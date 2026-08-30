/न कर्ज लिया, न जिम्मेदारी से भागे: NCLT केस में डॉ. सुभाष चंद्रा ने दिया पाई-पाई का हिसाब, संपत्तियों के आंकड़े भी रखे सामने

जी मीडिया और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में चल रहे अपने पर्सनल इन्सॉल्वेंसी मामले से जुड़े सभी तथ्य और आंकड़े सार्वजनिक किए हैं, ताकि किसी भी तरह का भ्रम न रहे. डॉ. चंद्रा ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर गलत धारणा बनाई जा रही है.
30 अगस्त 2026 को डॉ. चंद्रा के कार्यालय द्वारा जारी किए गए बयान में सुभाष चंद्रा ने पिछले तीन दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहे #PaiseVapasKaro जैसे ट्रेंड्स का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जबकि असल स्थिति बिल्कुल अलग है. कार्यालय की तरफ से एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट के जरिए इस मामले से जुड़े सभी वित्तीय आंकड़ों, पर्सनल गारंटी और देनदारियों की पूरी डिटेल दी गई है.
डॉ. चंद्रा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने निजी इस्तेमाल के लिए बैंकों से एक भी रुपये का कर्ज नहीं लिया है.
डॉ. चंद्रा ने विभिन्न कंपनियों के लिए कुल 22,000 करोड़ रुपये की 'पर्सनल गारंटी' दी थी. इसमें से केवल 4,800 करोड़ रुपये की गारंटी कर्ज लेने के समय दी गई थी. बाकी गारंटियों पर कंपनियों के डिफॉल्ट होने के बाद हस्ताक्षर हुए थे. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि वे अपने हस्ताक्षरों की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं.
जिन कंपनियों को लेंडर्स ने 4,808 करोड़ रुपये दिए थे, उन कंपनियों ने 3,803 करोड़ रुपये पहले ही वापस चुका दिए हैं. यानी मूल रूप से सिर्फ 998 करोड़ रुपये का ही बकाया बचता है.
केवल 998 करोड़ रुपये के मूल बकाये के मुकाबले लेंडर्स ने NCLT में ब्याज और अन्य शुल्क जोड़कर कुल 5,311 करोड़ रुपये के भारी-भरकम क्लेम (दावे) पेश कर दिए. बाद में 1,049 करोड़ रुपये के दावों का निपटारा हो गया. इस निपटारे के बाद अब शुद्ध शेष दावा 4,262 करोड़ रुपये बचता है.
डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताया कि उन्होंने उन सभी कर्जदार कंपनियों से बात की है, जिनके लिए उन्होंने गारंटी दी थी. सभी कंपनियों ने भरोसा दिलाया है कि वे लेंडर्स (बैंकों/वित्तीय संस्थानों) के साथ बैठकर खातों का मिलान करेंगी और बाकी बचे 4,262 करोड़ रुपये का भुगतान कर मामला पूरी तरह सुलझा लेंगी.
NCLT द्वारा नियुक्त रेसोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) ने डॉ. चंद्रा की संपत्तियों की पूरी जांच की है. 2016 में संसद में उनके द्वारा घोषित 39.08 करोड़ रुपये की संपत्ति अब घटकर 31.79 करोड़ रुपये रह गई है. इसमें 25 करोड़ रुपये का घर भी शामिल है, जो पहले से बैंक के पास गिरवी है. उनके पास लिक्विड एसेट (कैश या तुरंत काम आने वाली संपत्ति) के रूप में केवल 6.79 करोड़ रुपये ही उपलब्ध हैं.