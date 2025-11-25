डॉ. उमर नबी साथ लेकर चलता था ‘बम बनाने का सूटकेस’, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की एक और खतरनाक साजिश का खुलासा

Delhi Blast: दिल्ली के चांदनी चौक में हुए कार ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर उमर के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़े गए सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उमर एक मोबाइल बम बनाने वाला सूटकेस अपने साथ लेकर चलता था.
Delhi Blast: दिल्ली के चांदनी चौक में हुए कार ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर उमर उन नबी के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़े गए सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उमर एक गुप्त मोबाइल बम-निर्माण इकाई अपने साथ लेकर चलता था. सूत्रों के अनुसार, उमर उन नबी हमेशा एक बड़ा सूटकेस अपने साथ रखता था जो वास्तव में उसका मोबाइल वर्कस्टेशन था. इसमें बम बनाने के लिए रसायन, कंटेनर और अन्य संवेदनशील सामग्री भरी रहती थी. पुलिस को पकड़े गए सूटकेस में विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद यह बात और पुख्ता हो गई है. गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल शकील ने जांचकर्ताओं को बताया कि उमर ने अल फलाह यूनिवर्सिटी स्थित अपने कमरे में रसायनों का छोटा परीक्षण भी किया था. उमर वहीं काम करता था और कमरे में ही बम के लिए आवश्यक रासायनिक मिश्रणों पर प्रयोग करता था.
मुजम्मिल शकील जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है को जैश-ए-मोहम्मद के कुख्यात ओवरग्राउंड वर्कर मौलवी इरफान अहमद ने इस मॉड्यूल में भर्ती किया था. पूछताछ में सामने आया कि उमर को मॉड्यूल का अमीर यानी प्रमुख माना जाता था. जांच में यह भी सामने आया कि उमर ने ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई हुंडई i20 कार में आधा अधूरा आईईडी रखा था. सूत्रों के अनुसार, उसने एसीटोन (नेल पॉलिश रिमूवर) और पिसी चीनी मिलाकर विस्फोटक तैयार किया था.
जम्मू-कश्मीर में उमर करना चाहता था बड़ा धमाका
जानतकारी के अनुसार, पहले योजना यह थी कि हरियाणा में तैयार किया गया विस्फोटक जम्मू-कश्मीर ले जाया जाए, जहां उमर ने बड़े हमले की योजना बनाई थी. योजना असफल होने पर उसने मेवात-नूह इलाके से यूरिया लाकर आईईडी बनाना शुरू किया. मुजम्मिल शकील ने खुलासा किया कि उमर बेहद शिक्षित था और नौ भाषाएं जानता था और वैज्ञानिक स्तर की समझ रखता था. मुजम्मिल ने कहा कि हम उमर का विरोध नहीं कर सकते थे. उसकी बातें शोध और तथ्यों से भरी होती थीं. वह खुद को हमेशा अमीर कहता था. वह अंत तक कहता रहा कि यह सब धर्म के लिए था.
