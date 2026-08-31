/पर्सनल वेल्थ से गारंटर तक...डॉ. सुभाष चंद्रा ने Insta Live में दूर की लोगों की कन्फ्यूजन, न्यू स्टार्टअप पर बताया फ्यूचर प्लान

इस लाइव सेशन के दौरान अधिकांश लोगों ने Borrowers और गारंटर के बीच का अंतर पूछा. इस सवाल के जवाब में डॉ. सुभाष चंद्र ने स्पष्ट किया कि वह केवल गारंटर थे, न कि वह लेनदार थे. उन्होंने बताया कि अलग-अलग कंपनियों के लिए वह केवल गारंटर बने थे. उन्होंने बताया कि इस पूरे विषय पर लोन लेने वालों से चर्चा की गई है और जो भी बचा अमाउंट है, उसको वापस किया जाएगा. डॉ. चंद्रा ने कहा कि जो भी पैसे जहां के बचे हैं, उन्हें वापस किया जाना है. उन्होंने इस दौरान बताया कि लोन लेने और गारंटर बनने में अंतर है.