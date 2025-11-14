देशछोड़ फरार होने वाली थी 'आतंकवादी ऑपरेशन' की पार्टनर डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में खुलासा

Dr Shaheen Shahid : पुलिस ने खुलासा किया है कि तीन संदिग्ध, डॉ. उमर उन नबी, डॉ. मुजम्मिल गनी और डॉ. शाहीन शाहिद कथित तौर पर एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए लगातार संपर्क में थे. इसका इस्तेमाल आतंकी साजिश से जुड़ी उनकी गतिविधियों के समन्वय और योजना बनाने के लिए किया गया था.
Delhi Blast updates: दिल्ली के लाल किला विस्फोट की जांच जारी है और इसी बीच खुलासा हुआ है कि दिल्ली में बम धमाके की आरोपियों में से एक डॉ. शाहीन शाहिद देश छोड़कर फरार होने की फिराक में थी. इसलिए उसने वीजा के लिए अप्लाई किया था. कानपुर में अच्छी खासी नौकरी छोड़ लापता शाहीन कथित तौर पर भारत से बाहर ट्रैवल करने की योजना बना रही थी, हांलाकि ऐसा होने से पहले ही 10 नवंबर के विस्फोट में उसकी स्पष्ट भूमिका खुलकर सामने आ गई.
अल फलाह यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शाहीन अपने दो करीबी सहयोगियों डॉ. उमर उन नबी और डॉ. मुजम्मिल गनी के साथ एक प्रमुख संदिग्ध है. ज़ी न्यूज़ की सहयोगी वेबसाइट WION को मिली जानकारी के मुताबिक वीजा वेरिफाई के लिए उनकी फोटो ली गई थी. हालांकि ऐसा होना वीजा (Visa) सत्यापन की सामान्य प्रक्रिया है जो दिल्ली में हुए धमाके से कुछ दिन पहले 3 नवंबर को की गई थी.
पुलिस ने खुलासा किया है कि तीन संदिग्ध, डॉ. उमर उन नबी, डॉ. मुजम्मिल गनी और डॉ. शाहीन शाहिद कथित तौर पर एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए लगातार संपर्क में थे. इसका इस्तेमाल आतंकी साजिश से जुड़ी उनकी गतिविधियों के समन्वय और योजना बनाने के लिए किया गया था. जांच अधिकारियों को संदेह है कि सोमवार को विस्फोट करने वाली कार चलाने वाला उमर और उसकी टीम ने लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार का इस्तेमाल किया था. उस कार को भी फरीदाबाद से जब्त किया गया है, माना जा रहा है इसका इस्तेमाल लंबे समय से अमोनियम नाइट्रेट की खेप जुटाने और उसे अलफला यूनिवर्सिटी के आसपास स्टोर करने के लिए किया जा रहा था.
