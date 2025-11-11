Advertisement
महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद के मामले में बड़ा खुलासा, आतंकी की थी गर्लफ्रेंड, जैश-ए-मोहम्मद का महिला विंग चलाने का भारत में मिला था जिम्मा

Muzammil Shakeel Dr Shaheen Shahid: फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद को जैश-ए-मोहम्मद के भारत में महिला विंग 'जमात उल मोमीनात' की कमान सौंपी गई थी. वह रिक्रूटमेंट का जिम्मा भी संभाल रही थीं. सादिया अजहर, मसूद अजहर की बहन और पाकिस्तान में जैश की महिला विंग हेड, से जुड़ीं. सादिया के पति यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड थे. डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गर्लफ्रेंड थी. जो आतंकी नेटवर्क का हिस्सा था, उसके साथ मिलकर गहरी साजिश रच रही थी. जानें पूरी कुंडली.

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 11, 2025, 11:54 AM IST
महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद के मामले में बड़ा खुलासा, आतंकी की थी गर्लफ्रेंड, जैश-ए-मोहम्मद का महिला विंग चलाने का भारत में मिला था जिम्मा

Delhi Red Fort Blast:  दिल्ली के लाल किले के पास हुए भयानक कार ब्लास्ट ने सबको हिला दिया है. इस धमाके में 9 लोग मारे गए हैं और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं. इसी बीच सोचिए,  एक डॉक्टर जो मरीजों की जान बचाने की बजाय जान लेने की साजिश रच रही हो. यही खुलासा हुआ है लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद के मामले में जिन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से उन्हें गिरफ्तार किया है. जहां उनकी कार से AK-47 राइफल, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए है. शाहीन लालबाग इलाके की रहने वाली हैं और फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुईं. डॉ. शाहीन शाहिद फरीदाबाद आतंकी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील की सहयोगी और गर्लफ्रेंड थीं. 

गर्लफ्रेंड का राज: मुजम्मिल शकील से गहरा रिश्ता, हथियारों की सप्लाई
अब आता है सबसे बड़ा खुलासा कि शाहीन का ब्वॉयफ्रेंड डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था. पुलवामा का रहने वाला मुजम्मिल अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था. वह शाहीन की ही कार इस्तेमाल करता था, जिसमें हथियार छिपाए जाते थे. रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉ. शाहीन शाहिद मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड थीं और दोनों जैश-ए-मोहम्मद व अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े थे.

मुजम्मिल को पहले गिरफ्तार किया गया था, और पूछताछ में शाहीन का नाम सामने आया. दोनों को रेडिकलाइज करने और भर्ती करने का काम सौंपा गया था. यह नेटवर्क 2021 से सक्रिय था, जहां पढ़े-लिखे लोग हथियार, फंडिंग और लॉजिस्टिक्स संभालते थे.

पाकिस्तानी लिंक: सादिया अजहर से सीधी कनेक्शन, कंधार हाईजैक का एंगल
शाहीन का कनेक्शन पाकिस्तान तक जाता है. वह जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग 'जमात उल मोमीनात' की भारत में कमांडर थीं. इस विंग की पाक हेड सादिया अजहर हैं, जो जैश सरगना मसूद अजहर की बहन हैं. सादिया के पति यूसुफ अजहर 1999 के कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड थे. सोशल मीडिया और लोकल मीटिंग्स से महिलाओं को टारगेट कर रिक्रूटमेंट हो रही थी. यह साजिश दिल्ली ब्लास्ट जैसी घटनाओं से जुड़ी बताई जा रही है.

हथियारों का जखीरा: 2900 किलो विस्फोटक, AK-47 से IED तक सब कुछ
पुलिस की कार्रवाई में फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर तागा गांवों से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, IED मटेरियल, दो असॉल्ट राइफलें, चाइनीज स्टार पिस्टल, बेरेटा पिस्टल और सैकड़ों कारतूस बरामद हुए. पिछले 15 दिनों में आठ गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें तीन डॉक्टर, शाहीन, मुजम्मिल और आदिल शामिल हैं. एक मौलवी इस्तियाक के घर से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला. श्रीनगर, अनंतनाग और गंदेरबल में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं.

दिल्ली ब्लास्ट से लिंक, और नाम उगलवाने की कोशिश
पुलिस का मानना है कि यह नेटवर्क पाकिस्तान और आईएसआईएस से फंडेड था. पोस्टर चिपकाने से लेकर बॉम्ब बनाने तक सब चल रहा था. शाहीन को श्रीनगर ले जाकर पूछताछ की जा रही है. इसके साथ ही  दिल्ली के लाल किले ब्लास्ट से भी कनेक्शन जांचा जा रहा है. आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

