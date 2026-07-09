DNA: 4.7 मैक की रफ्तार, 37 सेकेंड में 60 KM तबाह... चीन-US के हथियारों पर भारी पड़ा भारत का 'पिनाका', किन खासियतों से चौंकी दुनिया?

भारत की छोटी दूरी की मिसाइलों में से एक है प्रलय. प्रलय की रेंज 150 किलोमीटर है जबकि पिनाका मार्क-3 की अनुमानित रेंज 100 से 120 किलोमीटर है. एक प्रलय मिसाइल के निर्माण में तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि एक पिनाका मार्क-3 रॉकेट को बनाने में तकरीबन डेढ़ करोड़ रुपए लगते हैं यानी पिनाका रॉकेट प्रलय जैसी मिसाइल के मुकाबले लगभग 5 गुना सस्ता है और इसकी मारक क्षमता मिसाइल जितनी ही है यानी अचूक निशाने के साथ ही साथ पिनाका मार्क-3 लागत में भी सस्ता है. पिनाका नाम के इस रॉकेट के साथ एक दिलचस्प किस्सा भी जुड़ा है. पिनाका को बनाने का काम 80 के दशक में शुरु हो गया था. मकसद था कि साल 1994 से हर साल पिनाका की नई यूनिट्स सेना को सप्लाई की जाएं, लेकिन कभी तकनीक के अभाव तो कभी सिस्टम की लेट-लतीफी के चलते पिनाका का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा था. फिर आया वर्ष 1999 जब पाकिस्तान ने फरेब किया और करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठिए आ बैठे । पहाड़ों पर बैठे दुश्मन को भगाने के लिए सेना को लंबी दूरी के रॉकेट की जरूरत पड़ रही थी । 1999 में भी पिनाका पर टेस्टिंग की जा रही थी लेकिन इमरजेंसी के चलते करगिल के युद्ध में पिनाका को उतार दिया गया.