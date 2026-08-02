/अमेरिका-रूस की बराबरी पर भारत..DRDO ने तैयार किया वो इंजन, जिसे बनाने को तरसती हैं दुनिया!

India First Indigenous Jet Engine: भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है. DRDO की रिसर्च टीम (GTRE) ने देश का पहला ऐसा छोटा जेट इंजन डिजाइन किया है, जो मिसाइल और ड्रोन को उड़ाने के काम आएगा. हैदराबाद की कंपनी आजाद इंजीनियरिंग ने इस 350 किलो थ्रस्ट वाले इंजन को बनाकर तैयार कर दिया है और इसकी पहली यूनिट DRDO को सौंप दी है.
रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसके दम पर अब भारत दुनिया के उन गिने-चुने देशों के खास क्लब में शामिल हो चुका है, जिनके पास स्वदेशी सैन्य टर्बोजेट इंजन डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता है.
यह जेट इंजन मिसाइल और ड्रोन को उड़ाने के काम आएगा. यह छोटा इंजन काफी ताकतवर है. ऐसी आधुनिक तकनीक अब तक दुनिया के सिर्फ कुछ ही बड़े देशों के पास थी, लेकिन अब भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है. पहले भारत को मिसाइलों और ड्रोन के लिए ऐसे इंजन विदेशों से खरीदने पड़ते थे, अब भारत खुद अपने देश में इन्हें बनाएगा, जिससे दूसरों पर निर्भरता खत्म होगी.
अब सवाल यह है कि आखिर एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि फाइटर जेट्स के इंजन कई हजार घंटों की उड़ानों के लिए बनाए जाते हैं, जबकि 'एक्सपेंडेबल' टर्बोजेट इंजन केवल एक ही मिशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं. यह इंजन मिसाइल या ड्रोन को लॉन्च होने से लेकर उसके टारगेट तक पहुंचने तक पावर देता है और फिर हथियार के साथ ही नष्ट हो जाता है. इसमें दशकों की सर्विस लाइफ के बजाय कॉम्पैक्ट साइज (छोटा आकार), हल्का वजन, विश्वसनीयता और कम निर्माण लागत पर फोकस किया जाता है.
एयरोस्पेस में कॉम्पैक्ट टर्बोजेट इंजन बनाना बेहद कठिन माना जाता है. रॉकेट के विपरीत, टर्बोजेट हवा से ऑक्सीजन खींचकर उसे कंप्रेस करता है और 1,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर ईंधन जलाकर थ्रस्ट जनरेट करता है. इसके कंपोनेंट्स प्रति मिनट दसों हजार चक्कर (RPM) लगाते हैं. ऐसे में हल्की-सी भी मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ी इंजन को तबाह कर सकती है. इसके लिए एडवांस मेटलर्जी, सटीक निर्माण और टरबाइन इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता चाहिए, जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है.
भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास अपनी कॉम्पैक्ट टर्बोजेट तकनीक है. इससे पहले यह तकनीक अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के पास थी.
यह इंजन लड़ाकू विमानों (जैसे तेजस या AMCA) में लगने वाले बड़े और जटिल फाइटर इंजन से अलग है, लेकिन जानकारों के मुताबिक, छोटे टर्बोजेट से हासिल की गई तकनीक (कंप्रेसर, टरबाइन, मटीरियल और कंबशन) आगे चलकर भारत को स्वदेशी फाइटर जेट इंजन विकसित करने में बहुत मदद करेगी. यह उपलब्धि भारत को न केवल विदेशी इंजनों पर निर्भरता से मुक्त करेगी, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' और भविष्य के ड्रोन युद्ध में भारत की सैन्य ताकत को एक नई ऊंचाई देगी.