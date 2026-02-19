ISRO का गगनयान मिशन कामयाबी के और करीब, DRDO समेत कई टीमों ने गाड़ा झंडा, ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण

Gaganyaan Mission: इसरो ने गगनयान मिशन की सुरक्षा की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है. चंडीगढ़ में इस पैराशूट का सफल परीक्षण किया गया. इस तरह गगनयान प्रोजेक्ट एक कदम और आगे बढ़ गया है.
India’s human spaceflight programme: भारत के पहले ह्यूमन स्पेस यान प्रोग्राम 'गगनयान' को आगे बढ़ाने में एक बार फिर अहम कामयाबी मिली है. इसरो (ISRO) के गगनयान मिशन (Gaganyaan Mission) को लेकर ये खुशखबरी उस समय आई जब डीआरडीओ (DRDO) ने इस मिशन से जुड़े ड्रोग पैराशूट का एक और सफल परीक्षण किया. गगनयान मिशन सुरक्षित बनाने के लिए हुए ड्रोग पैराशूट का श्रृंखलाबद्ध मानक परीक्षण एक बार फिर कामयाब रहा. इसरो की इस परीक्षण पर लगातार नजर बनी हुई थी.
इससे पहले इसरो ने 18 और 19 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला (TBRL) में रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड (RTRS) सुविधा का उपयोग करते हुए ‘ड्रॉग पैराशूट’ (Drogue Parachutes) के लिए क्वालिफिकेशन टेस्ट कामयाबी से पूरा किया था.
चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी से इस मिशन को लेकर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं. हालिया परीक्षण 18 फरवरी 2026 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC), ISRO, ADRDE, DRDO के साथ-साथ TBRL की कई टीमों ने मिलकर किया था. ये टेस्ट भी रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड सुविधा पर संपन्न हुआ. इन पैराशूटों का मुख्य काम क्रू मॉड्यूल की गति को कम करना है. विपरीत परिस्थितियों में भी इस सिस्टम ने मजबूती के साथ अपना दम दिखाया है.
इस तरह देखा जाए तो गगनयान मिशन के पैराशूट लगभग रेडी हैं, हालांकि कुछ टेस्ट होना और बाकी हैं. लगातार हो रहे परीक्षण ये बताते हैं कि भारत अपने पहले मानव मिशन के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह तैयार हो चुका है और सुरक्षा मानकों पर कोई समझौता नहीं किया जा रहा है.
जवाब- इसरो ने बताया कि ड्रोग पैराशूट की भूमिका बेहद अहम होगी. इसरो ने कहा, 'ड्रोग पैराशूट न सिर्फ वायुमंडल में फिर से एंट्री के बाद क्रू मॉड्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, बल्कि इसकी स्पीड को मुख्य पैराशूट की तैनाती के लिए उपयुक्त लेवल तक कम करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं.'
जवाब- वहीं गगनयान मिशन का इंजन तो पहले ही बनकर तैयार है. बनाने वाले कंपनी इसे इसरो को सौंप चुकी है. 12 नवंबर, 2025 को गोदरेज एयरोस्पेस ने गगनयान मिशन के लिए इसरो को पहला ह्यूमन-रेटेड एल-110 स्टेज विकास इंजन सौंपा था. ह्यूमन-रेटेड एल110 विकास इंजन को विशेष रूप से उन सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है जो मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों के लिए आवश्यक होते हैं. इस इंजन का उपयोग एलवीएम-3 रॉकेट में किया जाएगा.
जवाब- गगनयान मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अगले साल 2027 में स्वदेशी राकेट से पहली बार भारतीय अंतरिक्षयात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है.
