'कितनी भी बाधा आए, आगे बढ़ते रहें...,' एस्सेल ग्रुप के100 साल पूरे होने पर बोले चेयरपर्सन डॉ सुभाष चंद्रा, बताया सफलता का मंत्र

Dr Subhash Chandra Speech: एस्सेल ग्रुप के 100 साल पूरे होने पर ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ऐतिहासिक समारोह में प्रेरणादायक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपने बिजनेस, चुनौतियों, दृढ़ता और नवीनीकरण के जरिए पूरे समूह की यात्रा के बारे में बताया. अपने 10,000 कर्मचारियों और सहयोगियों को संबोधित करते हुए चेयरपर्सन ने कहा कि पीढ़ियों से निर्मित एक सदी लंबी विरासत को देखते हुए वे इस स्टेज तक पहुंचने को बेहद सौभाग्यशाली मानते हैं. उन्होंने 100 साल की इस यात्रा को बिजनेस, फाइनेंशियल इंपैक्ट और भावनात्मक सबक इन 3 मुख्य विषयों पर बांटा.

'लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया...'

'ZEE NEWS' और एंटरटेनमेंट के फैले प्रभाव को देखते हुए सुभाष चंद्रा ने इस बात पर जोर दिया कि ZEE से पहले भी एस्सेल के कई बिजनेस ने भारत भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया था. उन्होंने बताया कि कैसे समूह ने भारतीय सेना को अनाज की सप्लाई करने से लेकर लाखों टन अनाज के स्टोरेज की क्षमता विकसित करने तक का सफर तय किया. वह भी ऐसे समय में जब देश में इस तरह की बुनियादी सुविधाओं का अभाव था. उन्होंने एस्सेल के टेलीकम्युनिकेशन पोल कंस्ट्रक्शन, लेमिनेटेड ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग और एस्सेल वर्ल्ड जैसे एंटरटेनमेंट बिजनेस में डायवर्सिटी की भी बात की, जिनसे ग्रुप को जनता के साथ गहरा जुड़ाव स्थापित करने में मदद मिली.

एस्सेल की शुरुआत

सुभाष चंद्रा ने बताया कि कैसे सोवियत यूनियन को अनाज एक्सपोर्ट करने से एस्सेल ग्रुप को शुरुआती सालों में सबसे ज्यादा कैपिटल मिला था. उन्होंने विभाजन से पहले वाले युनाइटेड पंजाब के एक परिवार की जीरो से बिजनेस शुरू करने की कहानी बताते हुए कहा कि कैसे ओरिजिनल बिजनेस फर्म मेसर्स रामगोपाल इंद्रप्रसाद, जिसकी स्थापना 1926 में जगन्नाथ गोयनका ने हरियाणा के आदमपुर में की थी, लगभग 4 दशकों तक फलती-फूलती रही, लेकिन बाद में घाटे में चली गई. उन्होंने अपने दादाओं के अपने भाइयों से अलग होने के पहले बड़े पारिवारिक विभाजन को याद किया और बताया कि कैसे बाद में बिजनेस का दोबारा गठन हुआ और कैसे अगली पीढ़ी ने इसका कार्यभार संभाला. सुभाष चंद्रा ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को याद करते हुए कहा कि ग्रुप ने पहली बार साल 1981 में एनुअल बिजनेस में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया. उन्होंने कहा,' उस समय, एक कोवर्कर ने पूछा, अगले साल का क्या? और मैंने कहा हम कई चीजें ढूंढ लेंगे, कभी भी 100 करोड़ रुपये से नीचे नहीं जाएंगे और ऐसा ही हुआ.'

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उतार-चढ़ाव से भरा दिलचस्प सफर

बाद में एस्सेल ग्रुप की प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि हुई. साल 1998 और 1999 में 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने ग्रुप को सबसे धनी भारतीयों में गिना था. हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि यह सफर रोमांचक, लेकिन उतार-चढ़ाव भरा रहा. उन्होंने 2008-09 के दौरान हुए दूसरे पारिवारिक अलगाव पर विचार किया और माना कि कर्ज के बोझ और मेरे गलत फैसलों के कारण 2019 में समूह को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इन असफलताओं के बावजूद ग्रुप एक बार फिर उन्नति के रास्ते पर है और एक नई ऊंचाई हासिल करने की ओर बढ़ रहा है. सुभाष चंद्रा ने अपने इस सफर को दिलचस्प, चुनौतीपूर्ण और उतार-चढ़ाव से भरा हुआ बताया. उन्होंने कहा,'जीवन के इन पहलुओं से बहुत कुछ सीखा जा सकता है.' उन्होंने कठिन समय से उबरने के लिए विपश्यना ध्यान को क्रेडिट दिया और कहा,'विपश्यना ध्यान के निरंतर अभ्यास के कारण नकारात्मक दृष्टिकोणों का मुझ पर सबसे कम प्रभाव पड़ा. मैं सचेत हूं और उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखता हूं जो मेरे कामों के चलते नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं.'

