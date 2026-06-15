बता दें LRLACM को दुश्मन के अहम ठिकानों पर बेहद सटीक तरीके से हमला करने के लिए तैयार किया गया है. इसकी मारक क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर तक है यानी यह बेहद दूर बैठे दुश्मन के ठिकाने को सटीकता के साथ चुटकियों में तबाह कर सकती है. इसकी रडार क्षमता इतनी मजबूत है कि दुश्मन के लिए इसे पकड़ना बिल्कुल असंभाव है. इसके अलावा LRLACM के पास लो फ्लाइंड क्षमता भी है यानी यह जमीन या समुद्री सतह के पास भी उड़ सकती है. यह मिसाइल नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए उपयोगी है, जो खराब मौसम में भी अपना निशाना भेद सकती है.