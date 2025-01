स्वदेशी 'एयर ड्रॉपेबल कंटेनर' बढ़ाएगा भारत की ताकत, नौसेना ने किया सफल ट्रायल

Air Droppable Container Test: देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही है. तीनों सेनाएं अपना करतब दिखाने के लिए रिहलसल कर रही हैं. इसी बीच भारतीय नौसेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है. बता दें कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा पी 8 आई विमान से स्वदेशी 'एयर ड्रॉपेबल कंटेनर' का सफल परीक्षण किया है. युद्ध अभियानों के दौरान समुद्र में जरूरत की सामग्री को लेकर ये कंटेनर जाएगा.

भारत देश सीमा पर अपनी स्थित मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. ऐसे में 'एयर ड्रॉपेबल कंटेनर' के सफल परीक्षण होने पर नौसेना की ताकत भी बढ़ेगी. इस कंटेनर के जरिए समुद्री तट से दो हजार किलोमीटर दूर या उससे अधिक दूरी पर तैनात युद्धपोत को आपात स्थिति में जरूरी सामग्री पहुंचाई जाएगी.

मिली जानकारी के अनुसार एयरोनॅाटिकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (एडीई) बेंगलुरु, नवल साइंट एंड टेक्नोलॅाजी लेबोरेटरी (एनएसटीएल) विशाखापत्तनम इसके अलावा एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस्टैब्लिशमेंट (एडीआरडीई) आगरा के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर इस कंटेनर को बनाया गया है.

Indigenously developed “Air Droppable Container” was successfully flight tested from P8I aircraft by DRDO and Indian Navy. The system will provide much needed capability of delivering critical stores and emergency supplies at sea during peacetime and combat operations pic.twitter.com/5QATFD6W1n

— DRDO (@DRDO_India) January 24, 2025