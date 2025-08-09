किस ब्रह्मास्त्र ने पाकिस्तान को पीटा? किससे भारत ने मिट्टी में मिलाए पड़ोसी के हथियार, DRDO चीफ से जानिए ऑपरेशन सिंदूर की कहानी

Operation Sindoor: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया था उसकी तारीफ दुनिया भर के कई नेताओं ने की थी. इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने दुनिया भर को बताया था कि भारत के पास कितने घातक हथियार हैं और कितने ज्यादा प्रशिक्षित सैनिक हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते हुए डीआरडीओ प्रमुख समीर कामत ने कहा कि यह देश की आत्मनिर्भरता, रणनीतिक दूरदर्शिता और स्वदेशी तकनीकी क्षमता के जरिए मजबूती से खड़े रहने का प्रतीक था.

क्या बोले DRDO प्रमुख

लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक मिशन से कहीं बढ़कर था. यह आत्मनिर्भरता, रणनीतिक दूरदर्शिता और स्वदेशी तकनीकी ताकत के ज़रिए भारत की मज़बूती से खड़े रहने की क्षमता का प्रतीक था, यह दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत स्वदेशी तकनीक के ज़रिए अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है.

इस अभियान में सेंसर, ड्रोन, सुरक्षित संचार व्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सहायता प्रणाली ने सटीक मार करने वाले हथियार जैसी स्वदेशी उपकरणो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके अलावा बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए जिन तकनीकों और प्रणालियों का इस्तेमाल हुआ, उनमें सतह से हवा में मार करे वाली आकाश मिसाइलें, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, डी4 एंटी-ड्रोन सिस्टम, एडब्ल्यूएनसी प्रणाली और आकाशतीर प्रणाली जैसी स्वदेशी प्रणालियों ने अभियान को मजबूती प्रदान की. इन्हें भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किए हैं. साथ ही साथ कहा कि जहां तक आक्रामक हथियारों की बात है, उसमें ब्रह्मोस मुख्य हथियार था.

एयर चीफ मार्शल ने कही थी ये बात

इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा था कि 'हमारी वायु रक्षा प्रणालियों ने शानदार काम किया है. एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक गेम-चेंजर रहा है, जिसे हमने हाल ही में खरीदा था. पाकिस्तान के पास लंबी दूरी के ग्लाइड बम थे लेकिन वे उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि वे हमारे एयर डिफेंस को भेद नहीं पाए.'

भारत ने पाकिस्तान के एक सर्विलांस एयरक्रॉफ्ट एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल/इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस (AEW&C/ELINT) को करीब 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया था. यह वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा सतह से हवा में मार करने वाला हमला है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं. यह सतह से हवा में टारगेट हिंटिंग का अभी तक का रिकॉर्ड है.

F&Q

सवाल- ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था?

जवाब- 7 मई की सुबह, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक साहसिक और सुनियोजित सैन्य जवाब था.