'कितनी भी बाधाएं क्यों न हों, हम आगे बढ़ते रहेंगे...'

सुभाष चंद्रा ने अपने कर्मचारियों और सहकर्मियों को संदेश देते हुए दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने का आग्रह किया. उन्होंने कहा,' आगे बढ़ना ही आपका भाग्य है. निश्चितता के साथ आगे बढ़ते रहिए. निश्चितता ही मूलमंत्र है. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीवन के इन चुनौतीपूर्ण समय में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हों, हम आगे बढ़ते रहेंगे.' सुभाष चंद्रा ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए पैसों का पीछा नहीं किया. उन्होंने कहा,' मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने लिए कोई धन नहीं बनाया है.'

एस्सेल की कहानी

एस्सेल ग्रुप के चयरपर्सन ने पिछले कई सालों से ग्रुप के आसपास फैली आलोचनाओं और विवादों को संबोधित करते हुए माना कि विरोधियों ने कंपनी की नेगेटिव इमेज पेश करने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा,' कई विरोधियों ने मुझ पर आरोप लगाने और मेरी नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश की, लेकिन वही लोग समूह की दृढ़ता, दूरदर्शिता, जुझारूपन की क्षमता और एक सदी से चली आ रही इसकी अमिट छाप की प्रशंसा करते हैं. उन्होंने निजी तौर पर इसे स्वीकार किया है.' उन्होंने कहा कि इन 100 सालों के उतार-चढ़ाव से बहुत कुछ सीखने को मिला है. सुभाष चंद्रा ने कहा कि एस्सेल की कहानी यह दर्शाती है कि सफलता का मुख्य उद्देश्य तब पूरा होता है जब वह किसी और के भविष्य के लिए पुल बनती है. यही एस्सेल की कहानी है.

पुराने कर्मचारियों द्वारा युवाओं को सीख

सुभाष चंद्रा ने ZEE से रिटायर हुए या ग्रुप के साथ लगभग 50 साल बिताने वाले और लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों का भी जिक्र किया. उन्होंने सभी डिपार्टमेंट के सीनियर्स से ऐसे लोगों की पहचान करने और उनके अनुभवों को युवा कर्मचारियों के लिए डॉक्यूमेंट करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा,' यह युवा पीढ़ी के लिए एक बेहतरीन सीख होगी.' इसके अलावा उन्होंने उन्होंने कर्मचारियों से 100 साल के इस सफर के महत्व को अपनाने और इसे आगे बढ़ाने का आग्रह किया. सुभाष चंद्रा ने कहा,' इस परंपरा को आगे बढ़ाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है. न केवल मौजूदा कारोबार को बढ़ाना है, बल्कि नए अवसर भी सृजित करने हैं. शानदार उपलब्धियों का जश्न मनाएं और नए निर्माण करते रहें.'

स्टार्टअप के ट्रेंड से पहले ही इनोवेशन को बढ़ा रहा एस्सेल

सुभाष चंद्रा ने एस्सेल को एक उद्यमी संस्था बताते हुए कहा कि यह समूह स्टार्टअप शब्द के ट्रेंड में आने से बहुत पहले से ही इनोवेशन बेस्ड सोच को अपनाता आया है. उन्होंने कहा,' यह समूह भारत का शुरुआती स्टार्टअप रहा है और रहेगा, उस समय जब स्टार्टअप शब्द का कोई नामोनिशान भी नहीं था. हमें स्टार्टअप कल्चर में काम करना जारी रखना चाहिए. यही हमारा मंत्र है, जिसके द्वारा हम चौबीसों घंटे, सातों दिन और साल के सातों दिन बिना थके क्रिएटिव और एनर्जेटिक बने रहते हैं.' उन्होंने आगे कहा,' इससे स्वामित्व की भावना आएगी और काम करने में ज्यादा अच्छा लगेगा.'