/वो टॉयलेट में हैं...गिरफ्तारी से पहले घर में घंटों ड्रामा, उदयनिधि की पत्नी और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक

तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष और डीएमके (DMK) नेता उदयनिधि स्टालिन इस वक्त चर्चा में हैं. कावेरी जल विवाद रैली के दौरान अभिनेत्री तृषा को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में पहले उनकी गिरफ्तारी हुई और मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद 4 घंटे बाद रिहाई हो गई. जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके आवास पहुंची तो जमकर हंगामा हुआ, जिसका एक वीडियो सामने आया है.
सामने आए वीडियो में उदयनिधि स्टालिन की पत्नी किरुथिगा और पुलिस अधिकारियों के बीच वक्त देने को लेकर बहस होती दिखी. पुलिस अधिकारी उनके घर में इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान पत्नी किरुथिगा अधिकारियों से कुछ वक्त देने का अनुरोध करती नजर आ रही हैं. उन्होंने कहा, 'वह टॉयलेट में हैं और तैयार हो रहे हैं, कृपया थोड़ा समय दीजिए.' इसके बाद पुलिस अधिकारी ने कहा, 'वह बार-बार 10 मिनट की बात कह रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए.'
दरअसल, उदयनिधि स्टालिन सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक रैली में शामिल हुए थे. रैली के दौरान जब भीड़ में से कुछ लोगों ने अभिनेत्री तृषा का नाम लेकर नारेबाजी शुरू की, तो आरोप है कि उदयनिधि ने एक डबल मीनिंग बयान दिया. विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान का इशारा केवल कावेरी नदी के पानी की ओर था. हालांकि, इस मामले में उनके खिलाफ 6 धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई.
उदयनिधि सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल विवाद की रैली में जब "तृषा, तृषा" के नारे लगे, तो उन्होंने कहा, 'पानी कहीं और पहुंचे या न पहुंचे, वहां जरूर पहुंचना चाहिए.' बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका इशारा कावेरी के पानी की ओर था.
गिरफ्तारी से बचने के लिए उदयनिधि ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. हालांकि, सुनवाई से पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पूछताछ के बाद उन्हें आज ही रिहा किया जाए. इसके बाद हिरासत में लिए जाने के महज 4 घंटे के भीतर उदयनिधि स्टालिन को रिहा कर दिया गया.