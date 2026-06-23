'TMC राज में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर काली स्याही फेंकी जाती थी, बंगाल उनकी बदौलत ही बचा!'

भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर देशभर में उन्हें याद किया जा रहा है. पश्चिम बंगाल के बदले हालात में उन्हें इस बार बहुत शिद्दत से याद किया जा रहा है.
पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि इतने सालों तक हम डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि ठीक से नहीं मना पाते थे. यहां डर का माहौल था. डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर काली स्याही फेंकी जाती थी. उनकी वजह से ही आज हमारे पास पश्चिम बंगाल है. अगर वे नहीं होते, तो हम बांग्लादेश में होते. इसलिए इस दिन को मनाना और उनकी याद को जिंदा रखना हमारी ज़िम्मेदारी है. बंगाल के लोगों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि न केवल स्थानीय लोग, बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर के लोग बंगाल, कश्मीर और पूरे देश के लिए डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान के बारे में जानें.
अग्निमित्रा पॉल ने डॉ मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए टीएमसी के मौजूदा हालात पर कहा कि एक पार्टी जो 15 साल तक सत्ता में थी, जिसे हम उनके अहंकार के लिए, उनके अत्याचार के लिए और जो उन्होंने विकास का झूठा दावा किया, उसके लिए याद करते हैं. एक महीने के भीतर यह पार्टी टुकड़ों में है. ममता बनर्जी ने टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन किया था. वो हमेशा भारत के खिलाफ बोलती थीं. आज उनका भाग्य भी ऐसा ही है.
उधर, भाजपा नेता और मंत्री दिलीप घोष ने भी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के सपनों को पूरा करने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है और बंगाल को देश का नंबर-1 राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है.
दिलीप घोष ने भी TMC पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के भीतर जो घटनाक्रम चल रहा है, वह उसके आंतरिक विरोधाभासों को दर्शाता है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि ममता बनर्जी को मार्गदर्शक की भूमिका देनी थी तो उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने TMC को 'ड्रामेबाज पार्टी' करार दिया. TMC में अध्यक्ष को छोड़कर बैठक हो रही है, इसका क्या औचित्य है? बंगाल के लोगों के लिए और हमारे लिए इन सबका कोई महत्व नहीं है.
बंगाल के बाहर भी देशभर में डॉ मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी डॉ. मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि आज का दिन उस पुण्य आत्मा को याद करने का दिन है, जिसने भाजपा को एक बीज रूप में धरती में डाला जो आज एक बड़े वटवृक्ष के रूप में पूरे देश को छांव दे रही है. डॉ मुखर्जी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा. उनका जीवन आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है. रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था. भाजपा उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास कर रही है.
त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने भी डॉ मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के निर्माण और विभाजन के दौर में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही थी. मैंने उनकी जीवनी अंग्रेजी और बांग्ला में लिखी है. वे आज भी पश्चिम बंगाल में प्रासंगिक हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है. 1947 में जब कांग्रेस ने बंटवारे को मंजूरी दी, तब डॉ मुखर्जी ने कहा था कि पूरा बंगाल पाकिस्तान नहीं जाएगा.