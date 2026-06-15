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दिल्ली से सीधे कराची...1000Km दूर बैठे दुश्मन के उड़े होश; LRLACM के सफल से बढ़ी पड़ोसियों की बेचैनी

LRLACM Succesfull Missile Flight Test: भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (LRLACM) का सफल परीक्षण किया है. यह मिसाइल बेहद दूर बैठे दुश्मन के ठिकाने को सटीकता के साथ चुटकियों में तबाह कर सकती है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 15, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:24 PM IST
दिल्ली से सीधे कराची...1000Km दूर बैठे दुश्मन के उड़े होश; LRLACM के सफल से बढ़ी पड़ोसियों की बेचैनी

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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