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DNA: 4.7 मैक की रफ्तार, 37 सेकेंड में 60 KM तबाह... चीन-US के हथियारों पर भारी पड़ा भारत का 'पिनाका', किन खासियतों से चौंकी दुनिया?

Pinaka Long Range Guided Rocket: डिफेंस एंड रिसर्च डेवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पिनाका रॉकेट के नए वर्जन का कामयाब टेस्ट पूरा कर लिया है. परीक्षण के दौरान नए रॉकेट को सबसे कम रेंज पर दागा गया था यानी नया पिनाका रॉकेट इससे भी लंबी दूरी तक टारगेट पर हमला कर सकता है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 09, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:13 PM IST
DNA: 4.7 मैक की रफ्तार, 37 सेकेंड में 60 KM तबाह... चीन-US के हथियारों पर भारी पड़ा भारत का 'पिनाका', किन खासियतों से चौंकी दुनिया?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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