/पर्सनल वेल्थ से गारंटर तक...डॉ. सुभाष चंद्रा ने Insta Live में दूर की लोगों की कन्फ्यूजन, न्यू स्टार्टअप पर बताया फ्यूचर प्लान

Dr. Subhash Chandra Statement: एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने पर्सनल इन्सॉल्वेंसी मामले की पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में रखी. उन्होंने साफ किया कि उन्होंने अपने नाम पर एक भी रुपया का कर्ज नहीं लिया. डॉ. सुभाष चंद्रा ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में चल रहे अपने पर्सनल इन्सॉल्वेंसी मामले से जुड़े सभी तथ्य और आंकड़े सार्वजनिक किए थे.
दरअसल, इसका असली मकसद है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहें. सोमवार (31 अगस्त) को सुबह 9 बजे डॉ. सुभाष चंद्रा ने इंस्टाग्राम लाइव पर आकर लोगों के सवालों का सीधा जवाब दिया. सोशल मीडिया के इस सेशन के दौरान लोगों ने डॉ. सुभाष चंद्रा से कई सवाल किए, जिनमें अधिकांश कर्जमाफी की फैली गलत जानकारी और लोगों के बीच फैल रहे भ्रम से जुड़े थे.
इस लाइव सेशन के दौरान अधिकांश लोगों ने Borrowers और गारंटर के बीच का अंतर पूछा. इस सवाल के जवाब में डॉ. सुभाष चंद्र ने स्पष्ट किया कि वह केवल गारंटर थे, न कि वह लेनदार थे. उन्होंने बताया कि अलग-अलग कंपनियों के लिए वह केवल गारंटर बने थे. उन्होंने बताया कि इस पूरे विषय पर लोन लेने वालों से चर्चा की गई है और जो भी बचा अमाउंट है, उसको वापस किया जाएगा. डॉ. चंद्रा ने कहा कि जो भी पैसे जहां के बचे हैं, उन्हें वापस किया जाना है. उन्होंने इस दौरान बताया कि लोन लेने और गारंटर बनने में अंतर है.
इस सेशन के दौरान डॉ. सुभाष चंद्रा से पूछा गया कि वह आखिर कितनी कंपनियों को मिले लोन के गारंटर बने थे. डॉ. चंद्रा ने इस सवाल के जवाब में बताया कि वह 18 से 20 लोन लेने वाली फर्म्स के गारंटर बने थे. डॉ.चंद्रा का कहना है कि सारे Borrowers प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर एस्सेल ग्रुप से ही जुड़े थे.
एक यूजर की ओर से पूछे गए इस सवाल के जवाब में डॉ. चंद्रा ने बताया कि उन्होंने ऐसे लोगों की गारंटी ही ली, जिन्हें वो जानते थे. उसमें कोई ऐसा नहीं था, जिसे वह न जानते हों. डॉ. चंद्रा ने बताया कि कुछ परिवार के सदस्य थे, तो कुछ खास थे.
इस लाइव सेशन के दौरान एक यूजर ने डॉ. चंद्रा से उनकी पर्सनल वेल्थ पर भी सवाल किया. उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग को दिए गए एफिडेविट में उन्होंने कुल 39 करोड़ की अपनी संपत्ति की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि फिलहाल उनकी संपत्ति कुल 31 करोड़ के करीब है. करीब 10 सालों में उन्हें करीब 8 करोड़ का नुकसान हुआ है.
एक यूजर के सवाल पर डॉ. सुभाष चंद्रा ने फिर से साफ किया कि यह लोन कंपनियों ने अपने विस्तार के लिए लिया था, जिसके वह गारंटर बने. पैसे व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं, बल्कि कंपनी के विस्तार के लिए लिए गए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके. भारत की अर्थव्यवस्था में छोटी सी मदद पहुंचाई जा सके.
डॉ. चंद्रा ने इसको अपनी गलती बताया. उन्होंने कहा कि शायद गारंटी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और यही कारण है कि आज ये स्थिति आई और मैं यहां बैठा हूं.
एक शख्स के सवाल पर डॉ. चंद्रा ने कहा कि हां वह आगे एक बड़े स्टार्टअप की प्लानिंग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह सभी काम पहले से कानून के अनुरूप करते आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि दिवालिया होने की स्थिति में कोई नया व्यवसाय खोलने से बचता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं. सभी काम कानून के अनुरूप किए जा रहे हैं. उन्होंने दोहराया कि कुछ मित्रों और पार्टनर के साथ वह नया स्टार्टअप खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.
डॉ. सुभाष चंद्रा ने यूजर के इस सवाल पर फिर एक बार साफ किया कि बैंकों ने कर्ज माफ नहीं किया है. जो कुछ भी बाकी है और जो पैसे बचे हैं, उन्हें पूरी तरीके से वापस किया जाएगा. वहीं, उन्होंने एक सवाल के जवाब में समझाया कि लोन लेने वाले और गारंटर में क्या अंतर होता है. उन्होंने बताया कि borrower पैसे लेने वाला होता है, लेकिन गारंटर यह देनदार को आश्वासन देता है कि ये पैसे वापस किए जाएंगे.