हाथी और ड्रैगन करेंगे डांस! केक तो कटा पर क्या भारत की अहमियत याद रखेंगे शी जिनपिंग?

75th Anniversary of India China Relations: भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक-दूसरे को संदेश भेजे. दोनों नेताओं ने इस मौके पर रिश्तों को मजबूत करने और बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण में योगदान देने की बात कही. शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे संदेश में भारत और चीन के बीच 'ड्रेगन एलिफेंट टैंगो' (ड्रैगन-हाथी नृत्य) की बात कही, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा. जिनपिंग ने दोनों देशों से आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ाने की अपील की. उन्होंने कहा कि भारत और चीन को आपसी लाभ और विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने संदेश में कहा कि भारत और चीन जैसे दो बड़े पड़ोसी देशों के बीच स्थिर और मित्रतापूर्ण संबंध न सिर्फ दोनों देशों के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए फायदेमंद होंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग को संदेश भेजते हुए कहा कि भारत-चीन संबंधों का विकास विश्व की समृद्धि और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने उम्मीद जाहिर की है यह सालगिरह दोनों देशों के रिश्तों को स्थिर और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएगी.

इसके अलावा दोनों देशों के विदेश मंत्रियों एस. जयशंकर और वांग यी ने भी संदेशों का आदान-प्रदान किया. जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन न सिर्फ दुनिया की एक-तिहाई आबादी के भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य को नई शक्ल देने में भी महत्वपूर्ण किरदार अदा कर रहे हैं. वांग यी ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारत-चीन संबंध कई चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़े हैं.

Great pleasure to join Foreign Secretary @VikramMisri and friends from all walks of life to commemorate the 75th anniversary of the establishment of #China-India diplomatic relations.

I firmly believe that under the strategic guidance of two leaders and with the joint efforts of… pic.twitter.com/mLaBUKqiim

— Xu Feihong (@China_Amb_India) April 1, 2025