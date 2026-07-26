/कारगिल जंग के 27 साल बाद बदला द्रास-कारगिल का मंजर, 1999 की रणभूमि बन रही शिक्षा-पर्यटन का हब; कैसे बदल गया नजारा?

Current Situation in Kargil-Dras: भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में हुई कारगिल जंग को ढाई दशक से ज्यादा हो चुके हैं. बंदूकें शांत होने के इतने लंबे समय बाद द्रास और कारगिल की दूर-दराज मानी जाने वाली ये जगहें अपनी किस्मत बदल रही हैं. ये जगहें अब शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वर्ल्ड-क्लास सड़कों और एडवेंचर टूरिज्म के दम पर विकसित शहरी केंद्रों के रूप में उभर रही हैं.
वर्ष 1999 में ये इलाके पाकिस्तान से हुई बसे भीषण लड़ाइयों का केंद्र थे. आज, जब देश 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है, तो यही इलाका बदलाव, हिम्मत और तेज़ी से हो रहे विकास की कहानी बयां करता हुआ नजर आता है.
शिक्षा दर में हो रही बढ़ोतरी दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी आबादी वाली जगह को रोशन कर रही है. कारगिल ज़िले में शिक्षा दर लगातार बढ़ी है. कुल शिक्षा दर लगभग 20 प्रतिशत से बढ़कर अब 74 प्रतिशत से ज़्यादा हो गई है, जिसमें महिलाओं के बीच काफी सुधार देखा गया है. गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कारगिल के साथ-साथ 2018 में द्रास में एक नया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोला गया है. इससे उन छात्रों को अपने घर के पास ही उच्च शिक्षा मिल रही है, जिन्हें पहले कॉलेज जाने के लिए लंबा सफर करना पड़ता था.
स्कूल के बुनियादी ढांचे की समीक्षा, स्किल प्रोग्राम और ज़िला अधिकारियों की लगातार निगरानी से कड़ाके की ठंड में भी क्लासरूम की गुणवत्ता बेहतर हो रही है. द्रास और कारगिल, दोनों शहरों में अब एक-एक डिग्री कॉलेज, आधा दर्जन हायर सेकेंडरी स्कूल और दर्जनों प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं, जो मुखी कस्बों के इलावा दूर-दराज के इलाकों में भी मौजूद हैं.
एक और बुनियादी सुविधा जिसमें सुधार हुआ है और जिसे विकसित शहरों के स्तर का बनाया गया है, वह है स्वास्थ्य क्षेत्र. कारगिल में 40 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से बने 300 बिस्तरों वाले ज़िला अस्पताल बनाया गया है, जो अब कारगिल में स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य केंद्र है. दोनों शहरों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नए तरह के पब्लिक हेल्थ सेंटर और आयुष्मान आरोग्य केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही मोबाइल मेडिकल यूनिट दूर-दराज के गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही हैं. द्रास और करगिल में समुद्र तल से 10,000 फ़ीट से ज़्यादा ऊंचाई पर रहने वाले लोगों को जो कभी बुनियादी इलाज के लिए संघर्ष करते थे, अब आसानी से खास हेल्थकेयर सुविधाएं मिल रही हैं.
हर मौसम में खुली रहने वाली सड़कें और जोजिला टनल ने इन कस्बों की सूरत बदल दी है. रणनीतिक श्रीनगर-लेह नेशनल हाईवे (NH-1)—जिसे करगिल युद्ध के दौरान बंद करने की कोशिश की गई थी—अब हमेशा के लिए खुली रहने वाली सड़क बन गई है. 13.15 किलोमीटर लंबी ज़ोजिला टनल—जो एशिया की सबसे लंबी, ज़्यादा ऊंचाई वाली, सिंगल-ट्यूब वाली सड़क टनल है, का काम जून 2026 में एक अहम पड़ाव पर पहुंचा और इसके 2028 की शुरुआत तक खुलने की उम्मीद है.
Z-Morh टनल के साथ मिलकर, यह हर साल छह से सात महीने तक बर्फ़ के कारण बंद रहने वाली सड़क की समस्या को खत्म कर देगी, खतरनाक दर्रे को पार करने में लगने वाले 90 मिनट के समय को घटाकर सिर्फ 15 मिनट कर देगी और आम नागरिकों, व्यापारियों और सेना के लिए साल भर कनेक्टिविटी पक्की करेगी. बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन की ओर से ज़ोजिला दर्रे की सड़क और हज़ारों किलोमीटर लंबी सीमावर्ती सड़कों को अपग्रेड और चौड़ा करने से यह इलाका राष्ट्रीय नेटवर्क से और बेहतर ढंग से जुड़ जाएगा. यह सड़क कनेक्टिविटी हिमालय के इन कस्बों के लिए क्रांतिकारी साबित होगी और उन्हें टूरिज़्म हब में बदल देगी.
