DNA: 4.7 मैक की रफ्तार, 37 सेकेंड में 60 KM तबाह... चीन-US के हथियारों पर भारी पड़ा भारत का 'पिनाका', किन खासियतों से चौंकी दुनिया?

Indian Missiles: भारतीय सैन्य उपकरणों को तैयार करने वाली संस्था DRDO यानी डिफेंस एंड रिसर्च डेवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा रॉकेट तैयार कर लिया है, जिसे मिसाइल कहा जा रहा है. DRDO ने पिनाका रॉकेट के नए वर्जन का कामयाब टेस्ट पूरा कर लिया है. ये परीक्षण ओडिशा की बालासोर टेस्ट रेंज में किया गया है, जिस नए वर्जन का टेस्ट किया गया है उसने 60 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को पिन प्वाइंट प्रिसीशन यानी अचूक वार के साथ तबाह कर दिया. परीक्षण के दौरान नए रॉकेट को सबसे कम रेंज पर दागा गया था यानी नया पिनाका रॉकेट इससे भी लंबी दूरी तक टारगेट पर हमला कर सकता है. परीक्षण की सबसे खास बात ये रही कि रॉकेट ने 4.7 मैक की गति हासिल की थी, जो हाइपरसोनिक गति यानी मैक 5 से थोड़ी ही कम है. अगर गणित के लिहाज से गणना की जाए तो पिनाका के नए वर्जन ने सिर्फ 37 सेकेंड के अंदर 60 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को तबाह कर दिया.
इस सफल परीक्षण के साथ DRDO ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है. नया पिनाका रॉकेट दुनिया का सबसे तेज गति वाला आर्टिलरी रॉकेट बन गया है. हाइपरसोनिक स्पीड की जिस मंजिल को हासिल करने के लिए दुनिया के कई देश मिसाइलों पर काम कर रहे हैं. एक आर्टिलरी रॉकेट के जरिए ही भारत तकरीबन उस मंजिल तक पहुंच चुका है.
पिनाका के टेस्ट में 4.7 मैक की स्पीड दर्ज की गई है. इसके बाद चीन का नंबर आता है. चीन का PHL-16 रॉकेट 4.5 मैक की रफ्तार से उड़ सकता है यानी भारत की तुलना में जीरो प्वाइंट टू मैक कम. तीसरे नंबर पर है रूस जिसके ग्रैड रॉकेट 3 मैक की गति हासिल कर लेते हैं. चौथे नंबर पर है अमेरिका का हिमार्स, जिसकी गति 2.7 मैक तक ही रहती है. जिस हिमार्स को अमेरिका अपने तरकश का सबसे खतरनाक रॉकेट मानता है. वो नए पिनाका से लगभग आधी गति ही हासिल कर पाता है यानी भारत का नया पिनाका रॉकेट, अमेरिका के सबसे तेज रॉकेट से करीब-करीब दोगुनी रफ्तार से लक्ष्य साधता है. जिस नए रॉकेट का DRDO ने परीक्षण किया है. उसे पिनाका मार्क-3 नाम दिया गया है. मार्क की शब्दावली किसी भी हथियार की पीढ़ी बताती है यानी जब हथियार पहली बार तैयार किया जाता है तो उसे मार्क-1 कहा जाता है. अगले अपग्रेड के साथ उसका नाम मार्क-2 कर दिया जाता है. ये पिनाका का तीसरा विकसित वर्जन है. इसी वजह से नए रॉकेट को पिनाका मार्क-3 नाम दिया गया है.
आखिर पिनाका मार्क-3 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी. दरअसल भारत को एक ऐसे रॉकेट की जरूरत थी जो डीप पेनेट्रेशन सिद्धांत पर आधारित हो यानी एक ऐसा रॉकेट जो दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर लंबी दूरी तक प्रहार कर सके. भारत की दोनों चुनौतियों यानी चीन और पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो पिनाका मार्क-3 एक अचूक हथियार है. पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आतंकियों के अड्डे बना रखे हैं. ऐसे अड्डों को निशाना बनाने के लिए पिनाका मार्क-3 एक मुफीद हथियार है. चीन ने भी LAC के नजदीक जासूसी के लिए कई राडार स्टेशन बना रखे हैं. चीन के इन्हीं राडार स्टेशंस से निपटने के लिए पिनाका मार्क-3 का इस्तेमाल किया जा सकता है. हो सकता है कि आपके अंदर सवाल उठ रहा हो कि जब भारत के पास छोटी से लेकर मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों का जखीरा है तो फिर पिनाका मार्क-3 रॉकेट क्यों बनाया गया है. आतंकी अड्डों से लेकर राडार स्टेशन को तो मिसाइल के जरिए भी टारगेट किया जा सकता है.
भारत की छोटी दूरी की मिसाइलों में से एक है प्रलय. प्रलय की रेंज 150 किलोमीटर है जबकि पिनाका मार्क-3 की अनुमानित रेंज 100 से 120 किलोमीटर है. एक प्रलय मिसाइल के निर्माण में तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि एक पिनाका मार्क-3 रॉकेट को बनाने में तकरीबन डेढ़ करोड़ रुपए लगते हैं यानी पिनाका रॉकेट प्रलय जैसी मिसाइल के मुकाबले लगभग 5 गुना सस्ता है और इसकी मारक क्षमता मिसाइल जितनी ही है यानी अचूक निशाने के साथ ही साथ पिनाका मार्क-3 लागत में भी सस्ता है. पिनाका नाम के इस रॉकेट के साथ एक दिलचस्प किस्सा भी जुड़ा है. पिनाका को बनाने का काम 80 के दशक में शुरु हो गया था. मकसद था कि साल 1994 से हर साल पिनाका की नई यूनिट्स सेना को सप्लाई की जाएं, लेकिन कभी तकनीक के अभाव तो कभी सिस्टम की लेट-लतीफी के चलते पिनाका का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा था. फिर आया वर्ष 1999 जब पाकिस्तान ने फरेब किया और करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठिए आ बैठे । पहाड़ों पर बैठे दुश्मन को भगाने के लिए सेना को लंबी दूरी के रॉकेट की जरूरत पड़ रही थी । 1999 में भी पिनाका पर टेस्टिंग की जा रही थी लेकिन इमरजेंसी के चलते करगिल के युद्ध में पिनाका को उतार दिया गया.
मैदान में आते ही पिनाका ने युद्धक्षेत्र की दशा और दिशा बदल दी. पिनाका की मार से पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों की कमर टूट गई. इसी परफॉर्मेंस को देखने के बाद भारत ने फैसला किया कि अब तेजी से पिनाका पर शोध और निर्माण किया जाएगा. आमतौर पर हथियार का परीक्षण करके उसे युद्ध में उतारा जाता है, लेकिन पिनाका का मामला अलग था. ये हथियार युद्ध में उतारा गया और फिर इसके विकास को गति दी गई. करगिल से शुरु हुआ ये सफऱ आज उस मंजिल पर पहुंच गया है जब दुनिया के अलग-अलग देश भारत से पिनाका रॉकेट खरीद रहे हैं या फिर पिनाका खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं.