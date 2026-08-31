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पर्सनल वेल्थ से गारंटर तक...डॉ. सुभाष चंद्रा ने Insta Live में दूर की लोगों की कन्फ्यूजन, न्यू स्टार्टअप पर बताया फ्यूचर प्लान

ज़ी मीडिया और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपने पर्सनल इन्सॉल्वेंसी मामले की पूरी हकीकत लोगों के सामने रखी है. इसके बाद वह खुद लोगों से सीधे जुड़े. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लाइव आकर लोगों के सवालों के जवाब भी दिए.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 31, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:41 AM IST
पर्सनल वेल्थ से गारंटर तक...डॉ. सुभाष चंद्रा ने Insta Live में दूर की लोगों की कन्फ्यूजन, न्यू स्टार्टअप पर बताया फ्यूचर प्लान
Image Credit: एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने लोगों के सवालों का सीधा जवाब दिया.

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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