टूरिस्टों की बढ़ती संख्या ने इन युद्ध वाले इलाकों को एडवेंचर कैपिटल में बदल दिया है. अगर टूरिस्टों की संख्या की बात करें, तो साल 2000 में युद्ध से प्रभावित इस कस्बे में मुश्किल से 300 लोग आए थे. 2018 तक यह संख्या बढ़कर लगभग एक लाख हो गई और बाद के सालों में इसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई. होटलों और गेस्ट हाउसों की संख्या कुछ से बढ़कर 250 से ज़्यादा हो गई है और इस साल अब तक अधिकारियों के आंकड़ों के मुताबिक़ इन दोनों कस्बों में 2 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं.
द्रास में बना कारगिल वॉर मेमोरियल देशभक्त टूरिस्टों को आकर्षित करता है और देशभक्ति का केंद्र बन गया है, जबकि आस-पास की चोटियां और घाटियां नून-कुन मैसिफ़ पर पर्वतारोहण, ट्रेकिंग, रिवर राफ़्टिंग और उभरते हुए विंटर स्पोर्ट्स का मौका देती हैं. जो पहाड़ियां कभी सिर्फ लड़ाई के लिए जानी जाती थीं. जैसे टाइगर हिल, टोलोलिंग, मुश्कोह, बटालिक—वे अब एडवेंचर टूरिज्म का हिस्सा बन गई हैं. 'स्वदेश दर्शन' योजना के तहत सरकारी प्रचार और स्थानीय प्रशासन की कोशिशों से द्रास और करगिल को साल भर घूमने लायक हिमालयी जगहों के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है.
1999 के कारगिल युद्ध के बाद भारतीय सेना ने उन सीमावर्ती कस्बों में अपनी मज़बूत सैन्य मौजूदगी बनाई. युद्ध के बाद से यहां और मज़बूत हुई भारतीय सेना की मौजूदगी, 'लाइन ऑफ़ कंट्रोल' (LoC) की सुरक्षा करने के साथ-साथ नागरिक बुनियादी ढांचे, सड़क निर्माण और सामुदायिक कार्यों में भी योगदान दे रही है. सेना की ओर से देख-रेख किया जाने वाला 'युद्ध स्मारक' (War Memorial) अब एक पवित्र स्थल और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है, जो सुरक्षा और विकास के बेहतरीन तालमेल का प्रतीक है.
हालांकि, चुनौतियां अभी भी हैं. जैसे कि बहुत ज़्यादा खराब मौसम, स्पेशलिस्ट मैनपावर की कमी और सस्टेनेबल टूरिज़्म की ज़रूरत, लेकिन आगे बढ़ने की दिशा बिल्कुल साफ़ है. हर मौसम में कनेक्टिविटी की सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार और तेज़ी से बढ़ती एडवेंचर टूरिज्म इकॉनमी की वजह से, द्रास और कारगिल अब सिर्फ़ एक आम क़स्बे नहीं रह गए हैं. ये धीरे-धीरे आधुनिक और रहने लायक हिमालयी शहरों में बदल रहे हैं, जो अपने वीरतापूर्ण अतीत का सम्मान करते हुए एक आत्मविश्वास से भरे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं. इन सीमावर्ती ज़िलों में न सिर्फ़ सड़क कनेक्टिविटी है, बल्कि अब यहां पूरी तरह से हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, जिससे यहां के युवा देश भर के युवाओं के साथ सबसे मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मुकाबला कर पा रहे हैं.
हाल ही में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान द्रास को ज़िले का दर्जा भी दिया गया है. जिन ऊंचाइयों ने कभी हमारे सैनिकों के साहस की परीक्षा ली थी, वे अब हर नागरिक के लिए एक उज्ज्वल और सफल भविष्य के अवसर पैदा कर रही हैं.1999 के युद्धक्षेत्र से लेकर उभरते हुए विकसित शहरी केंद्रों तक, द्रास और कारगिल तरक्की और विकास का एक नया अध्याय लिख रहे हैं और यह साबित कर रहे हैं कि सबसे ठंडे सीमावर्ती इलाके भी तरक्की की गर्मी से गर्म हो सकते हैं.