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लेते हुए नवजोत कौर को सस्पेंड कर दिया.

Dr Navjot Kaur Sidhu has been suspended from the Congress party with immediate effect. pic.twitter.com/8dGjNaLn5n Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) December 8, 2025

नवजोत कौर के पास हैं डील की कॉल रिकार्डिंग

इसके पहले कांग्रेस नेता नवजोत कौर ने 6 दिसंबर को तरनतारन उपचुनाव को लेकर ने आरोप लगाये थे कि इसमें कांग्रेस उम्मीदवार करणबीर सिंह बुर्ज को टिकट दिलाने के लिए कांग्रेस ने 11 करोड़ रुपए लिए थे. नवजोत ने इस बात का दावा भी किया था कि ये सब कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की जानकारी में हुआ था. उनके पास इस डील की कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद है.

आरोपों पर क्या बोलीं सियासी पार्टियां?

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी इस बात का दावा किया था साल 2004 के बाद से ही कांग्रेस में हर चीज की खुले आम बिक्री हो रही है. वहीं बीजेपी के इन आरोपों पर सूबे की सत्ताधारी पार्टी के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया कि जब दोनों पार्टियों को ये बात मालूम थी तो अब तक दोनों दलों ने चुप्पी क्यों साध रखी थी. वहीं कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने इन आरोपों को गलत बताया है. कांग्रेस नेता परगट सिंह ने कहा उन्हें कभी ऐसी मांग का सामना नहीं करना पड़ा. ये नवजोत कौर की निजी राय हो सकती है. हालांकि बाद में नवजोत कौर ने सोशल मीडिया पर सफाई दी थी कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है.

