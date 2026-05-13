अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का आज अचानक निधन हो गया. 38 वर्षीय प्रतीक की मौत ने सबको स्‍तब्‍ध कर दिया है. उनकी मौत को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. कुछ दिन पहले वो लखनऊ में एयरपोर्ट पर बेहोश हो गए थे. उसके बाद उनको वहीं मेदांता अस्‍पताल में भर्ती कराया गया था. सेहत में सुधार होने के बाद उनको अस्‍पताल से छुट्टी मिल गई थी. उनका इलाज करे वाली मेडिसिन विभाग की एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. रुचिता शर्मा कहती हैं, 'हमें प्रतीक यादव के निधन की खबर मिली है, और इस नुकसान से हम बहुत दुखी हैं. वह हमारे पुराने मरीज थे. मैं काफी समय से उनका इलाज कर रही थी, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं थीं.

उन्‍होंने बताया कि कुछ ही दिन पहले, उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्‍म होने के बाद यहां भर्ती किया गया था—यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें खून का थक्का (blood clot) धमनियों में पहुंचकर वहीं फंस जाता है. उनके फेफड़ों में रुकावट के कारण, उनके दिल के काम करने पर बुरा असर पड़ा. कुछ दिन पहले ही वह सांस लेने में दिक्कत और सांस से जुड़ी अन्य समस्याओं की शिकायत लेकर यहां आए थे, और उसी समय उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्‍म का पता चला था. पल्मोनरी एम्बोलिज्‍म की स्थिति, अपने आप में ही, बहुत गंभीर होती है और इसमें काफी ज्‍यादा खतरा होता है. वह पहले से ही खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे थे. उन्हें अपनी मेडिकल समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी थी और वह अपनी ब्लड प्रेशर की दवाएं नियमित रूप से लेते थे...

#WATCH | Lucknow, UP: Dr Ruchita Sharma, Associate Director, Department of Medicine says, "We received news regarding the passing away of Prateek Yadav, and we are deeply saddened by this loss. He was a long-standing patient of ours; I had been treating him for quite some time… pic.twitter.com/Q1LfOghIcp Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) May 13, 2026

आज सुबह क्‍या हुआ

आज तड़के अपने घर के किचन में प्रतीक अचेत अवस्‍था में मिले. उनको सुबह करीब छह बजे लखनऊ के सिविल अस्‍पताल लाया गया. इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने जांच की और मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका ब्रेन डेड हो चुका था.