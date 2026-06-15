LRLACM Missile Flight Test: भारत लगातार डिफेंस सेक्टर में अपनी मजबूती बढ़ा रहा है. एक के बाद एक मिसाइल लॉन्च करके देश ने अपने पड़ोसियों की नींद उड़ा दी है. इस कड़ी में अब भारत ने एक बार फिर परचम लहराया है. डिफेंस रिसर्स एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने 15 जून 2026 को ओडिशा कोस्ट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (LRLACM) का सफल परीक्षण किया है.
रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, इस सफल परीक्षण में चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की ओर से तैनात कई ट्रैकिंग टूल्स से मिले डेटा के मुताबिक परीक्षण के सभी लक्ष्य पूरी तरह से हासिल कर लिए गए.
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, LRLACM स्वदेशी रूप से विकसित की गई मिसाइल है, जिसके सभी सब सिस्टम DRDO की कई लैब और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स की ओर से विकसित किए गए हैं.
वहीं बेंगलुरु में एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इसकी नोडल लैबोरेट्री है. मंत्रालय के अनुसार, इस लॉन्च के समय DRDO के सीनियर ऑफिसर्स और इंडियन नेवी समेत इंडियन एयर फोर्स के प्रतिनिधि मौजूद थे.
LRLACM के सफल फ्लाइट टेस्टिंग को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO टीम और इंडस्ट्री पार्टर्नस को बधाई दी. रक्षा सचिव और सचिव, रक्षा विभाग (R&D) और DRDO के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने लॉन्च के दौरान सभी गतिविधियों की निगरानी की. उन्होंने सफल उड़ान परीक्षण में शामिल टीम के सभी सदस्यों को बधाई भी दी.
बता दें LRLACM को दुश्मन के अहम ठिकानों पर बेहद सटीक तरीके से हमला करने के लिए तैयार किया गया है. इसकी मारक क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर तक है यानी यह बेहद दूर बैठे दुश्मन के ठिकाने को सटीकता के साथ चुटकियों में तबाह कर सकती है. इसकी रडार क्षमता इतनी मजबूत है कि दुश्मन के लिए इसे पकड़ना बिल्कुल असंभाव है. इसके अलावा LRLACM के पास लो फ्लाइंड क्षमता भी है यानी यह जमीन या समुद्री सतह के पास भी उड़ सकती है. यह मिसाइल नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए उपयोगी है, जो खराब मौसम में भी अपना निशाना भेद सकती है.