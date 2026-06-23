'TMC राज में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर काली स्याही फेंकी जाती थी, बंगाल उनकी बदौलत ही बचा!'

पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि इतने सालों तक हम डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि ठीक से नहीं मना पाते थे. यहां डर का माहौल था. डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर काली स्याही फेंकी जाती थी. उनकी वजह से ही आज हमारे पास पश्चिम बंगाल है. अगर वे नहीं होते, तो हम बांग्लादेश में होते. इसलिए इस दिन को मनाना और उनकी याद को जिंदा रखना हमारी ज़िम्मेदारी है. बंगाल के लोगों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि न केवल स्थानीय लोग, बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर के लोग बंगाल, कश्मीर और पूरे देश के लिए डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान के बारे में जानें.