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'TMC राज में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर काली स्याही फेंकी जाती थी, बंगाल उनकी बदौलत ही बचा!'

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज देशभर में उन्हें याद किया जा रहा है. पश्चिम बंगाल में इस बार जगह-जगह उनकी याद में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि टीएमसी राज में हमें डॉ मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाते हुए भी डर लगता था.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 23, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:21 PM IST
'TMC राज में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर काली स्याही फेंकी जाती थी, बंगाल उनकी बदौलत ही बचा!'

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